El Gobierno descubre una placa por las víctimas de la UNIA en Adamuz durante la Cumbre con Portugal

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presidido este viernes en La Rábida, en Palos de la Frontera (Huelva), un homenaje del Ejecutivo en recuerdo a las víctimas de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) que viajaban en el tren Alvia del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba). Este gesto se lleva a cabo en el marco del inicio de la celebración de la XXXVI Cumbre Hispano-Portuguesa que se celebrará en la provincia onubense.

Pedro Sánchez ha estado acompañado en este momento de recogimiento por once de sus ministros que asisten a la cumbre, así como por la alcaldesa de Palos de la Frontera, Milagros Romero, el senador del PP por Huelva Carmelo Romero, la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, y el presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano, y otras autoridades andaluzas y provinciales.

El acto, celebrado en la explanada de sede de la UNIA en Huelva, ha consistido en el descubrimiento de una placa que reza "en memoria de las víctimas de esta universidad en el accidente ferroviario de Adamuz" y en la lectura de un poema. Se trata de un gesto que ha querido tener el Ejecutivo central por las dos estudiantes heridas y los dos colaboradores de la sede Santa María de La Rábida, María Clauss y Óscar Toro, que resultaron víctimas mortales en el accidente.

En este sentido, se ha recordado que el accidente "tuvo un hondo impacto en la provincia de Huelva, incluida en su comunidad educativa".

Posteriormente, se ha procedido a la lectura de un poema del Premio Nobel Juan Ramón Jiménez. "Como médanos de oro, que vienen y que van son los recuerdos. El viento se los lleva y donde están, están. Y donde están, y están donde estuvieron y donde habrán de estar. Médanos de oro. Lo llenan todo, mar total de oro inefable, con todo el viento en él, son los recuerdos".

Tras ello, se ha dado inicio de la cumbre, ya con la presencia del primer ministro de la República Portuguesa, Luís Montenegro, y sus ministros, y a lo largo de la jornada se guardará también un minuto de silencio en la explanada del IV Centenario en recuerdo de todas las víctimas del accidente.

Aunque en un primer momento el Gobierno y la Junta de Andalucía acordaron celebrar un homenaje de Estado por las víctimas el 31 de enero, finalmente fue pospuesto tras trasladar una amplia mayoría de las familias de las víctimas que no podrían acudir.

Después de eso, la misa funeral oficiada por el Obispado de Huelva el pasado 29 de enero se convirtió en un auténtico acto oficial, con la presencia de familiares de fallecidos y de heridos, así como de los reyes de España, Felipe VI y Letizia; el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Javier Argüello, tres ministros, encabezados por la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

El balance final del trágico accidente fue de más de un centenar de heridos y 46 personas fallecidas y afectó especialmente a la provincia de Huelva, con 28 víctimas mortales. La última persona, una mujer de 42 años natural del pueblo onubense de La Palma del Condado, falleció días después de accidente --el 30 de enero-- tras permanecer ingresada en la UCI del Hospital Reina Sofía de Córdoba.

ALIANZA POR LA SEGURIDAD CLIMÁTICA

Tras el homenaje a las víctimas de Adamuz, Sánchez ha recibido con honores militares al primer ministro portugués, Luís Montenegro en la explanada del IV centenario del monasterio de Santa María de la Rábida.

A continuación ambos mandatarios han guardado un minuto de silencio "por los ciudadanos recientemente fallecidos en España y Portugal". En un principio desde Moncloa trasladaron que este homenaje sería para todas las víctimas del accidente de Adamuz, pero finalmente se ha ampliado a los fallecidos en las últimas fechas en ambos países. En las últimas semanas ha habido 16 fallecidos en Portugal por los sucesivos temporales e inundaciones.

Con la elección de este lugar para la cumbre, el punto desde que salió Cristóbal Colón hacia América en 1492, España y Portugal pretenden trasladar una imagen de estados abiertos al mundo, según trasladaron fuentes gubernamentales.

Tras la interpretación de los himnos nacionales y la foto de familia con once ministros españoles --incluidas las tres vicepresidentas-- y siete portugueses, Sánchez y Montenegro han iniciado una reunión bilateral en la sala Capitular del Monasterio de La Rábida. A la entrada el jefe del Ejecutivo ha agradecido la hospitalidad a los monjes franciscanos que lo habitan.

Al mismo tiempo, los ministros mantienen encuentros bilaterales con sus contrapartes en una cumbre que lleva como título "Alianza para la seguridad climática" que previsiblemente culminará con una declaración conjunta centrada en el combate al cambio climático.

España y Portugal, además, esperan firmar una decena de acuerdos, uno de ellos en materia de protección civil y emergencias, sobre la gestión conjunta de incendios y borrascas. Cabe destacar que en el último año, la mitad de las hectáreas calcinadas en suelo de la Unión Europea se produjo en la Península Ibérica.