El Badalona se encomienda a su estadio para frenar al rey de copas

Barcelona, 11 mar (EFE).- El Badalona Women se aferra este jueves (21:00) al regreso a su estadio, donde espera que el cambio de superficie a césped artificial y el aliento del público se conviertan en su gran aliado para frenar al rey de copas, el Barcelona, en la ida de las semifinales de la Copa de la Reina.

A diferencia de la Liga F Moeve, que obliga a los clubes a jugar en campos de césped natural para poder participar y que ha llevado al conjunto badalonés a disputar sus partidos como local esta temporada a 107 kilómetros de distancia, en el Estadio Municipal de Palamós, la reglamentación en el torneo copero es más flexible.

La normativa permite a los clubes disputar sus eliminatorias en campos de césped artificial si están homologados, y el Estadio Municipal de Badalona, con capacidad para 4.170 espectadores (ampliable hasta 12.000), cumple con este requisito.

Se trata de una superficie sobre la que el equipo dirigido por Marc Ballester ya fue capaz de imponerse en los octavos de final al Granada (1-0) y en la que está habituado a entrenar a diario. Además, el cuadro catalán podrá vivir esta eliminatoria con el apoyo de su público, algo que no ha sucedido esta temporada por las dificultades logísticas de trasladarse a la ciudad gerundense.

Un equipo que desde que se anunció que Marc Ballester, hasta entonces segundo entrenador de Ana Junyent, asumiría el cargo, ha encadenado una dinámica positiva que explica su actual octava posición en la Liga F y el premio de disputar la primera semifinal de Copa de la Reina en la historia del club.

Una cita histórica para una institución que ya en cuartos de final eliminó a toda una Real Sociedad en su feudo, en un partido que se resolvió en la prórroga con un gol de Itziar Pinillos en el minuto 114 (0-1) y que ahora amenaza con plantar cara al equipo más laureado de la competición con once títulos, los dos últimos de forma consecutiva.

La resiliencia, ambición e ilusión de este club, refundado en 2024 a partir del histórico Levante Las Planas, chocará con la rutina competitiva del Barcelona, que regresa a una semifinal que será a doble partido, con la vuelta en el Estadio Johan Cruyff, donde todo se decidirá el próximo miércoles.

Tras el parón por selecciones, el conjunto azulgrana buscará recuperar la velocidad de crucero que le permitió marcharse líder de la Liga F con diez puntos de ventaja sobre el Real Madrid, además de estar clasificado en cuartos de final de la Liga de Campeones y a tres partidos de conquistar el título copero.

Buenos resultados a pesar de la plaga de lesiones, que seguirá marcando este próximo partido. Mapi León, aunque ya ha participado parcialmente en los entrenamientos tras unas molestias en el tobillo derecho, será baja, tal y como confirmó Romeu. Así, la joven Aïcha Cámara volverá a ser la alternativa para acompañar a Irene Paredes en el eje de la zaga.

A la guardameta Cata Coll, intervenida tras sufrir un bloqueo articular en la rodilla izquierda, se la espera para la vuelta del 18 de marzo, mientras que Aitana Bonmatí, que ya ha vuelto a pisar el césped, aún deberá esperar. Por su parte, Laia Aleixandri, con una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, se perderá lo que resta de temporada.

Alineaciones probables:

Badalona Women: Valenzuela; García; Carmona, González; Uribe, Navarro, Llompart, Julve, Pinillos; Banini y Chamorro.

Barcelona: Font; Batlle, Paredes, Cámara, Brugts; Guijarro, Vicky López, Putellas; Graham, Pajor y Pina.

Árbitra: Alicia Espinosa (Comité madrileño)

Estadio: Estadio Municipal de Badalona con un aforo aproximado de 4.170 espectadores.

Horario: 21:00 CET. EFE

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