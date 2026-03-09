Espana agencias

Urtasun afirma que PP y Vox quieren convertir España en "una franquicia de Donald Trump"

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha afirmado este lunes que que PP y Vox quieren convertir España en "una franquicia de Donald Trump" y ha considera que es coherente defender el 'No a la Guerra' en el conflicto en Oriente Medio con el envío de una fragata de la armada española a Chipre.

Así lo ha dicho en una entrevista en 'La2Cat' recogida por Europa Press donde ha equiparado la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán a la agresión rusa en Ucrania: "Cuando nosotros criticamos el genocidio en Gaza o decimos que no se puede agredir militarmente con uso de la fuerza, sin autorización del Consejo de Seguridad, un estado de Naciones Unidas como Irán, estamos al lado del derecho internacional".

En el caso de Chipre, ha explicado que no es ni una misión de la OTAN, sino de la Unión Europea, y que lo único que el Gobierno ha hecho es ir a ayudar en su defensa.

Preguntado por las amenazas del dirigente estadounidense a España de romper relaciones comerciales, ha expresado que en el Gobierno no están preocupados por esta cuestión y que son "poco creíbles".

Ante un posible aumento de los precios a raíz de la guerra en Irán, Urtasun ha defendido el escudo social y medidas como la excepción ibérica en materia energética --que no requiere de aprobación parlamentaria-- o el bono eléctrico.

POLÍTICA NACIONAL Y CATALANA

Niega que el liderazgo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quite peso electoral a Sumar y considera que el rechazo a la guerra está movilizando a todo el electorado progresista.

Sobre Catalunya, ha instado a ERC a apoyar los Presupuestos de la Generalitat, ya que no ve que tenga "mucho sentido" hacer un debate alrededor de las izquierdas y después no votar los presupuestos de las izquierdas.

MNAC

Urtasun acude este lunes, junto al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, a la presentación de la ampliación del Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC), el cual prevé pasar de los casi 50.000 metros cuadrados a los 70.000 con una inversión de más de 112 millones de euros.

Ha explicado que se prevé que esté lista para el centenario de la Exposición Universal de 1929 y, sobre el traslado de las pinturas murales al Monasterio de Sijena (Huesca), ha asegurado que confía en los técnicos, que deben decidir si el traslado se puede producir en buenas condiciones.

