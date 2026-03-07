La escritora Esther García Llovet vuelve con 'Las jefas': "Nunca juzgo a mis personajes"

Lara Malvesí

Barcelona, 7 mar (EFE).- La escritora Esther García Llovet cierra su trilogía "de los países del Este" con 'Las jefas', una comedia 'kitsch' gamberra que sitúa en un resort de lujo y que protagonizan tres mujeres ricas de capa caída y un manitas de hotel.

"Nunca juzgo a mis personajes. Me lo dan todo", explica en una entrevista con EFE García Llovet, quien en este libro ha querido "dar cancha" a los personajes por todas las veces en las que ese papel principal se lo ha llevado la propia trama.

"Aquí no hay tanta trama. ¿Que cuál es el tema de la novela? El tema es la historia de amor entre dos personajes. Una historia de amor que acaba bien, porque no acaban juntos", dice la autora, para quien los amores que 'comen perdices' son "historias de ciencia ficción".

Como en 'Spanish Beauty' (2022) y 'Los guapos' (2024), ambas igualmente publicadas por Anagrama, García Llovet sitúa la acción en el Levante, donde se alza un complejo de villas que emulan el sudeste asiático, aunque todo sea de mentira.

"Me basé en un lugar que existe de verdad y en el que nunca me he alojado porque cuesta como 700 euros la noche", apunta la autora, quien durante un tiempo se obsesionó con las redes sociales de los que allí se alojaban.

La autora reconoce que leer la novela puede ser como "pararse a mirar a desconocidos en el 'lobby' de un hotel".

"Son secuencias varias, historias sueltas, sin antecedentes ni destinos. Es estar con ellos, como pasa en la vida, que las cosas pasan sin tener mucho contexto, sin prólogo, porque la vida va así, sobre la marcha", reflexiona la autora.

La búsqueda de un caballo blanco sirve también como hilo conductor de una historia en la que se entrelazan, por unas páginas, las realidades de un manitas autónomo que malvive trabajando en el hotel y tres ricachonas especialistas en dejar pufos en hoteles de lujo porque la liquidez que algún día tuvieron ya se esfumó.

"Él me cae muy bien y ellas también, aunque sean un poco cabronas", añade entre risas la escritora.

García Llovet salpica la novela con referencias pop y del mundo de la moda, una burbuja que, confiesa, le "apasiona", aunque no pueda ver bolsos de lujo en su propio armario sino más bien en las imágenes de los 'realities' de millonarias de Netflix.

Uno de los personajes dice en un momento de la novela que "escribir es de tristes", pero la autora reconoce que se lo ha pasado "en grande" con su último libro.

García Llovet ya trabaja en dos proyectos: una novela negra y un ensayo de arte. Un eclectismo presente en sus trabajos y en su voz narradora, que en las entrevistas nunca teme relacionar con el TDAH que ella misma cuenta que padece.

Nacida en Málaga en 1963, lleva casi toda su vida residiendo en Madrid, ciudad en la que ha situado algunas de sus novelas más aclamadas.

Comenzó a escribir en el año 2000 y, antes de esta última trilogía, publicó 'Coda' (2003), 'Submáquina' (2009), 'Las crudas' (2009), 'Mamut' (2013), 'Cómo dejar de escribir' (2017), 'Sánchez' (2019) y 'Gordo de feria' (2021). EFE

