Audrey Pascual, campeona paralímpica de supergigante

Cortina d'Ampezzo, 9 mar (EFE).- La esquiadora española Audrey Pascual logró este lunes la medalla de oro en supergigante, en la tercera jornada de competición de los Juegos Paralímpicos de Milán Cortina.
Dos días después de subirse al podio para recoger una plata en descenso, Audrey Pascual, de 21 años, sumó su segunda medalla de los Juegos. Lo hizo tras ser la mejor en supergigante con un tiempo de 1:17.82, acompañada en el podio por la japonesa Momoka Muraoka, plata, y la china Sitong Liu, bronce.
La alemana Anna-Lena Forster, que también aspiraba al oro, fue descalificada al salirse de la pista en el descenso. EFE
