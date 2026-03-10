El polaco Marciniak arbitrará el Panathinaikos-Betis y el belga Lambrechts el Celta-Lyon

Redacción Deportes, 10 mar (EFE).- El árbitro polaco Szymon Marciniak dirigirá el próximo jueves el partido Panathinaikos-Betis (18:45h) y el belga Erik Lambrechts el Celta-Olympique de Lyon, ambos correspondientes a la ida de los octavos de final de la Liga Europa.

Szymon Marciniak contará en el VAR con los ingleses Jarred Gillett y Matthew Donohue como VAR y como asistente de este, respectivamente, junto a los polacos Tomasz Listkiewicz y Adam Kupsik en las bandas y Pawel Raczkowski como cuarto árbitro.

Internacional desde 2011, Marciniak tiene 45 años y nunca ha arbitrado al equipo sevillano ni al griego.

En Balaídos el belga Erik Lambrechts arbitrará el Celta de Vigo-Lyon (21.00h), con sus compatriotas Bram Van Driessche en el VAR, Jo de Weirdt y Kevin Monteny en las bandas, Nathan Verboomen como cuarto árbitro y Jan Boterberg como asistente del VAR.

Lambrechts, de 41 años, tampoco ha coincidido hasta la fecha con el Celta y el Lyon.

La UEFA confirmó también la designación del equipo arbitral español encabezado por José María Sánchez para el Lille-Aston Villa (18.45), con Cesar Soto Grado en el VAR, Carlos del Cerro como ayudante de este y Alejandro Muñiz como cuarto árbitro. Raúl Cabañero e Iñigo Prieto serán los asistentes de banda. EFE