La AFE reclama de nuevo la inclusión permanente de partidos de la LigaF en La Quiniela

Madrid, 8 mar (EFE).- La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) reclamó este domingo, con motivo del Día de la Mujer, la inclusión permanente de partidos de la Liga F en el boleto de La Quiniela y recordó que lleva más de siete años impulsando esta "reivindicación justa y necesaria"

En un comunicado, la AFE afirma: "Se trata de una medida estratégica y largamente reivindicada por este sindicato para garantizar una mayor visibilidad al fútbol femenino y que se beneficie de un retorno económico. Generar, en una palabra, más y necesarios recursos que contribuyan a su crecimiento y total profesionalización".

"Una cuestión de igualdad que en este 8 de marzo de 2026 que celebramos el Día Internacional de la Mujer volvemos a reivindicar desde AFE", señala el sindicato, que añade que se han dado pasos importantes.

Sin embargo, "pasa el tiempo y no llega el anhelado momento de ver todas las semanas un partido de fútbol femenino en el boleto".

Recuerda que "fue en junio de 2024 cuando la Comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes del Congreso de los Diputados, tras presentar el Partido Popular una Proposición No de Ley, aprobaba la presencia permanente de encuentros de la Liga F en el boleto de La Quiniela. Ha pasado más de año y medio… y nuestras compañeras siguen esperando".

"El origen de esta iniciativa se remonta a febrero de 2019, en plena negociación del primer e histórico Convenio Colectivo para las futbolistas de la máxima categoría. AFE planteó entonces la necesidad de modificar el Real Decreto que regula la distribución de la recaudación de las apuestas deportivas del Estado", considera.

Agrega la nota: "El objetivo era doble: asegurar la presencia de la Primera División femenina en todos los boletos de La Quiniela de la temporada y crear un fondo económico que revirtiera directamente en el desarrollo del fútbol femenino profesional".

"Es una cuestión de justicia e igualdad que exigen nuestras compañeras, futbolistas que a diario demuestran talento, compromiso y profesionalidad En abril de ese mismo año, representantes de AFE trasladaron esta propuesta a la Secretaría de Estado de Igualdad, reforzando su compromiso institucional con la igualdad real en el deporte".

"Meses después, en agosto de 2019, -recuerda- el sindicato lanzó la campaña #QuinielasEnFemenino, una acción para sensibilizar a la sociedad y a las instituciones sobre la importancia de esta medida como herramienta de visibilidad y financiación".

"El impulso político no tardó en llegar. En septiembre de 2019, el Partido Popular presentó en el Congreso de los Diputados una Proposición No de Ley para su debate en la Comisión de Cultura y Deporte con el objetivo de garantizar la presencia permanente del fútbol femenino en La Quiniela", afirma la AFE.

Añade: "Un año después, en octubre de 2020, dicha comisión aprobó por unanimidad la inclusión de partidos de la Primera División femenina en el boleto, reconociendo así la legitimidad y justicia de la demanda promovida por AFE".

"Sin embargo, pese al respaldo parlamentario unánime, en mayo de 2021 el Gobierno respondió que no existía una previsión definida para hacer efectiva la medida. Una contestación que causó sorpresa e indignación en AFE, al entender que contradecía el mandato político aprobado en sede parlamentaria y frenaba una iniciativa clave para el avance del fútbol femenino", explica la AFE.

"Lejos de desistir, AFE mantuvo una intensa agenda de trabajo institucional, con reuniones con ministerios, grupos parlamentarios y el Consejo Superior de Deportes (CSD). En 2023 y 2024 el sindicato reiteró formalmente su petición, subrayando que la inclusión de la Liga F en La Quiniela no es solo una cuestión simbólica, sino una medida estructural para consolidar su crecimiento económico y su reconocimiento social", según el comunicado.

Considera esta asociación que "tras el paso adelante dado en junio, cuando la Comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes del Congreso aprobó la demanda de AFE, en septiembre de 2024, el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes publicó una consulta previa para modificar la normativa y corregir la ausencia de la Liga F como entidad beneficiaria de la recaudación. AFE anunció entonces que presentaría alegaciones para garantizar que el retorno económico repercutiera directamente en la competición y en las jugadoras".

"Convertir en realidad ya esta justa y necesaria reivindicación de AFE, fortalecerá el presente y el futuro del fútbol femenino en España Pasados tantos años, desde AFE entendemos que nuestras compañeras no pueden esperar más. Futbolistas que a diario demuestran talento, compromiso, profesionalidad y capacidad para hacer crecer el fútbol femenino en España y ser referentes ya para miles de niñas que sueñan con seguir sus pasos. Incluir, como mínimo, un partido de la Liga a la semana en La Quiniela es una cuestión de justicia y de igualdad real. No sólo eso, se trata de cumplir con una decisión firme y respalda por unanimidad en el Parlamento", argumenta la AFE.

Añade: "Hoy, tras años de trabajo constante, diálogo institucional y respaldo político, seguimos a la espera de que el Gobierno dé el paso final y definitivo que permita hacer realidad una reivindicación histórica de AFE. La presencia permanente de partidos de la Liga F en La Quiniela no es una medida simbólica, es una herramienta necesaria para fortalecer el presente y el futuro del fútbol femenino en España". EFE