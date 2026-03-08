Espana agencias

Corberán: “La victoria ha sido una cuestión de fe del equipo”

Guardar

València, 8 mar (EFE).- El entrenador del Valencia, Carlos Corberán, apuntó que la remontada de este domingo contra el Alavés (3-2) ha sido “una cuestión de fe” de su equipo para conseguir una victoria que calificó como “importantísima”.

“Queríamos darle a la afición una alegría, el objetivo es mantener la dinámica de la segunda vuelta. De los ocho partidos que hemos jugado, el equipo ha conseguido cinco victorias. Ha sido un partido muy sufrido y complicado. La lucha y fe del equipo nos ha permitido sumar estos tres puntos”, explicó en zona de prensa.

El técnico valenciano hizo un análisis detallado de la victoria: “El partido ha empezado con un penalti en contra, una acción que vemos en muchos partidos donde cualquier semi pisotón se sanciona tanto, hay que ver si impide una acción ofensiva o no, el VAR entiende que sí. Es complicado de manejar porque te puede llevar a precipitación, pero he visto al equipo con una capacidad de reacción inmediata”.

“A momentos el equipo ha hecho el partido que teníamos que hacer y a momentos precipitándonos y forzando ataques de más. Pienso honestamente que el equipo ha hecho méritos para no ir perdiendo al partido”, agregó.

“En el inicio de la segunda parte conseguimos marcar el gol y ha hecho méritos para darle la vuelta al resultado. No ha sido así y en un partido de dominio nos ponemos perdiendo en balón parado. El equipo ha luchado y ha sido una cuestión de comprometerse con sacar los tres puntos. Gracias a la lucha del equipo se ha conseguido empatar y ganar el partido. Una derrota hubiera sido tremendamente injusta”, opinó.

Por último, preguntado por los cánticos de ‘Corberán, dimisión’ de una parte de Mestalla, dijo: “Acepto las críticas, soy el máximo responsable cuando las cosas no salen bien. La exigencia del Valencia no me incomoda en absoluto, este es un club grande, acostumbrado a ganar grandes cosas”, aseguró. EFE

plm sm/arh

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Hoy será noticia. Lunes, 9 de marzo

Infobae

El Senado debate la ley contra la multirreincidencia con enmiendas para endurecerla

Infobae

La colombiana Camila Osorio no puede con Naomi Osaka en Indian Wells

Infobae

Quique: “Lo más duro es el cómo, hemos estado de pie en gran parte del partido”

Infobae

El protagonista de la jornada 27: la decisión de Griezmann

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Entrevista a Alfonso Fernández Mañueco,

Entrevista a Alfonso Fernández Mañueco, candidato del PP en las elecciones de Castilla y León: “Un buen resultado para el PP es ganar las elecciones y obtener un voto más, un escaño más”

Entrevista a Alfonso Fernández Mañueco, presidente de Castilla y León y candidato del PP en las elecciones: “Vox abandonó el Gobierno y dejó tirados a los autónomos, agricultores y ganaderos”

Feijóo acusa a Vox de estafar a sus votantes en Castilla y León y Abascal llama “canalla” a Mañueco

Un concejal del PSOE de Aranjuez le lanza un vaso de café a otro de Vox que le llamó “vago”: presenta su dimisión

Felipe VI y Letizia se quieren gastar 99.583 euros en una gran pantalla para completar la modernización de su estudio de grabación

ECONOMÍA

El petróleo cae de los

El petróleo cae de los 100 dólares y el Gobierno de Pedro Sánchez prepara medidas para amortiguar el impacto de la guerra en el bolsillo de los españoles

El bloqueo del estrecho de Ormuz dispara los costes y retrasará las entregas de paquetes en España, según una experta: “Calculé tres semanas, como poco”

El trabajo después de los 60 se dispara: el 53% de la población entre 60 y 64 años sigue en activo, la cifra más alta desde 1970

El precio medio de la luz alcanza este martes 10 de marzo su nivel más alto en un año

La guerra de Irán golpea a la vivienda: la subida de las materias primas la encarecerá aún más y podría frenar su construcción

DEPORTES

La expamsión empresarial de Andrés

La expamsión empresarial de Andrés Iniesta: patrimonio millonario, un equipo ciclista, vinos y un fichaje frustrado por Marruecos

La Velada del Año VI, la edición con más mujeres en los combates: de Marta Díaz a Fabiana Sevillano y Rorro, que repite

Ibai Llanos anuncia los participantes de la Velada del Año VI: del amigo de Cristiano Ronaldo al novio de Aitana y dos grandes de Twitch para el evento central

La presentación de los combates de la Velada del Año VI, en directo: Ibai Llanos anuncia los participantes en vivo

Tebas desmiente a Xavi sobre el regreso de Messi: “LaLiga no autorizó absolutamente nada ni tenía el OK para la operación”