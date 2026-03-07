Espana agencias

Montero preside este sábado la entrega de los premios Clara Campoamor del PSOE-A que este año distinguen a Amama

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, presidirá este sábado, 7 de marzo, la entrega de la vigésimo séptima edición de los premios Clara Campoamor que concede la federación socialista andaluza en la antesala del Día Internacional de la Mujer, que se conmemora el 8 de marzo, y que en esta ocasión reconocen, entre otros, a la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama (Amama) y a su presidenta, Ángela Claverol, en el ámbito del asociacionismo sociosanitario.

El acto de entrega de estos premios se celebrará en el centro comercial Cinemax Plaza de San Fernando (Cádiz) a partir de las 11,45 horas, y podrá seguirse por los canales oficiales del partido, según han informado desde el PSOE-A.

El pasado fin de semana, la también vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, anunció el premio Clara Campoamor para Amama con el argumento de que "sobran los motivos" para este reconocimiento, y en esa línea subrayó la "valentía" de un colectivo que ha puesto "voz a cientos de mujeres andaluzas en un momento de extrema gravedad para la sanidad pública andaluza", según destacó haciendo alusión al caso de los fallos detectados en el programa de cribado de cáncer de mama.

En concreto, los premios Clara Campoamor del PSOE de Andalucía "premian y ponen en valor el papel de mujeres referentes en distintos ámbitos de la sociedad andaluza", y Amama es reconocida en el ámbito del asociacionismo sociosanitario, "por su papel de lucha y sufrimiento en la negligencia de los cribados provocada por el Gobierno" de Juanma Moreno.

Así lo señaló la semana pasada la propia María Jesús Montero, quien reivindicó al anunciar estos galardones que "Amama representa la lucha de las mujeres y el hueco que queremos tener en un sistema sanitario que, bajo la gestión del PP, parece ignorar nuestros problemas o, sencillamente, no contestar a las preguntas que todas tenemos en la cabeza".

RELACIÓN COMPLETA DE PREMIADAS

Además de a Amama, los premios Clara Campoamor reconocen este año a distintas personalidades relacionadas con el ámbito sanitario, empresarial, cultural, municipal y activista, entre otros, de toda Andalucía, según se ha subrayado desde el PSOE-A.

De este modo, en el ámbito institucional y sanitario, se premiará a Francisca Antón Molina (Almería), "referente en el impulso de políticas estructurales de igualdad cuando estuvo al frente del Servicio Andaluz de Salud".

Desde la cultura popular, se premiará a la chirigota gaditana 'Cadiwoman', por "demostrar que el Carnaval puede convertirse en herramienta feminista", mientras que, en el terreno empresarial y económico, se premiará al Foro de Empresarias y Profesionales de Córdoba, que "representa el empoderamiento económico como pilar de la igualdad real", según defienden desde el PSOE-A.

En el ámbito académico e investigador, se premiará a la jiennense Paula Reyes, experta en violencia vicaria; y al grupo Gedex de la Universidad de Jaén, "referentes en el estudio de políticas públicas desde una perspectiva feminista".

En el ámbito cultural y audiovisual, se otorgará un galardón a Wofest, que demuestra el poder transformador del cine; y a Reyes Gallegos, que destaca por un documental que ha dirigido y estrenado, titulado 'Ellas en la ciudad'.

En el ámbito de la movilización social y el activismo feminista, se premiará a la Plataforma contra las Violencias Machistas de Málaga, "referente en sensibilización, denuncia y movilización sostenida contra la violencia de género".

Asimismo, en el liderazgo comunitario y político de proximidad se premiará a la alcaldesa de El Portal, en Jerez, María Mairena Toro, "un ejemplo de compromiso vecinal en situación de emergencia", mientras que, finalmente, en el ámbito digital y divulgativo, Ángeles Taro será distinguida por "utilizar las redes sociales para recuperar la memoria de mujeres invisibilizadas".

