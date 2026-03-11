Espana agencias

Fiscalía pide 14 años para el padre de las hermanas de Terrassa (Barcelona) forzadas a casarse y asesinadas en Pakistán

El órgano judicial reclama larga condena para el progenitor acusado de cooperar en el traslado de las víctimas al sur de Asia, donde, según la investigación, sufrieron vejaciones y fueron asesinadas al oponerse a enlaces concertados por su familia

Uno de los episodios centrales en la investigación se refiere a la manera en que las dos hermanas lograron huir del control familiar en Terrassa: según información judicial y detalló el medio ‘El País’, la hija menor escapó lanzándose por un balcón y se estableció en otro domicilio, a donde poco después se le unió su hermana mayor tras vivir situaciones similares. Ambas habían sido obligadas a casarse en Pakistán, y más tarde, sometidas a condiciones que reportó la Fiscalía como marcadas por la intimidación, maltrato físico y coerción dentro del entorno familiar. El núcleo de la información, de acuerdo con lo publicado por ‘El País’ y consultado por Europa Press, es que la Fiscalía solicita una condena de 14 años de prisión para el padre de las jóvenes por su supuesta participación en la trata de seres humanos con fines de matrimonio forzado, así como por maltrato habitual y coacciones, en el contexto del asesinato de ambas hermanas durante un viaje a Pakistán en mayo de 2022.

La acusación presentada por el Ministerio Público sostiene que tanto el padre como dos hermanos de las víctimas las mantenían bajo vigilancia constante y establecían restricciones estrictas para impedir que tuvieran contacto con personas ajenas al ámbito familiar, incluso castigándolas físicamente en caso de desobedecer, según avanzó ‘El País’. Cuando la familia se radicó en Terrassa, la hija menor fue trasladada a Pakistán al cumplir los 18 años y forzada a casarse allí; a su regreso a Cataluña, experimentó lo que la Fiscalía describe como un ambiente de violencia, intimidación y sometimiento familiar. Esta situación desencadenó intentos de suicidio por parte de la joven en 2018 y varias atenciones médicas de urgencia por diferentes lesiones, como quemaduras y dolores en la boca.

Datos recogidos por la Fiscalía revelan, según el documento consultado por Europa Press, que la joven sufría ansiedad y angustia persistente, y habitualmente lloraba en el balcón. En una ocasión mostró a una vecina marcas en el cuello y espalda, relatando que huía de la casa tras haber recibido golpes y que deseaba marcharse, aunque temía denunciarlo ante las autoridades por miedo a represalias.

Las hermanas, a pesar de las restricciones familiares, escaparon en diversas ocasiones; en una de ellas, familiares hallaron a la menor y la regresaron al domicilio en contra de su voluntad. Más tarde, ambas pudieron abandonar la vivienda y empezar una vida aparte, iniciando relaciones sentimentales en Barcelona y manifestando a la familia su intención de divorciarse de los matrimonios impuestos. De acuerdo con la acusación, ninguna de las dos aceptó nunca el matrimonio forzado, y ambas comunicaron reiteradamente a sus familiares que no querían continuar casadas.

La investigación apunta, según reportó el medio ‘El País’, que en marzo de 2022 las hermanas viajaron a Pakistán engañadas, bajo el pretexto de una enfermedad de la madre y la celebración de una boda familiar. Allí, tras negarse a seguir con los matrimonios concertados, fueron asesinadas. Las autoridades del Punjab, en Pakistán, detuvieron a siete familiares presentes en la casa durante el crimen, entre ellos los dos hermanos de las víctimas —uno como presunto autor material— y sus cónyuges.

En Terrassa, en 2023, el padre fue arrestado por los Mossos d’Esquadra y la Policía Nacional, acusado de colaborar en el plan para que las jóvenes viajaran a Pakistán. El Ministerio Público ahora le imputa delitos de trata de seres humanos con fines de matrimonio forzado, maltrato habitual y coacciones, por lo que solicita 14 años de cárcel. La misma pena se reclama para uno de los hermanos de las jóvenes, y ocho años para otro, al no quedar demostrado que participara en la planificación de los matrimonios obligados, según consta en el escrito de acusación citado por ‘El País’ y Europa Press. La acusación subraya que los tres procesados actuaron aprovechando su relación de parentesco y su posición de poder sobre las víctimas, perpetuando así episodios de violencia y sometimiento que derivaron en el trágico desenlace denunciado ante los tribunales.

