Corberán: “La victoria ha sido una cuestión de fe del equipo”

València, 8 mar (EFE).- El entrenador del Valencia, Carlos Corberán, apuntó que la remontada de este domingo contra el Alavés (3-2) ha sido “una cuestión de fe” de su equipo para conseguir una victoria que calificó como “importantísima”.

“Queríamos darle a la afición una alegría, el objetivo es mantener la dinámica de la segunda vuelta. De los ocho partidos que hemos jugado, el equipo ha conseguido cinco victorias. Ha sido un partido muy sufrido y complicado. La lucha y fe del equipo nos ha permitido sumar estos tres puntos”, explicó en zona de prensa.

El técnico valenciano hizo un análisis detallado de la victoria: “El partido ha empezado con un penalti en contra, una acción que vemos en muchos partidos donde cualquier semi pisotón se sanciona tanto, hay que ver si impide una acción ofensiva o no, el VAR entiende que sí. Es complicado de manejar porque te puede llevar a precipitación, pero he visto al equipo con una capacidad de reacción inmediata”.

“A momentos el equipo ha hecho el partido que teníamos que hacer y a momentos precipitándonos y forzando ataques de más. Pienso honestamente que el equipo ha hecho méritos para no ir perdiendo al partido”, agregó.

“En el inicio de la segunda parte conseguimos marcar el gol y ha hecho méritos para darle la vuelta al resultado. No ha sido así y en un partido de dominio nos ponemos perdiendo en balón parado. El equipo ha luchado y ha sido una cuestión de comprometerse con sacar los tres puntos. Gracias a la lucha del equipo se ha conseguido empatar y ganar el partido. Una derrota hubiera sido tremendamente injusta”, opinó.

Por último, preguntado por los cánticos de ‘Corberán, dimisión’ de una parte de Mestalla, dijo: “Acepto las críticas, soy el máximo responsable cuando las cosas no salen bien. La exigencia del Valencia no me incomoda en absoluto, este es un club grande, acostumbrado a ganar grandes cosas”, aseguró. EFE

