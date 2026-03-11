Espana agencias

Dani Martín y Viva Suecia, al frente del festival Jardín de las Delicias 2026

Guardar

Madrid, 11 mar (EFE).- Dani Martín y Viva Suecia serán los artistas principales del festival Jardín de las Delicias en 2026, que se celebrará los días 18 y 19 de septiembre en la Universidad Complutense de Madrid.

Sexy Zebras, Marlon, Marlena e Inazio formarán parte también de ese cartel, según han anunciado sus responsables en una primera hornada de confirmaciones de la que será la séptima edición de este evento musical.

La presencia de Dani Martín en el festival supondrá su vuelta a Madrid, nueve meses después de cerrar su ya histórica residencia de diez noches en el Movistar Arena de la ciudad y de recorrer posteriormente otros grandes recintos del país.

Los abonos musicales para asistir a sus dos jornadas ya se encuentran disponibles en la web oficial de Jardín de las Delicias, después de que en su anterior edición se agotaran.

Unas 55.000 personas asistieron a Jardín de las Delicias 2025, según cifras de la organización, para disfrutar entonces de la música de Melendi, Siloé y Pignoise, entre otros artistas. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Las víctimas mortales en el incendio de un edificio en Miranda (Burgos) son tres mujeres

Infobae

Detienen a un hombre por el incendio provocado con tres muertas en Miranda de Ebro

Infobae

Condenado a dos años de prisión por agredir sexualmente a un hombre dormido en una sauna de Sevilla

El procesado evitó la cárcel tras admitir los hechos y abonar parte de la indemnización fijada por el tribunal, que le otorgó la suspensión de la condena bajo la condición de no reincidir en un plazo de dos años

Condenado a dos años de

Sánchez recuerda a las víctimas del 11-M y llama a "combatir el odio" para honrar su memoria

Al cumplirse más de dos décadas del mayor ataque terrorista en España, el mandatario enfatizó la importancia de frenar discursos divisivos y extremistas para preservar la memoria de quienes perdieron la vida en aquella jornada trágica

Sánchez recuerda a las víctimas

La CEOE abordará este jueves con el Gobierno las medidas ante la guerra en Irán

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un padre logra rebajar la

Un padre logra rebajar la pensión alimentaria a sus dos hijas: la Justicia aprecia una reducción de sus ingresos y un aumento del nivel de vida de la madre

Cazas españoles interceptan dos aviones militares rusos en el Báltico durante la operación ‘Centinela Oriental’ de la OTAN

Las monjas de Belorado abandonan el convento y el enfado de una de ellas con un periodista se hace viral: “Eres un maltratador”

El furor de los turcos por España se traslada al partido entre el Rayo Vallecano y el Samsunspor: “Pedro Sánchez, Atatürk”

Un hombre de 32 años es condenado a tres años de cárcel por mantener relaciones con su prima de 14 en un coche: la menor no tenía edad de consentimiento

ECONOMÍA

Unos hijos cuestionan el testamento

Unos hijos cuestionan el testamento de su padre porque los desheredaba: la Justicia les concede la gestión provisional de las tierras para evitar su abandono

Hacienda vigilará al sector inmobiliario en plena crisis de la vivienda: controlará desde la promoción y construcción hasta la comercialización

Así lucha Hacienda contra los ‘influencers’ y ‘streamers’: pagarán por los ingresos generados en España pese a residir fuera

Iberia plantea un ERE voluntario para 1.000 empleados de tierra y aire

El precio de la luz se desploma casi un 47% este viernes y el mercado eléctrico deja horas con precios negativos

DEPORTES

El furor de los turcos

El furor de los turcos por España se traslada al partido entre el Rayo Vallecano y el Samsunspor: “Pedro Sánchez, Atatürk”

Así era Juanito, la leyenda del Real Madrid con la que Arbeloa compara a Fede Valverde: de los valores madridistas a su conexión con la afición

El nuevo circuito de Fórmula 1 en Madrid comienza a revelar sus secretos: la primera curva de la carrera o el podio estilo Monza

David Villa regresa al Atlético de Madrid como nuevo miembro del Consejo de Administración del club

La Federación Española de Fútbol propone el Santiago Bernabéu como sede para la ‘Finalissima’ entre España y Argentina