Una mujer herida por arma de fuego al ser asaltada por cuatro personas en Murcia

Murcia, 8 mar (EFE).- Una mujer de 26 años ha resultado este domingo herida de bala en la pedanía de San José Artesano de Abarán (Murcia), tras ser atacada por cuatro personas con cuchillos y un arma de fuego, por lo que ha tenido que ser trasladada al Hospital Lorenzo Guirao de Cieza, informa el 112.

A primera hora de este domingo, el Centro de Coordinación de Emergencias 112 Región de Murcia recibió una llamada alertando de una agresión en la calle Doctor Fructuoso, en Abarán.

Según el testimonio de la persona que llamaba, cuatro individuos armados con cuchillos y un arma de fuego agredieron a una mujer, que resultó herida.

Una patrulla de la Guardia Civil acudió de inmediato al lugar y solicitó la intervención urgente de los servicios sanitarios.

Los profesionales del 061 atendieron y estabilizaron a la víctima, de 26 años, antes de trasladarla al Hospital Lorenzo Guirao de Cieza para recibir atención médica especializada.

El suceso se encuentra bajo investigación por la Guardia Civil, que trabaja para esclarecer las circunstancias de la agresión y localizar a los responsables.

Por el momento no se han facilitado detalles sobre el estado de salud de la mujer más allá de su traslado al centro hospitalario. EFE