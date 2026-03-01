Espana agencias

Ayuso pide votar al PP para dejar al PSOE en "cero" y mandar a Sánchez a las "páginas más oscuras de la historia"

Durante un mitin en Valladolid, la presidenta madrileña instó a los ciudadanos de Castilla y León a apoyar a sus candidatos en los comicios del 15 de marzo, con la meta de formar un Ejecutivo monocolor sin alianzas

Guardar

Durante la intervención realizada este domingo en la Plaza de Portugalete, Isabel Díaz Ayuso subrayó que Castilla y León puede convertirse en la “voz de todos los españoles” para solicitar la salida de Pedro Sánchez de las instituciones. La presidenta de la Comunidad de Madrid y dirigente del Partido Popular de Madrid señaló que los habitantes de la región debían “plantar cara a todos los vividores que odian a España, viven de España y están siempre en el negocio corrupto de dividirnos”, enfocando su discurso hacia el rechazo al actual presidente del Gobierno y su gestión. Según lo informado por el medio, el acto formó parte de la campaña del PP para los próximos comicios autonómicos del 15 de marzo.

Tal como consignó la fuente, Díaz Ayuso instó a los electores de Castilla y León a votar por su partido para dejar al PSOE en “cero” y, desde su perspectiva, enviar al presidente Sánchez y al “sanchismo” a lo que denominó “las páginas más oscuras de la historia”. Ante numerosos simpatizantes, Ayuso remarcó que el objetivo del Partido Popular es formar un ejecutivo regional sin necesidad de pactos, convencida de que solo un gobierno “sin coaliciones” permitiría cumplir las necesidades de España en esta etapa.

La presidenta madrileña estuvo acompañada durante el mitin por Conrado Íscar, presidente del PP en Valladolid, y María Pardo, cabeza de lista en la provincia para los próximos comicios. De acuerdo con lo publicado por el medio, la convocatoria buscó reforzar la llamada a una mayoría absoluta para el PP en Castilla y León, evitando alianzas que, según Ayuso, obstaculizarían la implementación de la agenda “que España necesita”.

Ayuso argumentó que Castilla y León representa una tierra compuesta por personas austeras, sinceras y humildes, y sostuvo que los habitantes de la región tienen la responsabilidad de liderar una respuesta ante aquellos que, según sus palabras, “viven de España” y fomentan la división. El medio resaltó que la presidenta incidió en caracterizar el próximo proceso electoral como una oportunidad para “dejar al PSOE en cero” y alterar el panorama político actual.

Al dirigirse al público en Valladolid, Ayuso vinculó la situación política de Castilla y León con el contexto nacional, sosteniendo que el resultado de las elecciones autonómicas tendría repercusiones más allá de la comunidad. La dirigente popular definió así la relevancia de los comicios, considerando que la decisión de los votantes podría influir en el rumbo del Gobierno central y en el futuro político de Pedro Sánchez.

En su discurso ante los ciudadanos presentes en la Plaza de Portugalete, la líder del PP madrileño reiteró la importancia de rechazar lo que denominó como “negocio corrupto de dividirnos”, refiriéndose, de acuerdo con la fuente citada, a los adversarios políticos de su formación. Ayuso hizo énfasis en la capacidad decisiva de Castilla y León para actuar como referente y contribuir a un cambio en el panorama político español, animando a los asistentes a apoyar únicamente a los candidatos del Partido Popular y así posibilitar un gobierno monocolor.

Con la cita a las elecciones del 15 de marzo como punto central de la jornada, Ayuso insistió en la necesidad de que los votantes elijan de forma contundente para evitar fragmentaciones, y enfatizó que solo un mandato claro al Partido Popular garantizaría, bajo su punto de vista, cumplir con las demandas y expectativas de los ciudadanos tanto de Castilla y León como del conjunto del país.

Temas Relacionados

Partido PopularIsabel Díaz AyusoPedro SánchezPSOECastilla y LeónValladolidEleccionesComunidad de MadridConrado ÍscarMaría PardoEUROPAPRESS

Últimas Noticias

Le Senne califica de "incapaz" al Estado autonómico y desliza la teoría del Gran Remplazo en el acto del Día de Baleares

El presidente del Parlament balear, Gabriel Le Senne, cuestiona la respuesta institucional ante crisis y señala riesgos de fragmentación, mientras vincula el aumento migratorio a posibles desequilibrios sociales y pide controlar fronteras por “derecho y deber” de las naciones

Le Senne califica de "incapaz"

Martínez garantiza un "diálogo fluido" para hacer políticas "con lo jóvenes" frente a un PP que los "expulsa"

El aspirante socialista promete una relación abierta con la juventud regional, responde dudas sobre vivienda, educación, transporte y empleo y subraya la necesidad de escuchar a ese sector frente al actual abandono institucional de Castilla y León

Infobae

Ayuso reprocha que familiares de Zapatero "han facturado" de Plus Ultra y pregunta si no había otra empresa que rescatar

Isabel Díaz Ayuso cuestiona la elección de Plus Ultra en los rescates de la pandemia, remarca supuestos pagos a allegados de José Luis Rodríguez Zapatero y señala al expresidente por vínculos con gobiernos latinoamericanos y negocios relacionados

Ayuso reprocha que familiares de

Mañueco rechaza una campaña de "insultos, ruido y pensada en redes" y sí una campaña centrada en las personas

Alfonso Fernández Mañueco asegura que su propuesta buscará soluciones reales, enfocándose en empleo, servicios públicos y desarrollo local, apostando por una política cercana para avanzar junto a quienes impulsan día a día el progreso en Castilla y León

Mañueco rechaza una campaña de

Podemos propone un referéndum vinculante sobre la autonomía leonesa, tierra "expoliada por las políticas del PP"

El partido liderado por Pablo Fernández ha anunciado un paquete de propuestas para León, destacando una consulta legal para decidir el futuro de la provincia, tras criticar décadas de gestión perjudicial y exigir mayores servicios, derechos económicos y protección del territorio

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

En qué consiste el “territorio

En qué consiste el “territorio 30 minutos” que propone el PSOE en Castilla y León: servicios a media hora de los pueblos que “garanticen que no te vas a morir de asco”

Sin muertos ni heridos entre los 30.000 españoles que están en Oriente Medio: “Son circunstancias muy difíciles”

Invalidan una multa de 600.001 euros a una empresa agrícola por ‘venta ilegal’ de combustible: la demanda del gobierno de Canarias solo se basaba en una investigación privada

El Ayuntamiento de Madrid desaloja a una familia con menores y en exclusión social de una vivienda pública por la necesidad de “recuperar patrimonio”

La operación de Estados Unidos e Israel contra Irán moviliza a dos destructores estadounidenses desplegados en la base naval de Rota, en Cádiz

ECONOMÍA

El ambiente se sentó en

El ambiente se sentó en la mesa del poder económico

El país europeo que ofrece 377 empleos sin necesidad de titulación: salarios de hasta 5.600 euros al mes (pero hay trampa)

El mercado de la vivienda, al límite: precios disparados y una oferta incapaz de afrontar el déficit récord de 700.000 casas

¿2026 es el nuevo 2008? Las claves de la ‘burbuja de expectativas’ que diferencia esta crisis de vivienda de la anterior

Incarlopsa, el proveedor de jamón de Mercadona, marca un nuevo récord con una cifra de negocio estimada de 1.263 millones de euros en 2025

DEPORTES

Así queda el calendario de

Así queda el calendario de LaLiga tras la reestructuración por las competiciones europeas: el Real Madrid afronta una situación inédita

Muere a las 89 años Santiago Aguado, miembro de la Junta Directiva del Real Madrid

Los equipos españoles ya tienen rival en octavos de Champions: Newcastle-Barcelona, Real Madrid-City y Atlético de Madrid-Tottenham

Futbolistas en activo con acciones en clubes: el ejemplo de Cristiano Ronaldo y una tendencia en expansión

Expulsan a un aficionado del Bernabéu por realizar un saludo nazi antes del partido entre Real Madrid y Benfica