El Supremo cita el 22 de abril a Armengol y a Torres como testigos en el juicio a Ábalos

Madrid, 9 mar (EFE).- El Tribunal Supremo ha citado a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y al ministro Ángel Víctor Torres el próximo 22 de abril para que declaren como testigos en el juicio que sentará en el banquillo al exministro José Luis Ábalos por presuntas mordidas en contratos públicos de mascarillas.

La Sala que juzgará a Ábalos, a su exasesor Koldo García y al comisionista Víctor de Aldama ha notificado ya el calendario del juicio, señalado entre el 7 y el 30 de abril en sesiones de mañana y tarde, y en el que los acusados declararán en último lugar, como suele ser ya costumbre en este tipo de procedimientos.

Serán más de 75 testigos los que desfilarán por el Tribunal Supremo para declarar en un juicio en el que la Fiscalía pide para Ábalos 24 años de cárcel, 19 y medio para Koldo García y 7 para Víctor de Aldama, a quien reconoce colaboración con la Justicia.

Entre los testigos no figura el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como pidió la acusación popular que lidera el PP; ni la vicepresidenta María Jesús Montero o la exministra de Industria Reyes Maroto. El Supremo rechazó citarlos "dada la falta de relación con el objeto del proceso y la innecesariedad de sus testimonios para el esclarecimiento de los hechos imputados".

El primer testigo en declarar será Víctor Ábalos, hijo del exministro, que comparecerá el primer día, 7 de abril, el mismo en el que están citados el hermano de Koldo García, la expareja del exministro, Jéssica Rodríguez, o la persona que, según la versión de la empresaria Carmen Pano (citada dos días después), la llevó a entregar 90.000 euros en efectivo a la sede del PSOE.

Claudia Montes, otra de las mujeres supuestamente contratadas irregularmente por influencia de José Luis Ábalos, comparecerá al día siguiente, el 8 de abril.

También están citados en el juicio la presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano (13 de abril), el director general de la Policía, Francisco Pardo (14 de abril), y la expresidenta de ADIF Isabel Pardo de Vera (15 de abril), investigada esta última en la Audiencia Nacional.

El 21 de abril declararán también varios ex altos cargos como, Juan Ignacio Díaz Bidart, exjefe de gabinete de la exministra Reyes Maroto; y el ex secretario de Estado de Interior Rafael Pérez, mismo día que está citada la secretaria del comisionista Aldama y el policía Rubén Villalba -investigado en la Audiencia Nacional-.

Ese día también comparecerá el expresidente de Correos Juan Manuel Serrano y un día después, 22 de abril, lo hará el actual presidente del grupo y ex secretario de Estado de Transportes, Pedro Saura, junto a Carlos Moreno, exjefe de gabinete de la vicepresidenta María Jesús Montero.

Entre los testigos también figura el exconsejero delegado de Globalia Air Europa Javier Hidalgo, citado el 13 de abril.

Tras las declaraciones de todos los testigos, el Supremo prevé escuchar a los tres acusados, para después dar paso a los informes finales de las acusaciones y defensas -previstos los días 29 y 30 de abril- y dejar así el juicio visto para sentencia antes de mayo. EFE