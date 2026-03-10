Feijóo acusa a Abascal de impedir que "se puedan gobernar las CCAA" y le espeta: "Esto de patriota te viene grande"

Durante el mitin celebrado en el Teatro Centro Cultural San Agustín en Burgo de Osma, Alberto Núñez Feijóo recordó el abandono de los gobiernos autonómicos por parte de Vox en julio de 2024, remarcando que esta decisión respondió más a intereses electorales que a la estabilidad política regional. Según el medio Europa Press, Feijóo sostuvo que algunos partidos priorizan su posicionamiento en las encuestas por encima de su responsabilidad institucional, refiriéndose al partido que lidera Santiago Abascal.

El presidente del Partido Popular (PP) centró su discurso en reprochar la actitud de Vox ante los recientes bloqueos en Extremadura y Aragón, los cuales han dificultado la formación de gobiernos autonómicos. De acuerdo con Europa Press, Feijóo manifestó que impedir la gobernabilidad en las comunidades autónomas no es compatible con un verdadero patriotismo. Reprochó que el concepto de patriotismo es incompatible con obstaculizar el desarrollo democrático regional, señalando directamente a Abascal por anteponer el interés electoral de su partido a la cohesión territorial de España.

Durante su intervención, Feijóo también criticó la tendencia que, según él, se ha expandido en la política nacional: obstaculizar la formación de gobiernos. Planteó que ahora existe una moda de "no gobernar", en clara referencia a la estrategia de Vox de impedir con sus votos la investidura del ganador en diversas comunidades autónomas. Subrayó que esta táctica no favorece la estabilidad institucional y criticó la falta de responsabilidad de aquellos que prefieren abandonar el gobierno si su permanencia puede afectar su imagen ante el electorado.

Europa Press recogió sus palabras dirigidas directamente a Santiago Abascal: "Hombre, esto de patriota te viene grande, te viene grande", en relación a la aparente contradicción entre declararse defensor de España y trabajar para que las regiones no puedan contar con ejecutivos sólidos.

En el mitin, Feijóo apeló al electorado a concentrar el voto en el Partido Popular con el argumento de que, en provincias como Soria, Vox no logra representación. Basándose en los resultados de los últimos comicios autonómicos, recordó que en Soria, Vox no consiguió escaño alguno, mientras que Soria ¡YA! obtuvo tres representantes y tanto PP como PSOE, uno cada uno. Indicó que si los votantes que desean un gobierno del PP depositan directamente su confianza en su formación en lugar de hacerlo por Vox, el Partido Popular podría fortalecer su posición y facilitar un ejecutivo más sólido en Castilla y León.

El dirigente popular animó a la militancia a participar activamente en las elecciones del domingo, argumentando que una alta participación consolidará los buenos resultados que auguran las encuestas. Tal como reportó Europa Press, Feijóo insistió en la importancia de traducir las buenas expectativas en votos efectivos, enfatizando que "vamos bien y vamos a más", en un intento de motivar a sus simpatizantes y consolidar el apoyo a su candidatura y la del actual presidente autonómico, Fernández Mañueco.

Junto a Feijóo, intervinieron en el acto electoral la cabeza de lista por Soria, Rocío Lucas, el presidente de la Diputación, Benito Serrano, y el alcalde de Burgo de Osma, Antonio Pardo. El encuentro supuso también la oportunidad para que Feijóo realizara otras actividades en la provincia, según detalló Europa Press. El día incluyó visitas a localidades como Almazán y Berlanga de Duero, así como la asistencia a una demostración de caza de trufa en Casillas de Berlanga. Además, realizó una parada en localidad de Barca para saludar a la alcaldesa y destacar la importancia de los pequeños municipios en la vida política regional.

El mensaje lanzado por Feijóo en Soria se inscribe en el contexto de las próximas elecciones autonómicas y generales, donde la relación entre PP y Vox continúa siendo objeto de debate y análisis, especialmente por el impacto que sus pactos, desencuentros y estrategias pueden tener en la gobernabilidad de diferentes territorios. Europa Press precisó que el acto de Burgo de Osma se convirtió así en un escenario para que el líder del PP expusiera su visión sobre la gobernabilidad, la unidad y la necesidad de concentrar el voto para hacer frente a la fragmentación del espectro político en España.