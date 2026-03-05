Espana agencias

Pablo Hernández: “Vamos a tener que estar muy bien para llevarnos los tres puntos"

Castellón, 5 mar (EFE).- El entrenador del Castellón, Pablo Hernández, dijo este jueves que el equipo tendrá "que estar muy bien para llevarse los tres puntos" en su visita a la Real Sociedad B el próximo sábado para rehacerse la pasada derrota en casa por 1-3 ante el Racing de Santander.

Los orelluts pretenden sortear ese tropiezo para, según el técnico -que no se sentará en el banquillo por sanción-, no les afecte "mentalmente” y regresar a la senda de las victorias tras haber perdido el primer partido de 2026 ante el líder de la categoría y poder mantenerse en puestos de ascenso directo que ocupa en estos momentos al ser segundo.

“Es un rival que hace las cosas bien, juega muy bien al fútbol y tiene jugadores con mucho talento”, destacó en la rueda de prensa previa al partido Pablo Hernández, quien recordó que en el estadio SkyFi Castalia el Castellón ganó un partido que se descontroló y que acabó 5-4.

El Castellón tiene las bajas de Jérémy Mellot y Lucas Alcázar por sanción, los dos laterales titulares, y regresarán Agustín Sienra y Ousmane Camara. “Veremos la mejor opción” para sustituir las bajas, afirmó el técnico castellonense, que reconoció que ya tiene decidido quiénes van a jugar.

En ese sentido, Pablo confía en los jugadores que entren porque “el equipo viene en buena dinámica y quien entra está haciendo las cosas bien”, aseguró.

Respecto a su sanción de dos partidos tras ser expulsado ante el Racing, dijo que no cree que afecte porque tiene "un staff increíble”, a la par que confirmó que estará en el estadio con el equipo "intentando darle normalidad a la situación”.

La expulsión según reflejó el acta fue por dirigirse al árbitro diciéndole: “esto es una vergüenza”, aunque para Pablo la sanción y la expulsión no son justas. “Me parece exagerado y, además, no son las palabras exactas que yo dije”, concluyó. EFE

