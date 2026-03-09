Espana agencias

Ortega Smith reta a Vox a expulsarle también del grupo parlamentario del Congreso

Madrid, 9 mar (EFE).- El exsecretario general de Vox Javier Ortega Smith ha asegurado este lunes que mantendrá su acta como diputado pese a la resolución del Comité de Garantías de expulsarle del partido, al que ha retado a echarle también del grupo parlamentario del Congreso, del que solo se irá si le expulsan sus compañeros.

Así lo ha señalado en una entrevista en OndaMadrid recogida por EFE en la que ha cargado duramente contra el líder de Vox, Santiago Abascal, al que ha acusado de convertir el partido en un "cortijo" dirigido por "cuatro".

Ha avanzado, además, que ha denunciado a Vox ante la Agencia Española de Protección de Datos por "filtrar" la resolución del Comité de Garantías de expulsarle definitivamente sin que haya concluido el expediente sancionador abierto contra él por desobedecer la orden del Comité Ejecutivo Nacional de dejar la Portavocía del Ayuntamiento de Madrid.

Ortega Smith ha asegurado que él no se irá del grupo de Vox en el Congreso, salvo si le expulsan sus compañeros de bancada.

"Yo soy diputado nacional del grupo parlamentario de Vox, que es por lo que me eligieron en unas listas electorales los españoles", ha recalcado.

El exsecretario general de Vox ha añadido que si deciden expulsarle de forma "injusta y arbitraria" por "ordeno y mando" de los "cuatro" que dirigen ahora el partido, pasará al Grupo Mixto, como le correspondería reglamentariamente. EFE

