Un hombre se enfrenta a 10 años de cárcel por agresión sexual a una menor de 14 años que era amiga de su sobrino

La Fiscalía pide 10 años de prisión para un hombre acusado de agredir sexualmente a una menor de 14 años que era amiga de su sobrino, también inmerso en otro procedimiento judicial por forzar supuestamente a la chica a mantener relaciones sexuales.

Según el escrito del ministerio público, el sobrino y su amiga fueron a la vivienda del tío y se metieron en una habitación. Presuntamente allí el joven forzó a la chica a mantener relaciones, con lo que la menor acudió al dormitorio del familiar "para buscar su apoyo".

La chica "tenía moratones, sangraba por la vagina y estaba en ropa interior". Entonces, el acusado, "con ánimo de satisfacer sus deseos libidinosos, la abrazó como para darle consuelo e inmediatamente comenzó a tocarla por el cuerpo, a besarla y a tirarle del tanga". La tumbó en la cama y la penetró vaginal y analmente.

"La menor quedó bloqueada y en shock, sin capacidad para moverse, y pidió a acusado que parase, cosa que no hizo hasta eyacular sobre el abdomen de ella", añade el escrito.

La Fiscalía expone que la joven sufre estrés postraumático y sintomatología ansioso-depresiva "con repercusiones significativas en diferentes ámbitos de su vida y en su funcionamiento cotidiano".

El juicio contra el tío se celebrará este miércoles 11, a las 9.30 horas, en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Cantabria.

El fiscal considera los hechos un delito de abuso sexual a menor de 16 años, por el que pide una pena de diez años de prisión, ocho años de libertad vigilada tras la finalización de la pena anterior, inhabilitación para empleo público por un periodo de cinco años, inhabilitación para profesión con menores por 15 años y prohibición de comunicar y acercarse a la joven por 18 años.

En concepto de responsabilidad civil, solicita que el acusado indemnice a la víctima en 15.000 euros por los padecimientos que le ha ocasionado.

