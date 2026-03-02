Zapatero tacha de "montaje" que diera un "chivatazo" al dueño una empresa vinculada a Plus Ultra de la que era consultor

Durante su intervención en la comisión del Senado que estudia el llamado 'caso Koldo', el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, planteó que la información publicada tres días después de la detención de Julio Martínez Martínez, socio mayoritario de la empresa Análisis Relevante vinculada al 'caso Plus Ultra', representa una versión que juzgó como “absolutamente perversa, falsa, indignante, vergonzosa”, en referencia directa a las noticias sobre un presunto “chivatazo”. Tal como reportó el medio, Zapatero manifestó su desacuerdo con el relato que lo relaciona con una advertencia previa a la detención del empresario investigado, al calificar tales acusaciones como un “burdo montaje”.

Según publicó la fuente, Rodríguez Zapatero desmintió rotundamente haber alertado a Martínez Martínez antes de su detención. El ex jefe del Ejecutivo señaló que el 8 de diciembre—tres días previos al arresto—se encontraba realizando su rutina habitual de ejercicio junto a Martínez Martínez, “en la zona de siempre”. Zapatero detalló las circunstancias precisas del encuentro, asegurando que aquella jornada corrieron juntos como solían hacerlo y enfatizó que no recibió ningún documento del empresario ni utilizó dispositivos móviles de prepago. Ironizó sobre la imputación de supuestas complicidades, aclarando datos como el modelo de zapatillas que llevaba y la distancia recorrida en esa sesión deportiva.

El ex presidente expresó que, a su entender, la información filtrada fue un montaje dirigido a provocar la impresión de que mantenía una relación oculta con Martínez Martínez relacionada con los hechos bajo investigación. Zapatero subrayó que ni él ni el empresario tramaron acción alguna vinculada a la causa y lamentó que el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, considerase como cierta la noticia. Como consignó la fuente, la publicación de ese relato desencadenó que Feijóo solicitase su comparecencia ante la comisión del Senado, un gesto que, según Zapatero, legitima una hipótesis “falsa” sobre el supuesto “chivatazo”.

De acuerdo con el relato recogido por el medio, el ex presidente defendió que otorgar credibilidad a estas sospechas implicaría, indirectamente, acusar a funcionarios del proceso judicial: “quien dé por bueno eso y lo asuma como simple insinuación, estará acusando a policías, fiscales y jueces de haber dado alguna información del proceso de investigación que acabó con una detención”. En sus declaraciones ante la comisión y respondiendo a preguntas de la diputada de UPN, María Mar Caballero, Zapatero insistió en que toda la trama atribuida a sus vínculos con Martínez Martínez carece de fundamento.

Zapatero sostuvo que el contexto en el que surgió la información formó parte de una estrategia política para desprestigiarlo y señaló sus reservas sobre la actitud con la que algunos responsables políticos han manejado la hipótesis de la filtración. Denunció que su citación ante el Senado se originó en lo que considera una “enorme falsedad”. “La democracia tiene unas reglas”, advirtió Zapatero, remarcando las posibles consecuencias institucionales de sostener versiones sin respaldo judicial o pruebas documentadas, tal y como reportó el medio.

El caso Plus Ultra y las actividades bajo investigación en torno a Análisis Relevante continúan en el ámbito judicial, mientras las declaraciones de las distintas partes generan debate político. Zapatero reiteró durante la sesión que no hay elementos reales que justifiquen la versión que lo vincula a un aviso previo a la detención del empresario, e hizo hincapié en la necesidad de ceñirse a los hechos verificables y preservar la integridad de los procedimientos judiciales y legislativos, según detalló la fuente.