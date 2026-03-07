Espana agencias

Verstappen, tras ser eliminado en la Q1: “Nunca me había pasado algo así en mi vida”

Redacción deportes, 7 mar (EFE).- El piloto neerlandés de Red Bull, Max Verstappen, no dudó en mostrarse contrariado por su eliminación en la Q1 del Gran Premio de Australia tras chocar con el muro de la curva 1 del trazado oceánico, algo que “nunca" le había pasado "en la vida”.

“El eje trasero se había bloqueado y no sé por qué ha sucedido algo así”, incidió el cuatro veces campeón del mundo. “Por suerte no hay nada raro, pero debemos entender lo que ha fallado”.

Para Verstappen, “es todo complejísimo". "No ha sido divertido pilotar y, la verdad, es como ir un poco en contra de todos tus instintos como piloto”, aseguró el de Países Bajos ante los numerosos cambios que vive la Fórmula Uno en la presente campaña. EFE

