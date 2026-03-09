Espana agencias

Patxi López llama a movilizar a los progresistas y a los "que votan por resignación" para lograr el cambio en CyL

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha insistido en la necesidad de movilizar a los progresistas y a "los que no quieren votar con resignación, para propiciar el cambio en Castilla y León tras 40 años de gobierno del Partido Popular".

El dirigente socialista ha visitado la localidad palentina de Guardo, donde ha mantenido un encuentro con simpatizantes en el que ha confiado en poder "dar la vuelta a las encuestas" y ha animado a los vecinos a no acudir a las urnas con resignación. "No votar por lo malo conocido, sino por lo bueno que está por venir de la mano de Carlos Martínez", ha dicho.

Patxi López ha recordado que los 40 años de gobierno del PP y "especialmente estos últimos de Mañueco" han llevado a Castilla y León a la "desidia y el abandono y hasta el aburrimiento". "Lo que necesita esta tierra es despertar, agitarse, ponerse en marcha y esto solo se hace con un presidente que afronte los problemas y tenga claro cuáles son las soluciones que hay que dar", ha insistido, mientras que ha lamentado que en el gobierno autonómico estén "tan obsesionados con Pedro Sánchez, que se olvidan de los ciudadanos de Castilla y León".

En este sentido se ha referido a Alberto Núñez Feijóo al que ha reprochado por una parte "dar palmas con las orejas a Trump", para darse cuenta después de que la guerra genera problemas a los ciudadanos y ha acusado a los 'populares' de buscar soluciones "a favor de los suyos, para que los que viven bien vivan mejor", en referencia a su oposición a las subidas fiscales propuestas para las grandes empresas energéticas o las corporaciones financieras.

La visita de Patxi López le ha llevado también San Pedro de Cansoles, el pueblo arrasado por los incendios del este verano, acompañado del cabeza de lista por Palencia, Miguel Ángel Blanco que se ha referido "al abandono que sufre la comarca" y sus problemas "por falta de carreteras, falta de médicos y de docentes" y a las consecuencias de los incendios de este verano.

Blanco ha denunciado la falta de previsión del gobierno autonómico y ha lanzado una propuesta de crear un consorcio de bomberos regional con la coordinación entre todas las administraciones el reconocimiento de los profesionales con la categoría laborar que les corresponde y mantener a los efectivos trabajando los 365 días del año en labores de prevención.

El líder sindical advierte sobre el avance de posturas contrarias a la igualdad y exige fortalecer políticas que protejan derechos, como la autonomía, el empleo y la maternidad, ante el riesgo de retrocesos impulsados por sectores extremos en la sociedad

