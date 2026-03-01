Ayuso pide votar al PP para dejar al PSOE en "cero" y mandar a Sánchez a las "páginas más oscuras de la historia"

Durante la intervención realizada este domingo en la Plaza de Portugalete, Isabel Díaz Ayuso subrayó que Castilla y León puede convertirse en la “voz de todos los españoles” para solicitar la salida de Pedro Sánchez de las instituciones. La presidenta de la Comunidad de Madrid y dirigente del Partido Popular de Madrid señaló que los habitantes de la región debían “plantar cara a todos los vividores que odian a España, viven de España y están siempre en el negocio corrupto de dividirnos”, enfocando su discurso hacia el rechazo al actual presidente del Gobierno y su gestión. Según lo informado por el medio, el acto formó parte de la campaña del PP para los próximos comicios autonómicos del 15 de marzo.

Tal como consignó la fuente, Díaz Ayuso instó a los electores de Castilla y León a votar por su partido para dejar al PSOE en “cero” y, desde su perspectiva, enviar al presidente Sánchez y al “sanchismo” a lo que denominó “las páginas más oscuras de la historia”. Ante numerosos simpatizantes, Ayuso remarcó que el objetivo del Partido Popular es formar un ejecutivo regional sin necesidad de pactos, convencida de que solo un gobierno “sin coaliciones” permitiría cumplir las necesidades de España en esta etapa.

La presidenta madrileña estuvo acompañada durante el mitin por Conrado Íscar, presidente del PP en Valladolid, y María Pardo, cabeza de lista en la provincia para los próximos comicios. De acuerdo con lo publicado por el medio, la convocatoria buscó reforzar la llamada a una mayoría absoluta para el PP en Castilla y León, evitando alianzas que, según Ayuso, obstaculizarían la implementación de la agenda “que España necesita”.

Ayuso argumentó que Castilla y León representa una tierra compuesta por personas austeras, sinceras y humildes, y sostuvo que los habitantes de la región tienen la responsabilidad de liderar una respuesta ante aquellos que, según sus palabras, “viven de España” y fomentan la división. El medio resaltó que la presidenta incidió en caracterizar el próximo proceso electoral como una oportunidad para “dejar al PSOE en cero” y alterar el panorama político actual.

Al dirigirse al público en Valladolid, Ayuso vinculó la situación política de Castilla y León con el contexto nacional, sosteniendo que el resultado de las elecciones autonómicas tendría repercusiones más allá de la comunidad. La dirigente popular definió así la relevancia de los comicios, considerando que la decisión de los votantes podría influir en el rumbo del Gobierno central y en el futuro político de Pedro Sánchez.

En su discurso ante los ciudadanos presentes en la Plaza de Portugalete, la líder del PP madrileño reiteró la importancia de rechazar lo que denominó como “negocio corrupto de dividirnos”, refiriéndose, de acuerdo con la fuente citada, a los adversarios políticos de su formación. Ayuso hizo énfasis en la capacidad decisiva de Castilla y León para actuar como referente y contribuir a un cambio en el panorama político español, animando a los asistentes a apoyar únicamente a los candidatos del Partido Popular y así posibilitar un gobierno monocolor.

Con la cita a las elecciones del 15 de marzo como punto central de la jornada, Ayuso insistió en la necesidad de que los votantes elijan de forma contundente para evitar fragmentaciones, y enfatizó que solo un mandato claro al Partido Popular garantizaría, bajo su punto de vista, cumplir con las demandas y expectativas de los ciudadanos tanto de Castilla y León como del conjunto del país.