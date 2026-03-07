El PSE-EE homenajea este sábado en Arrasate (Guipúzcoa) a Isaías Carrasco, asesinado por ETA hace 18 años

El PSE-EE homenajeará este sábado al que fuera concejal socialista Isaías Carrasco, con una ofrenda floral en el lugar en el que fue asesinado por ETA hace 18 años en la localidad guipuzcoana de Arrasate, en la que participarán también su familia, amigos y compañeros.

En el acto de homenaje, que tendrá lugar al mediodía en la calle Navas de Tolosa del municipio guipuzcoano, tomará la palabra el secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza.

Isaías Carrasco tenía 42 años y trabajaba como cobrador en el peaje de Bergara cuando fue asesinado por ETA el 7 de marzo, dos días antes de que se celebrasen las elecciones generales de 2008.

Fue concejal socialista en el Consistorio de Arrasate desde junio de 2003 a mayo de 2007. En las elecciones municipales, celebradas en mayo de 2007, ocupó el sexto puesto en la lista presentada por el PSE-EE al Ayuntamiento del municipio guipuzcoano.