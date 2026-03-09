Espana agencias

Olimpia arranca con goleada 4-1 sobre Sporting Cristal en la Libertadores Sub-20

Quito, 8 mar (EFE).- El equipo sub-20 de Olimpia goleó este domingo por 4-1 al del Sporting Cristal peruano en la primera fecha del grupo B de la Copa Libertadores juvenil que se disputa en la capital ecuatoriana.

José Mellan adelantó al equipo peruano a los 10 minutos, pero luego Milan Freyres en el minuto 31, Junior Gamarra en el 38, Faustino Barone de penalti en el minuto 41; y Ever Mélida, en el 87, sellaron la goleada del Olimpia.

El defensa Carlos Salgado fue expulsado en el minuto 3 por cortar una manifiesta ocasión de gol del cuadro paraguayo, lo que trastocó los planes del Sporting Cristal en el estadio Rodrigo Paz Delgado.

Sin embargo, el cuadro peruano no se desordenó y en un rápido ataque logró el primer gol del partido, que llegó tras un remate rasante de Mellan.

Olimpia igualó en el minuto 31 con un remate de Freyres.

El equipo paraguayo aumentó a través de Gamarra, que introdujo el balón por entre las piernas del portero peruano Manuel Galoc, mientras que Faustino Barone metió el tercero de penalti.

El atacante Mélida cerró cifras, tras un veloz ataque por el costado derecho y desde corta distancia envió violento remate.

El Olimpia se enfrentará próximo miércoles con Palmeiras, mientras que Sporting Cristal lo hará contra Universidad Católica. EFE

EFE

El secretario general de las

Este es el patrimonio de Carlos Martínez, candidato del PSOE a las elecciones de Castilla y León: dos viviendas, un coche y una deuda de más de 200.000 euros

Procedente el despido de un operario de autopistas que dio positivo en cocaína y cannabis mientras conducía un vehículo de la empresa

El Tribunal Supremo niega la residencia en el País Vasco a un enfermo renal alegando que ya conocía su diagnóstico en su país de origen

La Justicia anula el alquiler de 1.000 euros que cobraba el dueño de una vivienda de protección oficial a su inquilino por superar el precio máximo legal

Ignacio de la Calzada, abogado:

1 céntimo el litro de gasolina: una estación de servicio comete una errata con el precio y atrae a decenas de automovilistas que llenan el depósito e incluso bidones

Renfe lanza una nueva página web que muestra la ubicación de los trenes en tiempo real

El riesgo cambió de idioma

Sebastián Ramírez, abogado: “Hay tres cosas que debes saber sobre los despidos este 2026”

Ya es oficial: Ilia Topuria

Fernando Alonso se ve obligado a abandonar en el primer Gran Premio de la temporada: “Sabíamos que era casi imposible acabar”

Fin del misterio: Madonna responde al Celta de Vigo sobre si conserva la camiseta ‘retro’ que llevó en Galicia en 1990

Djokovic señala a los tres jóvenes que pueden hacer frente a Alcaraz y Sinner: “Es la generación que viene a desafiar a los que están en la cima”

Josep Maria Bartomeu, expresidente del FC Barcelona: “Nadie metió mano en la caja, y menos yo. El Barça nos costó dinero”