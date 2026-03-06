Espana agencias

Feijóo acusa a Vox de "estafa" y pide aprender de su "bloqueo" a Guardiola para que no se repita con Mañueco

Feijóo lanza duras críticas contra Vox, alerta sobre posibles bloqueos en próximas coaliciones autonómicas y reclama respaldo al PP para evitar que se repitan situaciones como la vivida en Extremadura, apelando al voto útil en Castilla y León

Durante un acto celebrado en La Bañeza, León, Alberto Núñez Feijóo comparó la gestión pública de distintos líderes españoles y remarcó la importancia de respaldar a candidatos con trayectoria demostrada en administración pública. El dirigente del Partido Popular dirigió su mensaje al electorado de Castilla y León recordando lo ocurrido en Extremadura, donde, según sus palabras, la falta de experiencia previa en gestión influyó negativamente en gobiernos anteriores y animó a valorar la “trazabilidad” y la trayectoria de Alfonso Fernández Mañueco. A partir de esta reflexión, Feijóo centró su discurso en alertar sobre las posibles consecuencias de bloqueos similares a los recientes en Extremadura y reclamó el apoyo claro al PP para evitar repetición de tales escenarios políticos, según informó la agencia Europa Press.

Feijóo acusó a Vox de “estafa” y de formar una “pinza” política junto al PSOE en Extremadura tras el rechazo de la investidura de María Guardiola por segunda ocasión consecutiva, aseguró Europa Press. Durante su intervención, insistió en que los partidos políticos deben aceptar los resultados electorales y respetar la voluntad expresada en las urnas, señalando que el PP fue el partido más votado doblando los resultados del PSOE y triplicando los de Vox. En este contexto, subrayó la necesidad de “aprender realmente lo que ha pasado” y de “votar en consecuencia en Castilla y León” el próximo 15 de marzo.

El presidente del PP expuso que Vox, al haber bloqueado el gobierno en Extremadura, podría repetir tácticas similares en Castilla y León si así lo exigen sus intereses electorales inmediatos. Detalló que si Vox actuó así por cercanía de los comicios en Castilla y León, no dudaría en condicionar o bloquear otros gobiernos autonómicos en función del calendario electoral, mencionando explícitamente las futuras elecciones en Andalucía. “Vox está a la deriva y los españoles necesitamos rumbo. Y no os olvidéis el 15 de marzo de darle rumbo a esta tierra”, expresó Feijóo durante el acto, conforme reseñó Europa Press.

Frente a las acusaciones de Vox, cuyo presidente Santiago Abascal responsabilizó a la dirección nacional del PP, ubicada en Génova 13, de la ausencia de acuerdos para formar gobierno en Extremadura, Feijóo replicó que la “estabilidad es una obligación con los ciudadanos”, indicando que los populares concurren a los comicios para gobernar y no para “bloquear”. A su vez, insistió en calificar de “pinza” la coincidencia del voto de Vox y PSOE, agregando: “Eso, queridos amigos, es una pinza. Eso es una estafa”, según recogió Europa Press. Esta frase alude al mismo calificativo que Vox utiliza en ocasiones para referirse a otros partidos, invirtiendo el sentido de la acusación.

Feijóo remarcó que el PP persigue el objetivo de formar gobiernos stables y señaló que el partido nunca ha sido ni será igual a Vox, aunque reconoció que ambos tienen el encargo común de mostrar al electorado una alternativa diferente a la propuesta socialista. “El PP no le va a fallar a Extremadura”, aseguró el presidente popular, poniendo en valor la gestión y la fiabilidad de su formación política. Añadió que el PP no actúa como comentador de la actualidad, sino como gestor directo de la “realidad” política, recalcando la diferencia entre quienes buscan cargos y quienes gestionan administraciones.

Durante la clausura del mitin, el líder popular reiteró su petición al voto útil para el PP en las elecciones de Castilla y León, insistiendo en que “es el único partido que se presenta para gobernar y no para bloquear”. Invitó a los asistentes a no transformar su sufragio en una “moneda al aire”, defendiendo que es preferible confiar en “quien más se puede confiar”. Estas declaraciones se produjeron en presencia del alcalde de La Bañeza, Javier Carrera, la candidata popular por León, María José Álvarez Casais, y la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz.

En contraposición, Abascal opinó durante un acto en Cigales, Valladolid, que la dirigencia del PP está más preocupada por construir “un relato político que culpabilice a Vox” que por dialogar lealmente y trabajar en un gobierno de coalición. Esta tensión pública entre ambos partidos refleja el escenario de negociación y competencia por el voto del centroderecha y la derecha en regiones donde la gobernabilidad requiere acuerdos multipartidistas, detalló Europa Press.

En paralelo, Feijóo también dirigió críticas al PSOE, tildando la actuación del partido socialista como una “máquina de incumplimientos” hacia la provincia de León. Se comprometió, según consignó Europa Press, con proyectos de infraestructura relevantes para la zona, citando la autovía A-60 y el Corredor Atlántico como prioridades que el PP impulsará en la agenda nacional de ser respaldado en las urnas.

Feijóo finalizó su intervención reiterando que los gobiernos “buenos” se deben mantener en Castilla y León e insistió en la necesidad de garantizar la estabilidad y la experiencia como valores fundamentales de su propuesta electoral. Durante su discurso, recordó experiencias pasadas de presidentes que, según él, asumieron responsabilidades sin haber gestionado recursos públicos previamente, mencionando a Rodríguez Zapatero y Pedro Sánchez como ejemplos a evitar. De acuerdo con Europa Press, este argumento formó parte de su llamado a la confianza ciudadana y a la continuidad de las políticas emprendidas por el PP en la región.

