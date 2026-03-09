La víctima de agresión homófoba: "Gritaban, 'Esto te pasa por ser un maricón de mierda'"

(Actualiza la BI1019 con más información del juicio)

Bilbao, 9 mar (EFE).- Ekain, el joven víctima de una agresión homófoba en el verano de 2021 en Basauri (Bizkaia), ha explicado que recibió golpes de más de once personas que le gritaban, 'Esto te pasa por ser un maricón de mierda', y su pareja ha asegurado que, si no llega a tirarse sobre él para protegerle, "le hubieran matado".

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Bizkaia juzga desde este lunes a once personas acusadas de haber cometido una agresión homófoba a este joven en la madrugada del 6 de junio de 2021 en Basauri, que recibió patadas en la cabeza incluso cuando ya estaba inconsciente mientras le insultaban por su orientación sexual.

En la primera sesión del juicio han declarado amigos de la víctima, todos detrás de un biombo para evitar ser reconocidos por los acusados, que han descrito que recibió un primer golpe por la espalda que le hizo caer y, entonces, un grupo de más de 15 hombres, todos ellos pertenecientes al mismo clan familiar, le dieron "una paliza" con patadas en la cabeza y el abdomen, que continuó incluso cuando ya estaba inconsciente.

"Das asco, nos vas a contagiar"

Ekain ha contado que estaba con sus amigos en un parque cuando se le acercó un joven de otro grupo y le pidió que se fuera. "Das asco y nos vas a contagiar", le dijo, a lo que Ekain le respondió que no iba a irse y que si le molestaba su presencia, "que se fuera él", tras lo que recibió un primer golpe por la espalda.

En ese momento, han recordado los testigos, "se acercó el resto del grupo en masa como diciendo, 'Todos a una', mientras le gritaban insultos homófobos como "sarasa" y "puto maricón", y todos a la vez le daban patadas, sin que pudiera defenderse.

La víctima, el único de los presentes en la agresión que ha testificado sin biombo y que se ha girado hacia el banquillo para señalar y detallar la actuación de los encausados, ha recordado cómo trató de protegerse la cabeza con los brazos para parar los golpes, mientras les seguían insultando por su orientación sexual, hasta que perdió la consciencia.

La Fiscalía ha pedido para diez de los encausados, que tenían entre 18 y 27 años, una condena de tres años de prisión por un delito de lesiones agravadas tanto físicas como psíquicas por motivo de odio, y 18 meses para el otro acusado, en aplicación de una atenuante por una discapacidad intelectual.

La acusación particular ha solicitado una condena de tres años para todos y ambos han coincidido en reclamar además una orden de prohibición de acercamiento a la víctima a menos de 500 metros por cinco años.

También ha pedido a la Sala que condene a los acusados a indemnizar conjuntamente a Ekain con 10.500 euros por las lesiones y por los daños morales que le han causado.

El juicio continuará mañana con las declaraciones de más testigos y de policías que intervinieron en este caso, y el miércoles está previsto que declaren los acusados. EFE

