Dani Martín y Viva Suecia, al frente del festival Jardín de las Delicias 2026

Madrid, 11 mar (EFE).- Dani Martín y Viva Suecia serán los artistas principales del festival Jardín de las Delicias en 2026, que se celebrará los días 18 y 19 de septiembre en la Universidad Complutense de Madrid.

Sexy Zebras, Marlon, Marlena e Inazio formarán parte también de ese cartel, según han anunciado sus responsables en una primera hornada de confirmaciones de la que será la séptima edición de este evento musical.

La presencia de Dani Martín en el festival supondrá su vuelta a Madrid, nueve meses después de cerrar su ya histórica residencia de diez noches en el Movistar Arena de la ciudad y de recorrer posteriormente otros grandes recintos del país.

Los abonos musicales para asistir a sus dos jornadas ya se encuentran disponibles en la web oficial de Jardín de las Delicias, después de que en su anterior edición se agotaran.

Unas 55.000 personas asistieron a Jardín de las Delicias 2025, según cifras de la organización, para disfrutar entonces de la música de Melendi, Siloé y Pignoise, entre otros artistas. EFE