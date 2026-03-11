Espana agencias

El OH Leuven abandonará pantalones blancos a petición de las jugadoras por la menstruación

Bruselas, 11 mar (EFE).- El OH Leuven femenino, actual líder de la liga belga, dejará de utilizar el pantalón corto blanco tradicional del club a petición de las jugadoras, pues se sienten más cómodas utilizando otro color más oscuro cuando tienen la menstruación.

"El OH Leuven Women dejará de optar a partir de la próxima temporada por un pantalón corto blanco y pasará a utilizar uno oscuro para los partidos. La decisión responde a una petición de las jugadoras, que durante la menstruación se sienten más cómodas y seguras con una equipación más oscura", señala en un comunicado el club.

El equipo pondrá fin a una tradición de cuarenta años y sigue los pasos del torneo de tenis de Wimbledon, que desde 2023 retiró la obligación de llevar ropa interior blanca por el mismo motivo.

El cambio de equipación se producirá la próxima temporada en un club que también está adaptando sus métodos al fútbol femenino, por ejemplo en la preparación de los entrenamientos para "prestar más atención al bienestar de las deportistas a partir de sus propias experiencias".

"El club está recaudando fondos para un proyecto de investigación de la KU Leuven que estudia cómo influye el ciclo menstrual en la recuperación, el riesgo de lesión y el rendimiento de las futbolistas", agrega el OH Leuven.

El equipo explica que "los planes de entrenamiento y los programas de recuperación se han basado históricamente sobre todo en datos masculinos".

"Al obtener una mejor comprensión del impacto fisiológico del ciclo menstrual, los investigadores quieren contribuir a un entorno más profesional y saludable para las deportistas de élite", agregó.

El OH Leuven Women es líder en la clasificación liguera doméstica con cuatro puntos de ventaja sobre el Anderlecht y un partido menos, por lo que apuntan a hacerse con el título a final de temporada. EFE

