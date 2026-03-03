Espana agencias

Piden 5 años de cárcel para una pareja por tener una boa, una pitón y una cobra india en su piso de Roquetas (Almería)

La Fiscalía de Almería va a solicitar penas de hasta cinco años de prisión para la pareja de Roquetas de Mar (Almería) investigada por tener en su vivienda varios reptiles catalogados como potencialmente peligrosos y de tenencia prohibida, entre ellos una boa, una pitón y una cobra india, que llegó a morder a uno de los acusados, lo que le llevó a ingresar en un hospital.

En su escrito provisional de acusación, consultado por Europa Press, el Ministerio Público atribuye a la pareja un delito contra la fauna, otro contra los animales domésticos y un tercer delito contra la seguridad colectiva en grado de consumación ante el peligro que suponía tener estos animales en un piso dentro de un bloque residencial.

Los hechos fueron descubiertos el 27 de agosto de 2024 cuando uno de los investigados se presentó en las urgencias de un centro de salud de Roquetas de Mar con la picadura en una mano de una cobra india --'Naja naja'-- que guardaba en su casa pese a que su tenencia, cría y comercio está prohibida fuera de instalaciones autorizadas por la Junta de Andalucía.

El hombre tuvo que ser derivado al Hospital Universitario Poniente, donde ingresó en un box para críticos, al tiempo que se solicitaba al zoo de Castellar de la Frontera (Cádiz) el antídoto. El ingreso, que duró 24 horas, no sufrió complicaciones debido a que el reptil no inoculó su veneno.

UNA MORDEDURA "POTENCIALMENTE LETAL"

La Fiscalía apunta que la mordedura de este reptil es "potencialmente letal" dado que su veneno contiene "una poderosa neurotoxina postsináptica". Pese a ello, los acusados atesoraban un ejemplar en su domicilio, dentro de un "pequeño terrario no adecuado" para la serpiente y, además, "carente de todas las medidas de seguridad" puesto que no tenía ni cierres ni sistemas antifuga.

La acusación incide además en que la cobra estaba en un piso dentro de un bloque de viviendas habitadas por otras personas, "comportando por ende un riesgo para la vida e integridad física de las mismas".

Este episodio dio lugar a un registro de la vivienda unas semanas después por parte de agentes del Seprona de la Guardia Civil, quienes hallaron en el piso varios terrarios con una pitón birmana albina --Python bivittatis-- sin microchip y considerada como especie vulnerable, así como una boa imperator --Boa constrictor imperator--, también sin chip.

"Los acusados tenían en posesión dichas especies a sabiendas de sus características así como de que carecían del marcado, autorizaciones y documentos para acreditar su tenencia excepcional y legal", recoge la acusación fiscal, en la que se da cuenta de que los animales fueron derivados cautelarmente al Centro de Recuperación de Anfibios y Reptiles de Cataluña y al BBK Fauna de Bizkaya.

El registro también localizó un ejemplar de varano salvator, de 1,2 metros, con chip y tenencia legal, así como un ejemplar de culebra real de California y dos tarántulas rosas.

De otro lado, los investigadores encontraron en el patio de la vivienda un perro cane corso "sin comida ni bebida y manchado de heces" al que le habían cortado las orejas parcialmente "con ánimo de atentar contra su integridad física".

Además de las penas privativas de libertad, la Fiscalía también solicita once años de inhabilitación para ejercer cualquier profesión, oficio o comercio de animales así como para tener animales, poder cazar o pescar, así como diez meses de multa a razón de 12 euros diarios.

