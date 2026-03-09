Espana agencias

Audrey Pascual, campeona paralímpica de supergigante

Guardar

Cortina d'Ampezzo, 9 mar (EFE).- La esquiadora española Audrey Pascual logró este lunes la medalla de oro en supergigante, en la tercera jornada de competición de los Juegos Paralímpicos de Milán Cortina.

Dos días después de subirse al podio para recoger una plata en descenso, Audrey Pascual, de 21 años, sumó su segunda medalla de los Juegos. Lo hizo tras ser la mejor en supergigante con un tiempo de 1:17.82, acompañada en el podio por la japonesa Momoka Muraoka, plata, y la china Sitong Liu, bronce.

La alemana Anna-Lena Forster, que también aspiraba al oro, fue descalificada al salirse de la pista en el descenso. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Fallece Ascensión Capilla, la persona más longeva de Extremadura, a los 111 años

Infobae

CyLTV emite este martes el segundo debate de las elecciones autonómicas

Infobae

Urtasun afirma que PP y Vox quieren convertir España en "una franquicia de Donald Trump"

Urtasun afirma que PP y

Audrey Pascual, una 'supergigante' de oro

Infobae

Once acusados se sientan en el banquillo desde mañana por una agresión homófoba en Bizkaia

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El PP plantea una bajada

El PP plantea una bajada del IVA de la energía y doblar la deducción del IRPF para frenar la subida de los precios de la energía: reta al Gobierno a aprobarlo mañana

Cae un grupo criminal que robó dos cajeros en Granada con la técnica de ‘paleta de pizzero’, introduciendo explosivos por las ranuras de billetes

Así están las encuestas: victoria amarga para el PP, que podría obtener su peor resultado frente a un Vox por encima del 20%

Una madre dona su vivienda a su hijo de cuatro años y, cuando es mayor, intenta desalojarla: tras ser condenado por coacciones, la justicia le quita la casa

El pulso por León: el PSOE trata de contener el crecimiento de UPL en la provincia donde más se juega en las autonómicas de Castilla y León

ECONOMÍA

Precio de la gasolina hoy

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Javier Gil, autor de ‘Generación inquilina’: “Antes tenía casa quien se esforzaba para comprarla, pero hoy importa mucho más la capacidad de heredar que de trabajar”

España, entre los países europeos más expuestos al impacto económico del cambio climático: la deuda pública podría ser un 81% superior a la prevista para 2050

La cámara acorazada que protege 1.600 cajas de seguridad en Madrid: “Nuestros sistemas informáticos son mejores que el personal de seguridad”

Ignacio de la Calzada, abogado: “En caso de dimisión, siempre vas a tener finiquito”

DEPORTES

Ya es oficial: Ilia Topuria

Ya es oficial: Ilia Topuria peleará en la Casa Blanca y este será su rival

Fernando Alonso se ve obligado a abandonar en el primer Gran Premio de la temporada: “Sabíamos que era casi imposible acabar”

Fin del misterio: Madonna responde al Celta de Vigo sobre si conserva la camiseta ‘retro’ que llevó en Galicia en 1990

Djokovic señala a los tres jóvenes que pueden hacer frente a Alcaraz y Sinner: “Es la generación que viene a desafiar a los que están en la cima”

Josep Maria Bartomeu, expresidente del FC Barcelona: “Nadie metió mano en la caja, y menos yo. El Barça nos costó dinero”