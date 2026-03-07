Maíllo (IU) acusa a Feijóo de "irresponsable" y "belicista" en un intento de salir del "efecto pánico" con Vox

El coordinador de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, ha acusado al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, de "irresponsable" y "belicista" tras estar "arrinconado" por el "efecto pánico" al no saber competir con Vox.

Maíllo se ha expresado así en referencia a la exigencia de Feijóo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que pida permiso al Congreso para enviar soldados y armamento a zona de guerra y ha asegurado que "el Partido Popular es el partido de la guerra y eso la sociedad española lo sabe".

El coordinador federal de IU, quien ha afirmado que la sociedad española apuesta por la paz y que es "un faro de luz en estos momentos oscuros para Europa y el mundo", ha señalado que Feijóo se "arrincona" y "se ve marginado".

Por ello, cree que "da sopas con onda" intentando salir del "efecto pánico" en el que se encuentra desde hace tiempo al no saber "competir" con Vox. "Allá a él con sus irresponsabilidades y con su belicismo, porque va en contra de la mayoría natural, también en contra de votantes del Partido Popular", ha aseverado.

En esta línea, ha apuntdo que con la comparecencia del presidente del Gobierno para explicar la posición que se tiene considera que el Ejecutivo actualmente está "a la altura del momento histórico" y de la propia sociedad española.

"Un gobierno del que formamos parte y sin cuya parte, evidentemente, no se afrontaría con tanta firmeza y coherencia la postura que estamos teniendo y de la que nos sentimos orgullosas", ha subrayado Maíllo, quien cree que el líder del PP está "en modo pánico" y "no llega" a las elecciones generales.