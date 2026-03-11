Desirée Vila, atleta paralímpica: "Tuve que aprender a perdonar para seguir avanzando"

Estefanía Medina Manzano

Madrid, 10 mar (EFE).- La atleta paralímpica Desirée Vila perdió su pierna a los 16 años por una negligencia médica. Lejos de hundirse, su historia se ha convertido en un ejemplo de resiliencia y superación que ahora cuenta en el documental 'Ganas de Vivir' en el que desgarra una lucha en la que tuvo que “aprender a perdonar para pasar página y seguir avanzando a pesar de que una parte tuya se quede ahí".

La película, en el debut como director de El Langui y que estrenan ahora en el Festival de Málaga, desvela un proceso lleno de sombras y esfuerzo en el que le tocó empezar de cero: "Me dijeron que debían amputar para salvarme la vida y en ese momento prefería morir; no me veía capaz de llevar una vida así", asegura en una entrevista con EFE.

Vila (Pontevedra, 1998) perdió la pierna en una etapa en la que las niñas encuentran especial dificultad para aceptarse delante del espejo. Pero no solo perdió parte de su identidad, sino que vio truncado su sueño de ser gimnasta: "Formaba parte de la selección española de gimnasia acrobática y en ese momento supe que nunca volvería a competir", confiesa.

Un documental que ahonda en los momentos más duros, en los que tuvo incluso pensamientos suicidas y un trastorno de la conducta alimentaria (TCA) derivado de la falta de aceptación de su nueva imagen.

"Me sentía fea, tapaba la prótesis y no me gustaba mi cuerpo. Vivimos en una sociedad que necesita la aprobación externa constante", señala Vila, que ahora utiliza sus redes sociales para romper tabúes. "Tener una prótesis no me hace menos que los demás. Mi abuela me decía que usara pantalones largos para esconderla; hoy entiendo que no hay un solo cuerpo válido".

El perdón como herramienta de cura

Uno de los pilares del documental, es la gestión emocional de la negligencia médica que sufrió en un centro privado y resultó en su amputación: "Una parte de mí se quedó en aquel hospital", reflexiona Vila, quien subraya la importancia de "perdonar para sanar, aunque no te pidan perdón".

El accidente ocurrió mientras hacía un ejercicio de preparación para el Europeo. Al caer, su pierna se dobló y le provocó una rotura de tibia y peroné. Lo que el médico no vio esa tarde es que la vena poplítea, clave en la circulación sanguínea de la pierna, estaba obstruida y por lo tanto, si no se actuaba de inmediato, se produciría una necrosis y sería mortal.

"Tuve que volver a nacer y aprender a caminar, a ducharme y a ser autónoma de nuevo. Caer tan abajo cuando vienes de competir al más alto nivel es muy complicado. En el documental hablo de algo que nunca había tratado y es que yo llegué a pensar en no querer seguir más aquí", explica sobre la discapacidad sobrevenida que la obligó a sacar fuerzas y reinventarse por completo.

El atletismo, la salvación

Tras meses de depresión y tratamiento con antidepresivos, Desirée Vila encontró en el atletismo la ilusión perdida.

En tan solo un año como atleta se proclamó campeona de España en 100 metros y salto de longitud. De este modo, lo que comenzó como un proceso de rehabilitación terminó incluso llevándola a los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020, donde obtuvo un diploma olímpico.

"El atletismo me devolvió la energía. Ahora estoy preparando Los Ángeles 2028", afirma con una sonrisa.El título del documental, "Ganas de vivir", resume su filosofía actual: "Por muy bien rodeada que estés, cada uno tiene que buscar dentro de sí esa fuerza que le devuelva la capacidad de levantarse. Lo único incurable son las ganas de vivir". EFE