Espana agencias

La víctima de agresión homófoba: "Gritaban, 'Esto te pasa por ser un maricón de mierda'"

Guardar

(Actualiza la BI1019 con más información del juicio)

Bilbao, 9 mar (EFE).- Ekain, el joven víctima de una agresión homófoba en el verano de 2021 en Basauri (Bizkaia), ha explicado que recibió golpes de más de once personas que le gritaban, 'Esto te pasa por ser un maricón de mierda', y su pareja ha asegurado que, si no llega a tirarse sobre él para protegerle, "le hubieran matado".

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Bizkaia juzga desde este lunes a once personas acusadas de haber cometido una agresión homófoba a este joven en la madrugada del 6 de junio de 2021 en Basauri, que recibió patadas en la cabeza incluso cuando ya estaba inconsciente mientras le insultaban por su orientación sexual.

En la primera sesión del juicio han declarado amigos de la víctima, todos detrás de un biombo para evitar ser reconocidos por los acusados, que han descrito que recibió un primer golpe por la espalda que le hizo caer y, entonces, un grupo de más de 15 hombres, todos ellos pertenecientes al mismo clan familiar, le dieron "una paliza" con patadas en la cabeza y el abdomen, que continuó incluso cuando ya estaba inconsciente.

"Das asco, nos vas a contagiar"

Ekain ha contado que estaba con sus amigos en un parque cuando se le acercó un joven de otro grupo y le pidió que se fuera. "Das asco y nos vas a contagiar", le dijo, a lo que Ekain le respondió que no iba a irse y que si le molestaba su presencia, "que se fuera él", tras lo que recibió un primer golpe por la espalda.

En ese momento, han recordado los testigos, "se acercó el resto del grupo en masa como diciendo, 'Todos a una', mientras le gritaban insultos homófobos como "sarasa" y "puto maricón", y todos a la vez le daban patadas, sin que pudiera defenderse.

La víctima, el único de los presentes en la agresión que ha testificado sin biombo y que se ha girado hacia el banquillo para señalar y detallar la actuación de los encausados, ha recordado cómo trató de protegerse la cabeza con los brazos para parar los golpes, mientras les seguían insultando por su orientación sexual, hasta que perdió la consciencia.

La Fiscalía ha pedido para diez de los encausados, que tenían entre 18 y 27 años, una condena de tres años de prisión por un delito de lesiones agravadas tanto físicas como psíquicas por motivo de odio, y 18 meses para el otro acusado, en aplicación de una atenuante por una discapacidad intelectual.

La acusación particular ha solicitado una condena de tres años para todos y ambos han coincidido en reclamar además una orden de prohibición de acercamiento a la víctima a menos de 500 metros por cinco años.

También ha pedido a la Sala que condene a los acusados a indemnizar conjuntamente a Ekain con 10.500 euros por las lesiones y por los daños morales que le han causado.

El juicio continuará mañana con las declaraciones de más testigos y de policías que intervinieron en este caso, y el miércoles está previsto que declaren los acusados. EFE

(foto) (vídeo)

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Víctima de agresión homófoba de Basauri dice que le patearon hasta quedar inconsciente y le gritaban "puto maricón"

Once personas, juzgadas en Bizkaia desde este lunes, enfrentan cargos por supuesta agresión motivada por odio tras un hecho ocurrido en 2021 que dejó a un joven con graves lesiones físicas y secuelas psicológicas, según su testimonio

Víctima de agresión homófoba de

Decretada la prisión provisional por asesinato para la mujer detenida por la muerte de su bebé en Gran Canaria

El tribunal determinó el ingreso en la cárcel a la sospechosa, tras vincularla con la muerte de su hija menor. Fuentes judiciales precisan que la investigación continúa mientras se esclarecen las circunstancias y los motivos del suceso

Decretada la prisión provisional por

Comienza la demolición de las ruinas del hotel Gran Prior, en las Lagunas de Ruidera

Infobae

Los Mossos desarticulan una banda vinculada a la Camorra y decomisan 300 kilos de cocaína

Infobae

El Badalona Women se conjura para "hacer historia" en la semifinal ante el Barcelona

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Supremo suspende de servicio

El Supremo suspende de servicio a un guardia civil por inventarse un cambio de domicilio para obtener los tres días de vacaciones por mudanza

La Audiencia Nacional rechaza el asilo de un hombre de origen somalí que se encuentra cumpliendo una condena de cinco años por agresión sexual

El ingeniero que ha desnudado diez millones de contratos: desde un bolso de Ralph Lauren a un consejero del Ibex hasta la compra de lavadoras para el año 2501

Saltarse un semáforo en ámbar puede costarte 200 euros: esta es la normativa de la DGT que lo confirma

“Juntos, por separado, ¡como sea!”: los partidos buscan fórmulas para frenar la escalada de precios de gas y petróleo que puedan aprobarse en el Congreso

ECONOMÍA

Amancio Ortega cobrará 3.234 millones

Amancio Ortega cobrará 3.234 millones de euros en dividendos tras otro año récord de Inditex

Inditex anota un beneficio récord de 6.220 millones en su cuarto año consecutivo superando máximos históricos

El precio más alto de la gasolina hoy en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 11 de marzo

Miguel Benito Barrionuevo, abogado: “Ten mucho cuidado con esta ‘red flag’, tienes que estar alerta”

La guerra en Oriente Medio dispara el euríbor del 2,22% al 2,55% en nueve días y amenaza con encarecer millones de hipotecas

DEPORTES

Hansi Flick confía en el

Hansi Flick confía en el partido del Camp Nou para salvar la eliminatoria ante el Newcastle en Champions: “Se verá un Barça diferente”

El Atlético de Madrid aprovecha los errores y golea al Tottenham en la ida de los octavos de Champions League

Así te hemos contado el empate del FC Barcelona ante el Newcastle en Champions

El FC Barcelona rasca un empate ‘in extremis’ ante el Newcastle en Champions

Pep Guardiola se pronuncia sobre el viaje de Mbappé a Francia: “Por lo visto, no ha ido solo, en nuestro club también pasa”