Abascal no ha hablado con Ortega Smith tras su expulsión y tacha de "telenovela" su caso

Toro (Zamora), 7 mar (EFE).- El presidente nacional de Vox, Santiago Abascal, no ha hablado con el exsecretario general del partido, Javier Ortega Smith, tras su expulsión de la formación por su negativa a aceptar su relevo en la portavocía del partido en el Ayuntamiento de Madrid y ha calificado el caso de "telenovela".

"No he hablado con él y sobre esto quiero decir que a mí no me gustan las telenovelas", ha declarado Abascal preguntado por ello y por cómo queda el grupo municipal después de que otros dos ediles también hayan apoyado a Ortega Smith.

Abascal ha recordado que él dirige su partido y ha sido designado para ello junto a un comité con los votos de los afiliados y, aunque nadie está obligado a estar en Vox, quien lo haga está "obligado a cumplir las normas" del partido, "sea el número uno, el número dos, sea el presidente o sea el último afiliado".

Ha sido preguntado por la situación de Vox en Zamora, donde antes de la campaña dimitieron el vicepresidente y la secretaria de Vox en la provincia al incluir desde la dirección nacional dos nombres en la candidatura y uno de ellos, la de la número tres, no cumplir con el periodo mínimo de afiliación.

Abascal ha señalado que no tiene "ni idea" de ello, pero que si es así lo que deberían haber hecho es reclamar en los órganos internos.

"Vox tiene un comité de garantías que ha actuado en los últimos días y es el comité de garantías al que pueden recurrir todos los afiliados", ha señalado. EFE

