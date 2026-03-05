Osasuna, a distanciarse más aún del descenso

Pamplona, 5 mar (EFE).- Osasuna última los preparativos para recibir al Mallorca con todos los jugadores disponibles y con la intención de volver a la senda del triunfo para así olvidar la derrota en Valencia que cortó en seco la gran dinámica de resultados del cuadro navarro.

El equipo que dirige Alessio Lisci tiene ante sí mantener la buena racha en casa. El Sadar volverá apoyar a los suyos tras la brillante victoria frente al Real Madrid que le situó en la zona media de la tabla con 33 puntos. La necesidad del Mallorca no pondrá las cosas fáciles, a pesar de que todavía restan 12 jornadas para el final.

El conjunto rojillo ha completado hoy una sesión con menor carga de trabajo. Iker Benito ha proseguido con el proceso de recuperación de su lesión de rodilla.

Osasuna no cuenta con sancionados para esta jornada, lo que facilita a su entrenador a la hora de encontrar variantes en el banquillo con las que reconducir la situación del choque en caso de que este se complique, todo ello ante el exequipo de un Jagoba Arrasate que ya no forma parte del cuadro bermellón. En caso de ganar, Osasuna aumentaría la distancia respecto al descenso con 12 puntos, lo que habla de la relevancia de la cita.

El equipo ultimará mañana la preparación del partido con un entrenamiento a puerta abierta en Tajonar desde las 11:00 horas. EFE

