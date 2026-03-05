Espana agencias

Osasuna, a distanciarse más aún del descenso

Guardar

Pamplona, 5 mar (EFE).- Osasuna última los preparativos para recibir al Mallorca con todos los jugadores disponibles y con la intención de volver a la senda del triunfo para así olvidar la derrota en Valencia que cortó en seco la gran dinámica de resultados del cuadro navarro.

El equipo que dirige Alessio Lisci tiene ante sí mantener la buena racha en casa. El Sadar volverá apoyar a los suyos tras la brillante victoria frente al Real Madrid que le situó en la zona media de la tabla con 33 puntos. La necesidad del Mallorca no pondrá las cosas fáciles, a pesar de que todavía restan 12 jornadas para el final.

El conjunto rojillo ha completado hoy una sesión con menor carga de trabajo. Iker Benito ha proseguido con el proceso de recuperación de su lesión de rodilla.

Osasuna no cuenta con sancionados para esta jornada, lo que facilita a su entrenador a la hora de encontrar variantes en el banquillo con las que reconducir la situación del choque en caso de que este se complique, todo ello ante el exequipo de un Jagoba Arrasate que ya no forma parte del cuadro bermellón. En caso de ganar, Osasuna aumentaría la distancia respecto al descenso con 12 puntos, lo que habla de la relevancia de la cita.

El equipo ultimará mañana la preparación del partido con un entrenamiento a puerta abierta en Tajonar desde las 11:00 horas. EFE

le.jr/jpd

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

El Bidasoa Irun, obligado a ganar en Huesca para no perder la estela

Infobae

Álex Mozas: "Huesca está necesitado de ganar, ante Bidasoa o ante cualquiera"

Infobae

La Sierra de Francia Bike Race reúne a 250 ciclistas con Paco Mancebo de estrella

Infobae

El Zaragoza, a aferrarse a la vida a costa de un Cádiz herido

Infobae

Satriano: "Se puso en riesgo la salud de Diego Rico, es un error que no debería suceder"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El presidente de Israel acusa

El presidente de Israel acusa a España de estar “jugando un juego extraño e incomprensible” en la guerra en Oriente Medio

Ayuso critica el ‘no a la guerra’ de la izquierda en el conflicto de Irán: “Les animo a ir solas y borrachas por Teherán o con minifalda a Kabul”

Trump vuelve a criticar a Pedro Sánchez: “España es una perdedora”

Así es el buque Cristóbal Colón: el más avanzado de la Armada, con sistema Aegis y preparado para neutralizar drones

Un accidente de tráfico deja a un albañil de Lugo incapacitado y obliga a la compañía de seguros a indemnizarlo con más de 65.000 euros

ECONOMÍA

La ONU apoya al Gobierno

La ONU apoya al Gobierno español por construir vivienda protegida y pide “límites razonables” al precio del alquiler

La entrada de productos peligrosos a la UE en máximos históricos: más de 100 artículos por semana y la mitad procedentes de China

Conseguir una hipoteca se complica: los bancos endurecen las condiciones y el 30% de los solicitantes no supera el primer filtro

El acuerdo comercial UE-Mercosur roza la meta: Bruselas aprueba las salvaguardas del campo y espera la votación del Parlamento

El Gobierno exige a la Generalitat Valenciana blindar la vivienda pública para frenar la especulación y evitar nuevos escándalos

DEPORTES

La FIFA viajará a España

La FIFA viajará a España para examinar los estadios del Mundial 2030: estos son los que están bajo la lupa

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner se pronuncian sobre el conflicto de Oriente Medio que ha dejado a algunos jugadores atrapados

Boicot a la ceremonia de apertura de los Juegos Paralímpicos de Invierno: crece el número de países que no acudirá

Ya se conocen los dos finalistas de la Copa del Rey: Atlético de Madrid y Real Sociedad se dan cita en Sevilla

Así te hemos contado la victoria de la Real Sociedad ante el Athletic en Copa del Rey