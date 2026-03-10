Hincapié y Havertz vuelven al Bayer Leverkusen, el club que los vio crecer

Londres, 10 mar (EFE).- El partido entre el Bayer Leverkusen y el Arsenal tendrá un componente emocional especial para dos futbolistas del conjunto londinense, ya que Piero Hincapié y Kai Havertz regresarán al estadio del equipo alemán, el club donde ambos dieron pasos decisivos en sus carreras antes de dar el salto a la élite del fútbol europeo.

Para los dos jugadores, el encuentro de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones del próximo miércoles no será uno más, después de que Leverkusen fuera el lugar donde comenzaron a consolidarse en el fútbol profesional.

El ecuatoriano Hincapié, de 24 años, llegó al conjunto alemán con apenas 20 procedente de Talleres de Córdoba en 2021, y desde entonces disputó 166 partidos con la camiseta del equipo germano hasta recalar en las filas del Arsenal durante el pasado mercado veraniego.

Durante su etapa en el club conquistó una Bundesliga y una Copa Alemana, además de disputar la final de la Liga Europa hace dos temporadas, que perdió frente al Atalanta.

La campaña 2023/2024 fue histórica para el equipo, ya que logró la primera Bundesliga de su historia y además de forma invicta, con Hincapié como una pieza clave en el esquema de Xabi Alonso, participando en 26 encuentros en los que firmó un gol y dos asistencias.

Sus destacadas actuaciones despertaron el interés de varios grandes clubes europeos y finalmente el Arsenal se hizo con sus servicios en el último día del mercado mediante una cesión hasta final de temporada con opción de compra valorada en alrededor de 52 millones de euros, que según diversos medios ingleses el club londinense tiene previsto ejecutar.

El ecuatoriano tardó en arrancar debido a problemas físicos que le hicieron perderse varios partidos al inicio del curso, pero desde la jornada 12 de la Premier League se ha asentado en el once de Mikel Arteta, siendo una pieza importante en el líder del campeonato inglés y en el equipo que terminó primero en la fase de liga de la 'Champions'.

El otro nombre propio es el de Kai Havertz, que también volverá a Leverkusen en una temporada marcada por las lesiones, que le hicieron perderse numerosos encuentros al inicio del curso y nuevamente a comienzos de año, aunque ya ha regresado progresivamente a la dinámica del equipo.

El delantero regresará al club donde se formó en las categorías inferiores desde los once años y con el que debutó con el primer equipo con apenas 17 años.

Tras convertirse en una de las grandes promesas del fútbol alemán, dio el salto al Chelsea en 2020 por una cifra cercana a los 80 millones de euros, cantidad similar a la que pagó el Arsenal en 2023 para incorporarlo.

El internacional alemán dejó una huella importante durante su etapa en Leverkusen, donde disputó 145 partidos y firmó 45 goles y 31 asistencias.

Sus dos últimas temporadas fueron especialmente brillantes, con 37 tantos y 16 pases de gol, lo que consolidó su condición de una de las grandes perlas del fútbol europeo.

Tras un periodo irregular en el Chelsea, recaló en el Arsenal con un contrato a largo plazo y cuyo entrenador, Mikel Arteta, destacó entonces su versatilidad, inteligencia táctica y capacidad para aportar fuerza y variedad al mediocampo del equipo.

Así, tanto Hincapié como Havertz regresarán a Leverkusen con la oportunidad de enfrentarse al club que impulsó sus carreras, en una eliminatoria europea que también servirá como reencuentro con el lugar donde comenzaron a hacerse un nombre en el fútbol continental. EFE