Tres victorias, la última en 2022, del Levante en Vallecas

Valencia, 10 mar (EFE).- El Levante visita el próximo lunes al Rayo en Vallecas, un estadio en el que ha logrado en tres ocasiones la victoria y la más reciente fue precisamente en su último encuentro allí, en mayo de 2022, en la última campaña del equipo valenciano en Primera.

En total, el Levante y el Rayo se han enfrentado en Vallecas en siete ocasiones, con un balance de cuatro triunfos locales y tres del Levante, que ganó primero en 2011, y luego en 2013, y solo en una ocasión, en 2012, al perder por 3-0, se ha quedado sin marcar.

En el último encuentro entre ambos, en la última jornada del campeonato 21-22 con el Levante ya descendido a Segunda División, el equipo dirigido entonces por el italiano Alessio Lisci se impuso por 2-4 gracias a un doblete de Melero y a los goles de Coke y Roger.

El Levante jugó con Cárdenas, Coke (Vezo), Postigo, Róber Pier, Saracchi (Pubill); Radoja, Melero (Pepelu), Bardhi; Cantero (Faraj), Roger (Miramón) y Morales.

El Rayo, por su parte, formó con Luca Zidane; Balliu, Mario Suárez (Comesaña), Catena, Kevin Rodrigues (Asensio), Valentín, Unai López, Bebé (Falcao), Nteka (Pathe Cis), Álvaro García y Guardiola (Sylla). EFE

pzm sm/jpd