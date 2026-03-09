Espana agencias

El campeón Cruz Azul del uruguayo Fernández visita al Monterrey de Canales, en octavos

Monterrey (México), 9 mar (EFE).- El campeón Cruz Azul del delantero uruguayo Gabriel Fernández visitará mañana al Monterrey del español Sergio Canales en uno de los duelos más esperados en los octavos de finales de la Copa de campeones de la Concacaf.

Los Azules, dirigidos por el argentino Nicolás Larcamón, pasan por un gran momento de forma, líderes del Clausura mexicano, y tratarán de demostrarlo este martes en casa de su rival, el mejor equipo de la Concacaf en los últimos 15 años, en los cuales ha ganado sus cinco títulos.

Será un duelo esperado porque si bien los celestes han demostrado consistencia en lo que va de año, los Rayados acaban de despedir al entrenador español Domenec Torrent y están ilusionados con un nuevo proyecto, dirigido por el argentino Nicolás Sánchez.

El pasado 28 de febrero, en el torneo de liga, Cruz Azul se impuso a los regios por 0-2 en su propio estadio por lo que el duelo de este martes tendrá un aroma a revancha.

Larcamón intentará volver a castigar con un ataque liderado por el 'Toro' Fernández y los argentinos José Paradela y Agustín Palavecino, en tanto Monterrey apostará a imponerse en su casa.

Los Rayados mostraron buen fútbol el pasado sábado en el derbi regio ante el Tigres UANL, que perdieron 1-0 con un gol de último instante del francés André Pierre Gignac. Eso los tiene en el noveno escalón de la clasificación del Clausura, un lugar muy por debajo de las expectativas de los directivos y de la hinchada.

Vencer mañana a Cruz Azul significará para Rayados dar un golpe de autoridad y tratar de darle la vuelta a un momento de baja provocado por el pobre ataque, los altibajos de la defensa y malos resultados en el estadio BBVA, casa del equipo.

Con Canales y el argentino Lucas Ocampos como líderes en mitad de cancha y una delantera liderada por el montenegrino Uros Durjdevic, Monterrey tratará de hacer daño a un Cruz Azul que tendrá una ausencia sensible en la zaga, la del colombiano Willer Ditta, suspendido.

En la primera fase, Cruz Azul venció por 8-0 al Vancouver FC, mientras el Monterrey le ganó por 3-1 al Xelayú de Guatemala.

El partido de vuelta de la serie se jugará la próxima semana en el Estadio Cuauhtémoc, en Puebla, casa de los Azules.

El ganador de la serie enfrentará al mejor entre el Alajuelense de Costa Rica y Los Angeles FC.

- Alineaciones probables:

Monterrey: Santiago Melé; Gerardo Arteaga, Víctor Guzmán, Daniel Aceves, John Stefan Medina; Sergio Canales, Luca Orellano, Jorge Rodríguez, Iker Fimbres, Allen Rojas; Uros Durjdevic.

Entrenador: Nicolás Sánchez.

Cruz Azul: Andrés Gudiño; Omar Campos, Gonzalo Puovi, Jorge Rodarte; Erik Lira, Agustín Palavecino, Jeremy Márquez, Carlos Rodríguez, José Paradela, Rodolfo Rotondi; Gabriel Fernández.

Entrenador: Nicolás Larcamón.

Árbitro: Por designar.

Hora: 19:00 horas (01:00 GMT).

Estadio: BBVA, en Monterrey, norte de México, con capacidad para 53.500 aficionados.EFE

