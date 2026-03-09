La RFER reconoce el "duro momento" que supone la derrota ante Portugal

Redacción deportes, 9 mar (EFE).- La Real Federación Española de Rugby (RFER) reconoce que la derrota ante Portugal en las semifinales del Europeo "duele especialmente", aunque recuerda el gran trabajo que lleva haciendo la selección desde 2024.

"Queremos reconocer que se trata de un momento duro para todos. El equipo había generado una gran ilusión en torno a este encuentro y entendemos perfectamente la decepción que este resultado puede provocar" manifestó la RFER en un comunicado.

La Federación también pone de relieve la dinámica positiva que estaba siguiendo la selección hasta la fecha, además de recalcar: "El proceso nos llevará a llegar en las mejores condiciones posibles a la próxima Copa del Mundo".

Por último, el comunicado concluye mostrando confianza al grupo que conforma la selección, subrayando: "todos los proyectos deportivos, incluso los más exitosos, atraviesan momentos de dificultad".

La selección española de rugby cayó en las semifinales del Europeo ante Portugal por 26-7 y se enfrentará a Rumanía por el bronce continental, el próximo 14 de marzo en las finales que se disputarán en Butarque, Madrid. EFE