Espana agencias

TSJN confirma 6 años y medio de prisión a un hombre que violó y retuvo a una amiga en Vitoria

Guardar

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) ha confirmado la pena de 6 años y 6 meses de prisión impuesta el pasado octubre por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial a un hombre que violó a una amiga, con la que había tenido previamente relaciones sexuales esporádicas, a la que retuvo contra su voluntad durante aproximadamente doce horas en una vivienda de Vitoria.

La víctima, según recoge la sentencia, que puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo, tiene desde 2019 un grado de discapacidad del 53%. El procesado, por su parte, tiene también reconocido desde 2025 un grado de discapacidad del 70%.

Los hechos enjuiciados son constitutivos de un delito de agresión sexual con acceso carnal, penado en este procedimiento con 3 años y 9 meses de prisión, y un delito de detención ilegal, castigado con 2 años y 9 meses más, en ambos con la concurrencia de la eximente incompleta de anomalía o alteración psíquica.

El inculpado no podrá comunicarse ni acercarse a la víctima a menos de 300 metros durante 14 años y, además, deberá cumplir una medida de libertad vigilada, a ejecutar con posterioridad a la pena privativa de libertad, de otros 5 años. En concepto de responsabilidad civil, la indemnizará con 40.000 euros por el daño moral.

Según han informado desde el TSJN, la sentencia considera probado que ambos se conocieron a través de una aplicación de citas de internet. Intercambiaron algunos mensajes "hasta que comenzaron a verse de manera esporádica los fines de semana, cada dos o tres meses", en Vitoria, localidad en la que residía el encausado y a la que se trasladaba la denunciante desde Pamplona.

Se veían en el domicilio de él, donde "mantenían relaciones sexuales". Mantuvieron este tipo de encuentros durante aproximadamente un año, hasta abril de 2023. El 14 de abril del citado año, la mujer acudió al domicilio de él para pasar el fin de semana.

"Mantuvieron relaciones sexuales consentidas y fumaron uno o dos porros con muy poca marihuana y bebieron cerveza", reza la resolución judicial. Seguidamente, él salió a pasear al perro, y ella se quedó dormida.

Según recoge la sentencia, "se despertó sobresaltada" al "percatarse de que estaba siendo violada". El condenado "hizo caso omiso a los ruegos de la víctima para que cesara en la agresión sexual". La mujer se quedó "bloqueada" al no poder evitar la violación. Finalmente, ambos se quedaron dormidos.

Por la mañana, él se marchó de casa, entre las 10.30 y las 11 horas, tras recibir un aviso para realizar una reparación. "Sin el conocimiento ni consentimiento de la mujer, que estaba dormida", cerró la vivienda con llave.

Una vez terminado el encargo, el acusado se dirigió a la vivienda de la que entonces era su pareja. Allí se quedó a comer con ella y con la madre de esta. Paralelamente, la denunciante, al despertarse, comprobó que estaba encerrada y no podía marcharse. Le envió un mensaje el encausado, quien le respondió que regresaba "enseguida".

EL ACUSADO NEGÓ HABITAR EN LA CASA

Como "el tiempo pasaba", le "telefoneó varias veces, pero él no atendió las llamadas". La víctima, "agobiada", sobre las 22 horas llamó a la policía. Cuando los agentes estaban en el lugar, apareció el inculpado, quien negó habitar en esa vivienda.

Le hicieron un registro preventivo. Entre el manojo de llaves que llevaba, los ertzainas dieron con la que abría la puerta, que estaba cerrada con dos vueltas.

En el recurso presentado ante el Tribunal Superior de Navarra, la defensa volvió a reclamar la absolución y, subsidiariamente, una reducción de las penas. La acusación particular, por su parte, solicitó la agravación de la condena, una petición a la que se adhirió la fiscalía.

La Sala, que confirma en su integridad el fallo de la Audiencia Provincial, destaca el testimonio prestado por la víctima. "La persistencia en su declaración es innegable, tanto en lo relativo a los hechos como al autor de los mismos; no ha variado su declaración en ningún momento", remarca.

La credibilidad de la denunciante, añade el Tribunal, viene corroborada por datos periféricos, en concreto, por el informe médico-forense, emitido por las doctoras tras ser la víctima liberada por la Ertzaintza, en el que se aprecian lesiones.

En definitiva, concluyen los magistrados, ya desde el primer momento la mujer relató haber sido víctima de una agresión sexual. De igual forma, los jueces consideran acreditado el delito de detención ilegal, puesto que el encierro, de unas doce horas, fue "intencionado e inconsentido".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

TSJA ratifica más de diez años de cárcel a un hombre por intentar asesinar a otro en Cádiz con una pistola

El alto tribunal andaluz desestimó la apelación presentada tras el ataque ocurrido en una nave de Jerez, donde el condenado disparó a la cabeza de la víctima y huyó después de causar graves lesiones, según recoge la sentencia

TSJA ratifica más de diez

Investigados cinco extrabajadores tras el registro del centro de menores migrantes de Puerto de la Cruz

La Policía Canaria detuvo a cuatro personas en el marco de una investigación judicial por presuntos malos tratos en un centro administrado por una ONG, tras una denuncia oficial que desencadenó el operativo bajo secreto sumario en septiembre

Investigados cinco extrabajadores tras el

Piden 22 años por asesinar a su novia y emparedar el cuerpo, descubierto nueve años después

La Fiscalía solicita prisión e indemnización para un hombre acusado de quitar la vida a su anterior pareja en Torremolinos, ocultar el cadáver en la vivienda y prolongar el sufrimiento de la familia durante casi una década

Piden 22 años por asesinar

Condenado a 5 años de prisión por abusar sexualmente de su hija de tres años en Granada durante el régimen de visitas

La máxima instancia judicial andaluza ratifica la sentencia que impone cárcel e inhabilitación al acusado, negando que la menor inventara los hechos y validando el testimonio de peritos y la credibilidad de la víctima según la resolución judicial

Condenado a 5 años de

El BNG pide explicaciones al Gobierno por enviar una fragata a Chipre: "Poco duró la dignidad no intervencionista"

La solicitud de información al Ejecutivo surge tras la partida de la nave ‘Cristóbal Colón’ rumbo a la región, en un movimiento que según Néstor Rego contradice la postura pacifista defendida hasta ahora por el presidente español

El BNG pide explicaciones al
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un accidente de tráfico deja

Un accidente de tráfico deja a un albañil de Lugo incapacitado y obliga a la compañía de seguros a indemnizarlo con más de 65.000 euros

Ábalos pide al Supremo que aplace un mes el juicio del caso Koldo porque no puede descargarse la causa: “El ordenador se queda pensando en un bucle”

Defensa desmiente el vídeo del PP en el que Margarita Robles parece expresar su apoyo a Trump: “Es falso, dijo ‘estoy cómoda’”

El Gobierno facilita el acceso a los trámites de extranjería: ONG y sindicatos podrán realizar el papeleo en nombre de los migrantes

La cadena de restauración ‘La Mafia se sienta a la mesa’ pierde el derecho a usar su nombre en España tras la petición de Italia de retirarlo

ECONOMÍA

El precio de la gasolina

El precio de la gasolina registra su mayor subida desde julio tras el estallido de la guerra en Irán

Una camarera embarazada es despedida tras pegarse con una compañera de trabajo: denuncia por discriminación, pero pierde el juicio

Así puedes trabajar en el Mutua Madrid Open de 2026: 540 puestos para el gran evento del tenis en España

De Guindos (BCE) alerta del riesgo de un repunte en la inflación por la guerra y reitera el compromiso de España con EEUU

El precio de la vivienda se dispara un 14,4% en febrero con las islas a la cabeza de las subidas

DEPORTES

Ya se conocen los dos

Ya se conocen los dos finalistas de la Copa del Rey: Atlético de Madrid y Real Sociedad se dan cita en Sevilla

Así te hemos contado la victoria de la Real Sociedad ante el Athletic en Copa del Rey

La Real Sociedad vuelve a ganar por la mínima al Athletic para certificar su plaza para la final de la Copa del Rey

Golpe a la piratería: la Justicia española llama a declarar al CEO de Cloudflare tras admitir la denuncia de LaLiga y Telefónica

Honda traza la hoja de ruta para solucionar los problemas de Aston Martin y del monoplaza de Fernando Alonso, pero explica que “llevará tiempo”