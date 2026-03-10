Un Juzgado condena a 9 personas a multas de hasta 540 euros por expulsar de las txosnas de Beasain a dos polícías

Un Juzgado de Tolosa ha condenado a nueve personas a multas de hasta 540 euros por coacciones en la zona de txosnas de Beasain (Guipuzcoa) durante las Loinatz Jaiak de 2025, cuando fueron expulsados dos agentes de policía fuera de servicio del recinto festivo.

Según ha informado ErNE, el Juzgado le ha dado la razón tras la demanda que presentó en los tribunales por supuestas coacciones a los agentes en las fiestas patronales de Loinatz del municipio guipuzcoano que se celebran entre el 30 de mayo y el 8 de junio.

Por ello, ha condenado a los nueve demandados a los que les impone multas de hasta 540 euros. La sentencia no es firme, por lo que todavía puede ser todavía.

Cuando ocurrió la expulsión de los policías, ErNE reclamó al ayuntamiento de Beasain una condena de los hechos. El Ayuntamiento hizo pública una declaración aprobada con el apoyo de PNV, PSE-EE y Elkarrekin Podemos, que aseguraba que estas actitudes "son incompatibles con los valores de una sociedad democrática, plural y respetuosa", que las fiestas patronales "no pueden convertirse en puntos de discriminación y exclusión", y pedía a la Comisión de Txosnas que se pronunciara contra estas "actitudes discriminatorias y de coacción". Además, la alcaldesa, Leire Artola, mostró su "pena" ante estos "hechos inaceptables".