Espana agencias

Huijsen, Camavinga y Mastantuono regresan a una lista con siete bajas por lesión

Guardar

Madrid, 11 mar (EFE).- Los regresos de Dean Huijsen y Franco Mastantuono, tras sanción, y de Eduardo Camavinga, recuperado de una infección bucal, son las novedades de Álvaro Arbeloa en la convocatoria para medirse al Manchester City en el Santiago Bernabéu, en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones que encara con siete bajas por lesión.

El Real Madrid afronta el primer capítulo de un nuevo enfrentamiento ante el Manchester City sin Kylian Mbappé, que se perderá su cuarto partido consecutivo por un esguince de rodilla, y con las ausencias por lesión de Álvaro Carreras, David Alaba, Éder Militao, Dani Ceballos, Jude Bellingham y Rodrygo.

Arbeloa recupera en defensa a Huijsen, sancionado en Balaídos en la última jornada de LaLiga, al francés Camavinga, que no pudo jugar los dos últimos encuentros del Real Madrid por una fuerte infección bucal, y al argentino Franco Mastantuono, sancionado en la competición doméstica por la roja directa que recibió ante el Getafe.

El técnico madridista sostiene su apuesta por la cantera en una convocatoria en la que se cae el central Lamini Fati, pero en la que se mantienen el defensa Diego Aguado y los centrocampistas Jorge Cestero, Thiago Pitarch, Manuel Ángel y César Palacios.

La lista de convocados del Real Madrid para enfrentarse al Manchester City en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones la integran:

Porteros: Courtois, Lunin y Fran González.

Defensas: Carvajal, Trent, Asencio, Huijsen, Rüdiger, Fran García, Mendy y Diego Aguado.

Centrocampistas: Fede Valverde, Tchouaméni, Camavinga, Arda Güler, Jorge Cestero, Thiago Pitarch, Manuel Ángel y César Palacios.

Delanteros: Vinícius, Brahim, Mastantuono y Gonzalo. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Liberan a diez mujeres en Albox (Almería) en un operativo con cinco detenidos

Infobae

Hallan el cadáver de un hombre en una cinta transportadora de residuos en Casares (Málaga)

Infobae

Aagesen espera que aparezcan tierras raras en España tras aprobar el plan de acción

Infobae

CCOO rechaza una bajada generalizada de impuestos contra la crisis por la guerra en Irán

Infobae

Koldo dice que se irá conociendo "la verdad con el tiempo" porque "esto acaba de empezar"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Destacamento ‘Vilkas’ del Ejército

El Destacamento ‘Vilkas’ del Ejército del Aire, el despliegue español en Lituania que ha neutralizado dos aviones de Rusia

Claves del juicio a la familia que estafó a más de 6.000 muertos cambiándoles el ataúd: todo se destapó tras la extorsión de un trabajador que guardó fotos y listas

La constructora que debe cuatro nóminas a sus trabajadores y deja al alcalde Almeida sin una promoción de 87 pisos protegidos y un centro de acogida para personas sin hogar

Los protocolos antiacoso de la Guardia Civil que fallaron a Carolina, la agente que sufrió durante cuatro años violaciones de su superior: “Es solo un momento...”

Un padre logra rebajar la pensión alimentaria a sus dos hijas: la Justicia aprecia una reducción de sus ingresos y un aumento del nivel de vida de la madre

ECONOMÍA

Precio de la gasolina en

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

La ciudad de España en la que cuidarse es más barato: precios asequibles del gimnasio y de comida saludable (problema: hace frío)

Rafael Alonso, experto en recursos humanos: “Hemos normalizado perder la salud por culpa del trabajo”

La guerra en Oriente Medio pasa factura a los españoles: gasolina hasta 2 euros el litro, hipotecas más caras y euríbor al alza

La polémica del bono social eléctrico: más de la mitad de las familias numerosas y los pensionistas que cobran la ayuda no la necesitan, sobre todo en Madrid

DEPORTES

Carlos Alcaraz vence a Cameron

Carlos Alcaraz vence a Cameron Norrie y ya está en semifinales de Indian Wells

El furor de los turcos por España se traslada al partido entre el Rayo Vallecano y el Samsunspor: “Pedro Sánchez, Atatürk”

Así era Juanito, la leyenda del Real Madrid con la que Arbeloa compara a Fede Valverde: de los valores madridistas a su conexión con la afición

El nuevo circuito de Fórmula 1 en Madrid comienza a revelar sus secretos: la primera curva de la carrera o el podio estilo Monza

David Villa regresa al Atlético de Madrid como nuevo miembro del Consejo de Administración del club