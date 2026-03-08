'Un mapa para Palestina', un libro infantil para entender la historia del pueblo palestino

Begoña Fernández

Madrid, 8 mar (EFE).- "De niña, en Estados Unidos, buscaba Palestina en los libros de historia y no lo encontraba. Cuando me mudé a Jordania, vi que estaba en todas partes y entendí lo subjetivos que son los mapas". Lo cuenta la escritora Maysa Odeh, autora de 'Un mapa para Palestina', un libro infantil, ilustrado y autobiográfico.

En una entrevista con EFE, la escritora palestina, que creció entre EE. UU. y Jordania, revela que el libro, ilustrado por Aliaa Betawi y editado por NubeOcho, lo escribió para ayudar a entender la identidad porque de joven aprendió "que ser palestina en Estados Unidos era algo malo", y eso lo procesó en soledad y no quería que otros niños pasaran por lo mismo.

'Un mapa para Palestina' cuenta la historia de la familia materna de la autora. Un día la maestra de Layla, protagonista del relato, extiende un gigantesco mapamundi en la clase y pide a sus alumnos que indiquen el lugar de origen de sus familias.

Layla no encuentra Palestina, y su profesora le dice que si no está en el mapa es porque ese lugar no existe.

Confundida y triste, la pequeña busca respuestas en su familia, que intenta consolarla con el mensaje de que "no necesita un mapa para encontrar ciertos lugares".

"A veces, las personas viven en los países. A veces, los países viven en las personas", le dice a Layla su madre.

'Un mapa para Palestina' no habla de la guerra, fue escrito antes: "Habla de la imagen deshumanizada de los palestinos que se ha dado en muchos medios de comunicación e intenta que los lectores comprendan el conflicto y sus orígenes", dice la autora.

El libro lo escribió antes del genocidio. "En 2021, vi al pueblo de Gaza sufrir una agresión militar que se cobró la vida de 250 personas, entre ellas 55 niños", aunque había sido testigo de esa violencia mucho antes, los sucesos de 2021 le impactaron de una manera profunda e inesperada, lo que relaciona con el hecho de que ya era madre.

"Me frustraba que mi hija creciera, al igual que yo, presenciando todo esto. No podía comprender que los niños estuvieran siendo aplastados bajo las ruinas y el mundo no hiciera nada".

Así que con esa idea se lanzó a escribir el libro con la artista palestina afincada en Egipto, Aliaa Betawi: "Trabajamos estrechamente para dar a las ilustraciones el mayor significado posible".

Y para inspirar a los lectores, el libro está lleno de referencias a Palestina: a los pueblos, la poesía, la comida, el paisaje, la música y las fiestas.

También incluye la autora los peces dorados del poeta Mourid Barghouti, de quien recoge una frase: "La patria no abandona el cuerpo hasta el último momento, igual que el pez, que en la red del pescador, todavía huele a mar".

Maysa Odeh quería escribir un libro para explicar el conflicto palestino y sus orígenes, pero también para acercarse a los hijos de refugiados y a todos los que no encuentran en los mapas su tierra natal: "Nadie elige convertirse en refugiado, y nadie abandona su país por razones superficiales".

A los 17 años, Maysa Odeh viajó a su tierra natal: "Entonces vi la ocupación con mis propios ojos y aprendí como los mapas pueden usarse para legitimar lo que es el robo de tierras, la opresión y la limpieza étnica".

Considera la autora que es un libro también para adultos porque "puede ayudar a sanar al niño que llevas dentro".

Para escribirlo, Odeh utilizó las preguntas que se hacía de niña. La nota de la autora y el material adicional está pensados para ayudar a los educadores a proporcionar contexto.

"Querría que el libro se utilizase en el entorno escolar. Muchos profesores me han dicho que reciben preguntas sobre Palestina y necesitan ayuda para responderlas".

El libro ha llegado ya a algunas aulas de EE. UU. "Creo que es irresponsable explicar la creación del estado de Israel sin abordar el tema de la limpieza étnica y la ocupación". EFE

