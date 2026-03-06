Espana agencias

El Gobierno descubre una placa por las víctimas de la UNIA en Adamuz durante la Cumbre con Portugal

Guardar

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presidido este viernes en La Rábida, en Palos de la Frontera (Huelva), un homenaje del Ejecutivo en recuerdo a las víctimas de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) que viajaban en el tren Alvia del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba). Este gesto se lleva a cabo en el marco del inicio de la celebración de la XXXVI Cumbre Hispano-Portuguesa que se celebrará en la provincia onubense.

Pedro Sánchez ha estado acompañado en este momento de recogimiento por once de sus ministros que asisten a la cumbre, así como por la alcaldesa de Palos de la Frontera, Milagros Romero, el senador del PP por Huelva Carmelo Romero, la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, y el presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano, y otras autoridades andaluzas y provinciales.

El acto, celebrado en la explanada de sede de la UNIA en Huelva, ha consistido en el descubrimiento de una placa que reza "en memoria de las víctimas de esta universidad en el accidente ferroviario de Adamuz" y en la lectura de un poema. Se trata de un gesto que ha querido tener el Ejecutivo central por las dos estudiantes heridas y los dos colaboradores de la sede Santa María de La Rábida, María Clauss y Óscar Toro, que resultaron víctimas mortales en el accidente.

En este sentido, se ha recordado que el accidente "tuvo un hondo impacto en la provincia de Huelva, incluida en su comunidad educativa".

Posteriormente, se ha procedido a la lectura de un poema del Premio Nobel Juan Ramón Jiménez. "Como médanos de oro, que vienen y que van son los recuerdos. El viento se los lleva y donde están, están. Y donde están, y están donde estuvieron y donde habrán de estar. Médanos de oro. Lo llenan todo, mar total de oro inefable, con todo el viento en él, son los recuerdos".

Tras ello, se ha dado inicio de la cumbre, ya con la presencia del primer ministro de la República Portuguesa, Luís Montenegro, y sus ministros, y a lo largo de la jornada se guardará también un minuto de silencio en la explanada del IV Centenario en recuerdo de todas las víctimas del accidente.

Aunque en un primer momento el Gobierno y la Junta de Andalucía acordaron celebrar un homenaje de Estado por las víctimas el 31 de enero, finalmente fue pospuesto tras trasladar una amplia mayoría de las familias de las víctimas que no podrían acudir.

Después de eso, la misa funeral oficiada por el Obispado de Huelva el pasado 29 de enero se convirtió en un auténtico acto oficial, con la presencia de familiares de fallecidos y de heridos, así como de los reyes de España, Felipe VI y Letizia; el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Javier Argüello, tres ministros, encabezados por la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

El balance final del trágico accidente fue de más de un centenar de heridos y 46 personas fallecidas y afectó especialmente a la provincia de Huelva, con 28 víctimas mortales. La última persona, una mujer de 42 años natural del pueblo onubense de La Palma del Condado, falleció días después de accidente --el 30 de enero-- tras permanecer ingresada en la UCI del Hospital Reina Sofía de Córdoba.

ALIANZA POR LA SEGURIDAD CLIMÁTICA

Tras el homenaje a las víctimas de Adamuz, Sánchez ha recibido con honores militares al primer ministro portugués, Luís Montenegro en la explanada del IV centenario del monasterio de Santa María de la Rábida.

A continuación ambos mandatarios han guardado un minuto de silencio "por los ciudadanos recientemente fallecidos en España y Portugal". En un principio desde Moncloa trasladaron que este homenaje sería para todas las víctimas del accidente de Adamuz, pero finalmente se ha ampliado a los fallecidos en las últimas fechas en ambos países. En las últimas semanas ha habido 16 fallecidos en Portugal por los sucesivos temporales e inundaciones.

Con la elección de este lugar para la cumbre, el punto desde que salió Cristóbal Colón hacia América en 1492, España y Portugal pretenden trasladar una imagen de estados abiertos al mundo, según trasladaron fuentes gubernamentales.

Tras la interpretación de los himnos nacionales y la foto de familia con once ministros españoles --incluidas las tres vicepresidentas-- y siete portugueses, Sánchez y Montenegro han iniciado una reunión bilateral en la sala Capitular del Monasterio de La Rábida. A la entrada el jefe del Ejecutivo ha agradecido la hospitalidad a los monjes franciscanos que lo habitan.

Al mismo tiempo, los ministros mantienen encuentros bilaterales con sus contrapartes en una cumbre que lleva como título "Alianza para la seguridad climática" que previsiblemente culminará con una declaración conjunta centrada en el combate al cambio climático.

España y Portugal, además, esperan firmar una decena de acuerdos, uno de ellos en materia de protección civil y emergencias, sobre la gestión conjunta de incendios y borrascas. Cabe destacar que en el último año, la mitad de las hectáreas calcinadas en suelo de la Unión Europea se produjo en la Península Ibérica.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Urtasun afirma que el envío de la fragata a Chipre se produce en el marco de la "solidaridad europea".

Urtasun afirma que el envío

Generalitat Valenciana remite a la jueza un informe que aprecia incumplimientos en 6 adjudicaciones de VPP de Alicante

El expediente presentado ante el juzgado señala seis casos donde beneficiarios no cumplían requisitos de renta ni patrimonio, incluye figuras del Ayuntamiento y ha impulsado una investigación parlamentaria con colaboración de autoridades y apertura de comisión en Les Corts

Generalitat Valenciana remite a la

El Supremo ratifica la condena por homicidio imprudente a un joven por un accidente en 2017 en A Coruña con un fallecido

El máximo órgano judicial desestimó la apelación presentada por varios de los ocupantes del vehículo y confirmó la sanción impuesta al conductor tras el accidente que dejó un muerto y varios heridos en A Coruña en 2017

Infobae

El abogado del empresario que pagó 100.000 euros a 'Alvise' renuncia a su defensa por una "quiebra" de confianza

La representación legal de Álvaro Romillo, implicado en delitos de estafa a través de criptomonedas y señalado por entregar fondos para campañas políticas, fue abandonada tras desacuerdos graves, según un escrito enviado al Tribunal Supremo por su defensor

El abogado del empresario que

Rebajan hasta los diez años y medio de cárcel la pena a un hombre que violó a la prima de su pareja en Almería

Rebajan hasta los diez años
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Ayuso viaja a Nueva York

Ayuso viaja a Nueva York en plena crisis entre España y Estados Unidos: quiere atraer inversión y recogerá un premio

Interior elige como nuevo DAO de la Policía a José Santafé Arnedo tras la salida de José Ángel González por la denuncia de agresión sexual

Discutir con tu pareja al volante tiene consecuencias legales: la DGT puede multarte con 500 euros y 6 puntos de carnet

10.000 plantas de marihuana y 136.000 cajetillas de tabaco incautadas por la Guardia Civil en Segovia, Toledo y Madrid

El Gobierno aprueba más de 2.800 plazas para ingreso y promoción interna en Fuerzas Armadas y Guardia Civil en 2026

ECONOMÍA

La guerra en Irán podría

La guerra en Irán podría recortar dos décimas el crecimiento de España y elevar la inflación por encima del 3% antes de verano

El Ministerio de Vivienda lanza una convocatoria con 100 millones para incorporar vivienda privada al parque público

Dos tercios de las titulares del Ingreso Mínimo Vital son mujeres y el 41% de los beneficiarios son menores

El precio de la vivienda bate récords con una subida del 12,7% en 2025, el mayor incremento desde 2007

Sebastián Ramírez, abogado: “Los dolores en la espalda son una causa de incapacidad permanente”

DEPORTES

La UEFA impone 15.000 euros

La UEFA impone 15.000 euros de multa al Real Madrid por el saludo nazi de un aficionado en la Champions

Las posibles consecuencias económicas de la suspensión de la Finalissima: faltan 21 días para el partido y no hay estadio confirmado

Marruecos anuncia que Andrés Iniesta es el nuevo director deportivo de la Selección, pero el acuerdo no está cerrado

Las lesiones que podría sufrir Fernando Alonso si pilota más de 25 vueltas debido a los problemas en su monoplaza

La FIFA viajará a España para examinar los estadios del Mundial 2030: estos son los que están bajo la lupa