Espana agencias

Archivan la causa contra el investigado en la trama del voto por correo a favor del PP en Mojácar (Almería)

El órgano judicial de Vera ordena el sobreseimiento de la investigación contra un funcionario señalado por supuesta manipulación del sufragio postal, tras no hallarse pruebas suficientes, mientras prosigue la instrucción sobre otros implicados en posibles irregularidades electorales en Mojácar

Guardar

El archivo de la causa contra el funcionario municipal vinculado a la presunta manipulación del voto por correo en las elecciones municipales de Mojácar se basa en la falta de pruebas concluyentes acerca de una supuesta oferta de remuneración a cambio del sufragio. Según Europa Press, el Tribunal de Instancia de Vera, provincia de Almería, dictó el sobreseimiento de la pieza que investigaba a este trabajador bajo la sospecha de beneficiar al Partido Popular (PP), mientras continúa la instrucción principal contra más de diez personas asociadas a un presunto fraude electoral a favor del Partido Socialista Obrero Español (PSOE).

De acuerdo con Europa Press, la decisión fue adoptada por el titular de la Plaza 4 del órgano judicial, quien determinó que no existían elementos suficientes para sustentar la acusación contra el funcionario, señalado inicialmente por otro investigado por haberle solicitado el voto postal a cambio de dinero. El juez consideró que el testimonio presentado en contra del empleado público resultaba único y no estaba respaldado por pruebas complementarias. El investigado negó categóricamente los hechos y presentó un testigo que respaldó su versión, lo que influyó decisivamente en el archivo del caso.

Europa Press detalló que la Audiencia de Almería respaldó en noviembre pasado el archivo de la actuación contra el funcionario, pese a que la acusación argumentó la existencia de indicios de irregularidades como posibles ofertas de empleo en bolsas de trabajo o planes de ocupación de la Junta de Andalucía, presuntamente a cambio de votos para el PP en los comicios municipales de 2023. No obstante, la sala de apelación entendió que el recurso interpuesto carecía de fundamento suficiente, ya que la investigación solo se centraba en la supuesta retribución económica denunciada y no existían nuevos elementos que la acreditaran.

El medio Europa Press precisó que el funcionario llegó a ser detenido, aunque este arresto obedeció a una requisitoria judicial por una condena anterior relacionada con la adquisición de un saxofón robado, y no a la causa de fraude electoral.

La causa principal sigue bajo instrucción, centrada en una supuesta trama de compra de votos postales a favor del PSOE, en la que inicialmente se investigó a una decena de personas de diversas nacionalidades. Según consignó Europa Press, las pesquisas se intensificaron el día de los comicios cuando la Guardia Civil interceptó 701 sobres de voto por correo en las siete mesas habilitadas en Mojácar. Estos operativos incluyeron registros en domicilios y locales del municipio, donde se incautó documentación indiciaria y listas censales que señalaban a votantes marcados.

La génesis de la investigación, según Europa Press, se remonta a la denuncia presentada por la alcaldesa de Mojácar, Rosa María Cano, a la que después se sumaron otros vecinos. Bajo la autorización judicial, se intervinieron las comunicaciones telefónicas de al menos un candidato del PSOE mencionado explícitamente en las denuncias que impulsaron el caso.

La desarticulación de la supuesta trama de compra de votos por correo, en su mayoría entre residentes de origen latinoamericano, concluyó con el arresto de siete personas y la imputación de otras tres, precisó Europa Press. Los agentes detectaron durante los registros sobres electorales y listados censales donde se identificaban nombres de votantes seleccionados. Los involucrados presuntamente habrían ofrecido sumas que fluctuaban entre cien y doscientos euros por sufragio emitido a favor de la formación socialista, de acuerdo con las primeras investigaciones destacadas por Europa Press.

Europa Press subrayó que las actuaciones de la Guardia Civil y del órgano instructor buscaron esclarecer la naturaleza de los contactos entre los principales sospechosos y los vecinos, y si estos encuentros incluían militantes o simpatizantes del PSOE. Las diligencias se mantienen en curso, a la espera de la recepción de nuevas pruebas que permitan avanzar en la determinación de responsabilidades sobre la presunta manipulación electoral en Mojácar.

Temas Relacionados

Fraude electoralTribunal de Instancia de VeraPartido PopularPartido Socialista Obrero EspañolMojácarAlmeríaVoto por correoElecciones municipalesGuardia CivilRosa María CanoEUROPAPRESS

Últimas Noticias

La hija de Carlos Saura muestra la cara personal de un creador tenaz: "Jamás se aburrió"

Infobae

La jueza del 'caso Supercopa' imputa a expresidente y al gerente de La Cartuja de Sevilla por supuesto beneficio ilícito

La magistrada investiga supuestos delitos vinculados a contratos del estadio sevillano y ha autorizado a la Guardia Civil a analizar dispositivos electrónicos, operaciones bancarias y la adquisición de propiedades por parte de los principales responsables de la entidad

La jueza del 'caso Supercopa'

Instalan una nueva placa y un soporte para flores y velas en el memorial del 11M en Atocha

Infobae

Recopilan más de mil chistes, vídeos y memes para analizar 25 años de humor en internet

Infobae

Sánchez comparecerá el día 25 en el Congreso para informar de la posición de España en la guerra de Irán

El presidente presentará el próximo lunes un balance ante los diputados sobre la respuesta de su Gobierno al conflicto desatado tras los recientes bombardeos en Oriente Próximo y aprovechará para detallar conclusiones de la última cumbre europea

Sánchez comparecerá el día 25
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Expulsan a un guardia civil

Expulsan a un guardia civil que simuló un atraco en unas oficinas de un parking: la recepcionista era cómplice

Un juzgado suspende la sanción de tres meses sin trabajar impuesta por el Ayuntamiento de Madrid a un taxista hasta que se resuelva el litigio

En pleno siglo XXI el Gobierno se sigue gastando 665.000 euros en miles de talonarios en papel para el servicio médico de los funcionarios acogidos a Muface

‘Lexit’, el movimiento autonomista que busca que León se separe de Castilla y León: “Hay gente de izquierdas y de derechas que comparte esta idea”

El “puente aéreo privado” de 2.100 euros para regresar desde Oriente Medio: la alternativa de unas 700 personas a las evacuaciones del Gobierno

ECONOMÍA

Diego Moreno, corredor de seguros:

Diego Moreno, corredor de seguros: “Este truco para ahorrar en el seguro de hogar es muy sencillo y mucha gente ni se lo plantea”

Sebastián Ramírez, abogado: “La Seguridad Social está poniendo muchos problemas para conceder pensiones de incapacidad permanente”

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

La AIE libera 400 millones de barriles ante la crisis del petróleo: España ya no depende del crudo para producir electricidad, pero sí impactará en los precios, el transporte y la agricultura

Los transportistas amenazan con un paro si el Gobierno no concede ayudas directas y bonificaciones de 25 céntimos por litro de gasoil

DEPORTES

Carlos Alcaraz vence sin problemas

Carlos Alcaraz vence sin problemas a Casper Ruud para clasificarse a los cuartos de final de Indian Wells

Las palabras de Pep Guardiola tras las derrota del Manchester City ante el Real Madrid: “Han llegado tres veces y nos hacen tres goles...”

El ‘pajarito’ Valverde vuela sobre el Bernabéu y firma tres goles ante el Manchester City: “Hacía mucho que no disfrutaba de esta forma”

El Real Madrid brilla y golea al Manchester City gracias al hat-trick de Valverde para dejar encarrilados los octavos de Champions

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Manchester City en Champions