Archivan la causa contra el investigado en la trama del voto por correo a favor del PP en Mojácar (Almería)

El archivo de la causa contra el funcionario municipal vinculado a la presunta manipulación del voto por correo en las elecciones municipales de Mojácar se basa en la falta de pruebas concluyentes acerca de una supuesta oferta de remuneración a cambio del sufragio. Según Europa Press, el Tribunal de Instancia de Vera, provincia de Almería, dictó el sobreseimiento de la pieza que investigaba a este trabajador bajo la sospecha de beneficiar al Partido Popular (PP), mientras continúa la instrucción principal contra más de diez personas asociadas a un presunto fraude electoral a favor del Partido Socialista Obrero Español (PSOE).

De acuerdo con Europa Press, la decisión fue adoptada por el titular de la Plaza 4 del órgano judicial, quien determinó que no existían elementos suficientes para sustentar la acusación contra el funcionario, señalado inicialmente por otro investigado por haberle solicitado el voto postal a cambio de dinero. El juez consideró que el testimonio presentado en contra del empleado público resultaba único y no estaba respaldado por pruebas complementarias. El investigado negó categóricamente los hechos y presentó un testigo que respaldó su versión, lo que influyó decisivamente en el archivo del caso.

Europa Press detalló que la Audiencia de Almería respaldó en noviembre pasado el archivo de la actuación contra el funcionario, pese a que la acusación argumentó la existencia de indicios de irregularidades como posibles ofertas de empleo en bolsas de trabajo o planes de ocupación de la Junta de Andalucía, presuntamente a cambio de votos para el PP en los comicios municipales de 2023. No obstante, la sala de apelación entendió que el recurso interpuesto carecía de fundamento suficiente, ya que la investigación solo se centraba en la supuesta retribución económica denunciada y no existían nuevos elementos que la acreditaran.

El medio Europa Press precisó que el funcionario llegó a ser detenido, aunque este arresto obedeció a una requisitoria judicial por una condena anterior relacionada con la adquisición de un saxofón robado, y no a la causa de fraude electoral.

La causa principal sigue bajo instrucción, centrada en una supuesta trama de compra de votos postales a favor del PSOE, en la que inicialmente se investigó a una decena de personas de diversas nacionalidades. Según consignó Europa Press, las pesquisas se intensificaron el día de los comicios cuando la Guardia Civil interceptó 701 sobres de voto por correo en las siete mesas habilitadas en Mojácar. Estos operativos incluyeron registros en domicilios y locales del municipio, donde se incautó documentación indiciaria y listas censales que señalaban a votantes marcados.

La génesis de la investigación, según Europa Press, se remonta a la denuncia presentada por la alcaldesa de Mojácar, Rosa María Cano, a la que después se sumaron otros vecinos. Bajo la autorización judicial, se intervinieron las comunicaciones telefónicas de al menos un candidato del PSOE mencionado explícitamente en las denuncias que impulsaron el caso.

La desarticulación de la supuesta trama de compra de votos por correo, en su mayoría entre residentes de origen latinoamericano, concluyó con el arresto de siete personas y la imputación de otras tres, precisó Europa Press. Los agentes detectaron durante los registros sobres electorales y listados censales donde se identificaban nombres de votantes seleccionados. Los involucrados presuntamente habrían ofrecido sumas que fluctuaban entre cien y doscientos euros por sufragio emitido a favor de la formación socialista, de acuerdo con las primeras investigaciones destacadas por Europa Press.

Europa Press subrayó que las actuaciones de la Guardia Civil y del órgano instructor buscaron esclarecer la naturaleza de los contactos entre los principales sospechosos y los vecinos, y si estos encuentros incluían militantes o simpatizantes del PSOE. Las diligencias se mantienen en curso, a la espera de la recepción de nuevas pruebas que permitan avanzar en la determinación de responsabilidades sobre la presunta manipulación electoral en Mojácar.