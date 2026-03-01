Espana agencias

López espera que CyL de "un toque de atención" a los que "castigan" a la ciudadanía al rechazar el escudo social

Patxi López insta a que el resultado de los próximos comicios en Castilla y León impulse medidas en defensa de sectores vulnerables y cuestione las posiciones de quienes han rechazado propuestas para garantizar derechos sociales básicos, como vivienda y suministros

Patxi López planteó una serie de interrogantes dirigidos a quienes han votado en contra de políticas que buscan proteger a los sectores sociales más afectados en España, focalizando en aspectos concretos como la garantía de acceso a vivienda y suministros básicos. El portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados destacó la necesidad de analizar el porqué de la oposición por parte de partidos como Partido Popular (PP), Vox y Junts a la protección de personas que atraviesan dificultades para pagar el alquiler o cubrir facturas esenciales como la luz y el agua, según recogió Europa Press durante su visita a Zamora junto al candidato a la Presidencia de Castilla y León, Carlos Martínez.

Tal como consignó Europa Press, López expresó sus expectativas de que los comicios autonómicos del 15 de marzo en Castilla y León representen “un toque de atención” para quienes, a su juicio, “castigan a la ciudadanía” al rechazar medidas sociales en el Congreso. El dirigente socialista hizo referencia explícita al denominado ‘escudo social’, un conjunto de propuestas que, según explicó, están diseñadas para proteger a las familias humildes en situaciones de vulnerabilidad, frente a argumentos que las asocian a la protección de okupas.

Durante su intervención, López resaltó que estas iniciativas no buscan favorecer conductas ilegales, sino aportar soluciones inmediatas a personas que, en un momento dado, se ven incapacitadas para asumir el costo de su vivienda. Dijo que la finalidad principal de estas políticas es evitar que quienes no pueden pagar el alquiler se queden sin techo. El portavoz del PSOE defendió también la propuesta de congelar las cotizaciones para los autónomos como parte de una estrategia más amplia de protección social.

Según publicó Europa Press, López formuló preguntas directas sobre los motivos que llevan a la negativa de algunos partidos a garantizar que no se corte el suministro eléctrico, de agua o gas a quienes no pueden afrontar esas facturas. Añadió que ese tipo de ayudas también contempla el apoyo a la adquisición de vehículos eléctricos y asistencia específica para afectados por eventos perjudiciales, como la Dana, los incendios o el accidente ferroviario.

El portavoz socialista remarcó que la “carga de la prueba” no corresponde al Gobierno ni al propio Partido Socialista, sino a quienes rechazan el ‘escudo social’ en el Parlamento. Fue enfático en atribuir a PP, Vox y Junts la responsabilidad de adoptar una postura política que repercute negativamente sobre amplios sectores de la población, al priorizar una línea de acción orientada, en sus palabras, a imponer un castigo a ciudadanos en situación de vulnerabilidad, en lugar de al propio Ejecutivo.

López apeló a la reflexión por parte de los grupos parlamentarios que se opusieron, instando a “recapacitar” sobre las consecuencias sociales de sus decisiones, reportó Europa Press. El líder parlamentario del PSOE, de acuerdo con la citada agencia, indicó que se buscarán fórmulas para reactivar el ‘escudo social’, ante la necesidad de establecer un marco de protección estable para quienes más lo necesitan.

Además de sus declaraciones en el ámbito nacional, López se refirió al contexto internacional, en particular a la crisis reciente en Oriente Próximo. Respecto a los ataques entre Estados Unidos e Israel contra Irán, y la subsiguiente respuesta iraní, López defendió la posición del gobierno español, señalando que se ajusta a los valores mayoritarios de la sociedad del país. Citado por Europa Press, sostuvo que “no podemos volver a meter al Oriente Medio en un conflicto bélico sin final, sin saber qué va a ser mañana”.

En relación con la política exterior, López insistió en la apuesta del Ejecutivo por la desescalada y el diálogo diplomático como vía imprescindible para alcanzar una solución duradera en la región. Rechazó el uso de la violencia y reiteró la defensa de la negociación entre las partes implicadas, detalló Europa Press.

La agenda abordada en Zamora, con la presencia del candidato autonómico Carlos Martínez, incluyó también la defensa de medidas dirigidas a sectores concretos afectados por situaciones de emergencia, como los incendios, catástrofes naturales y accidentes de infraestructura, según amplió Europa Press. López subrayó que esas políticas no sólo representan auxilio inmediato, sino un intento de consolidar garantías de dignidad y protección social.

Europa Press describió que el argumento recurrente del PSOE pone el foco en la distinción entre su proyecto de gobierno y la visión de quienes han sostenido la negativa a estas propuestas en el Congreso. Para López, la oposición a este tipo de reformas no sólo constituye una actitud de resistencia, sino que implica un perjuicio activo hacia quienes experimentan dificultades económicas o sociales.

El discurso de López en Zamora destacó los contrastes entre los diferentes posicionamientos políticos ante los derechos sociales básicos, enfocando el debate sobre el ‘escudo social’ como un tema central de la campaña autonómica y del debate en el Congreso de los Diputados, consignó Europa Press. La demanda de explicaciones y el cuestionamiento público de las razones esgrimidas por los partidos contrarios al paquete de ayudas y protecciones se constituyó en uno de los ejes principales de su intervención.

La visita del portavoz del PSOE se enmarcó en una serie de actividades políticas orientadas a reivindicar la necesidad de adoptar medidas que permitan estabilizar y fortalecer la situación social de quienes residen en Castilla y León, con especial énfasis en la defensa de la vivienda, la protección frente a los cortes de suministros y el respaldo a los autónomos, publicitada de forma prioritaria en el marco de la agenda autonómica y parlamentaria, según indicó Europa Press.

