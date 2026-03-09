Espana agencias

El Supremo cita el 22 de abril a Armengol y a Torres como testigos en el juicio a Ábalos

Guardar

Madrid, 9 mar (EFE).- El Tribunal Supremo ha citado a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y al ministro Ángel Víctor Torres el próximo 22 de abril para que declaren como testigos en el juicio que sentará en el banquillo al exministro José Luis Ábalos por presuntas mordidas en contratos públicos de mascarillas.

La Sala que juzgará a Ábalos, a su exasesor Koldo García y al comisionista Víctor de Aldama ha notificado ya el calendario del juicio, señalado entre el 7 y el 30 de abril en sesiones de mañana y tarde, y en el que los acusados declararán en último lugar, como suele ser ya costumbre en este tipo de procedimientos.

Serán más de 75 testigos los que desfilarán por el Tribunal Supremo para declarar en un juicio en el que la Fiscalía pide para Ábalos 24 años de cárcel, 19 y medio para Koldo García y 7 para Víctor de Aldama, a quien reconoce colaboración con la Justicia.

Entre los testigos no figura el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como pidió la acusación popular que lidera el PP; ni la vicepresidenta María Jesús Montero o la exministra de Industria Reyes Maroto. El Supremo rechazó citarlos "dada la falta de relación con el objeto del proceso y la innecesariedad de sus testimonios para el esclarecimiento de los hechos imputados".

El primer testigo en declarar será Víctor Ábalos, hijo del exministro, que comparecerá el primer día, 7 de abril, el mismo en el que están citados el hermano de Koldo García, la expareja del exministro, Jéssica Rodríguez, o la persona que, según la versión de la empresaria Carmen Pano (citada dos días después), la llevó a entregar 90.000 euros en efectivo a la sede del PSOE.

Claudia Montes, otra de las mujeres supuestamente contratadas irregularmente por influencia de José Luis Ábalos, comparecerá al día siguiente, el 8 de abril.

También están citados en el juicio la presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano (13 de abril), el director general de la Policía, Francisco Pardo (14 de abril), y la expresidenta de ADIF Isabel Pardo de Vera (15 de abril), investigada esta última en la Audiencia Nacional.

El 21 de abril declararán también varios ex altos cargos como, Juan Ignacio Díaz Bidart, exjefe de gabinete de la exministra Reyes Maroto; y el ex secretario de Estado de Interior Rafael Pérez, mismo día que está citada la secretaria del comisionista Aldama y el policía Rubén Villalba -investigado en la Audiencia Nacional-.

Ese día también comparecerá el expresidente de Correos Juan Manuel Serrano y un día después, 22 de abril, lo hará el actual presidente del grupo y ex secretario de Estado de Transportes, Pedro Saura, junto a Carlos Moreno, exjefe de gabinete de la vicepresidenta María Jesús Montero.

Entre los testigos también figura el exconsejero delegado de Globalia Air Europa Javier Hidalgo, citado el 13 de abril.

Tras las declaraciones de todos los testigos, el Supremo prevé escuchar a los tres acusados, para después dar paso a los informes finales de las acusaciones y defensas -previstos los días 29 y 30 de abril- y dejar así el juicio visto para sentencia antes de mayo. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Bidasoa-Irun, ya eliminado, cierra la fase contra el duro Montpellier

Infobae

Los Pujol ingresaron en Andorra 30 millones de euros en efectivo en 12 años, según la UDEF

Infobae

Cuatro detenidos por una pelea y el atropello mortal de un hombre en Ciutadella (Menorca)

Infobae

Un documental muestra sin filtros el día a día de los sordociegos para generar preguntas

Infobae

Ingresa en prisión la mujer que apuñaló mortalmente a su pareja en Montemayor (Córdoba)

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Saltarse un semáforo en ámbar

Saltarse un semáforo en ámbar puede costarte 200 euros: esta es la normativa de la DGT que lo confirma

Viviendas de lujo para mayores con cine, piscina y capilla en un monte protegido de Guadarrama: “Quieren vender paisaje destruyendo paisaje”

“Juntos, por separado, ¡como sea!”: los partidos buscan fórmulas para frenar la escalada de precios de gas y petróleo que puedan aprobarse en el Congreso

Carlos Martínez, candidato del PSOE en las elecciones de Castilla y León: “El PP es consciente de que Mañueco es el peor candidato y presidente, pero lo pone ahí porque vale más por lo que calla”

Moncloa amplía cerca de un 10% el presupuesto destinado a Defensa sin pasar por el Congreso de los Diputados

ECONOMÍA

Miguel Benito Barrionuevo, abogado: “Ten

Miguel Benito Barrionuevo, abogado: “Ten mucho cuidado con esta ‘red flag’, tienes que estar alerta”

La guerra en Oriente Medio dispara el euríbor del 2,22% al 2,55% en nueve días y amenaza con encarecer millones de hipotecas

Misiles en Oriente Medio, electricidad cara en Europa

Sebastián Ramírez, abogado: “Ya no perderás más días festivos si caen en sábado”

Si aún tienes un décimo de Lotería de Navidad premiado, te quedan pocos días para cobrarlo: conoce la fecha límite y cómo reclamar el dinero

DEPORTES

Hansi Flick confía en el

Hansi Flick confía en el partido del Camp Nou para salvar la eliminatoria ante el Newcastle en Champions: “Se verá un Barça diferente”

El Atlético de Madrid aprovecha los errores y golea al Tottenham en la ida de los octavos de Champions League

Así te hemos contado el empate del FC Barcelona ante el Newcastle en Champions

El FC Barcelona rasca un empate ‘in extremis’ ante el Newcastle en Champions

Pep Guardiola se pronuncia sobre el viaje de Mbappé a Francia: “Por lo visto, no ha ido solo, en nuestro club también pasa”