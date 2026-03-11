Espana agencias

Bolaños niega incidencias "estructurales" en los nuevos tribunales de instancia: "Ninguna va a durar más de unas semana"

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha negado este miércoles incidencias "estructurales" en los nuevos tribunales de instancia, asegurando que ninguna de ellas "va a durar más allá de unas semanas".

En una rueda de prensa después de reunirse en la sede del Ministerio de Justicia con la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, Bolaños ha admitido que se han dado algunas "incidencias" pero que estas han sido "absolutamente menores" y ya se están resolviendo. "Y las que no se han resuelto todavía se resolverán en las próximas semanas", ha garantizado.

Al mismo tiempo, ha reivindicado que "buena parte" de los tribunales superiores de justicia están emitiendo informes en "buena parte positivos" de la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia.

El ministro ha explicado que su departamento tiene competencia sobre cinco comunidades autónomas (Extremadura, Baleares, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Murcia) y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, mientras que las otras doce tienen competencia "plena" en materia de justicia.

A renglón seguido, ha afirmado que los informes "más críticos" de los tribunales superiores de justicia son "de comunidades autónomas donde el Ministerio no tiene ninguna competencia" en la organización de los tribunales de instancia.

"En algunas comunidades autónomas está funcionando la implementación del tribunal de instancia mejor, en otras no tan bien. No quiero criticar a ninguna porque todos estamos haciendo un esfuerzo en que la gran transformación de la justicia funcione bien y perfectamente sin ninguna incidencia cuanto antes. Pero es cierto que algunas de las incidencias que en mayor número se están reportando precisamente coinciden con comunidades donde no tenemos competencias", ha justificado.

REDUCCIÓN DEL NÚMERO DE LITIGIOS

El titular de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha recordado que la tercera fase de los tribunales de instancia lleva en vigor desde el 31 de diciembre, un "brevísimo" espacio de tiempo en el que ya se han dado "cifras positivas", como el aumento del 4% en los señalamientos, mientras que, citando datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), ha asegurado que el número de litigios en la jurisdicción civil se ha reducido en un 30%.

"Por tanto, el balance de estos dos meses de implementación plena de tribunales de instancia es muy positivo. Las incidencias son menores. Todas están en vías de solución. Ninguna va a prolongarse más allá de unas semanas. Las cifras que tenemos nos hacen ser muy optimistas. Estamos ante la mayor transformación de la justicia en décadas", ha expuesto.

Finalmente, ha ironizado al señalar que también hubo "incidencias menores" cuando se inauguró la terminal 4 del aeropuerto de Barajas (Madrid), que después se convirtió en "el mejor aeropuerto del mundo". "Miremos al horizonte, miremos al futuro. Estamos construyendo la justicia del siglo XXI. No nos quedemos en anécdotas absolutamente menores que estamos solucionando", ha zanjado.

