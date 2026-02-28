Sanz ve un "error mayúsculo" que Montero no acuda a la entrega de medallas del 28F: "Nos une a todos los andaluces"

"Es algo que la institucionalidad del día requiere y aquí no está a la altura ni el PSOE-A ni su candidata", afirmó el consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, al ser consultado sobre la ausencia de María Jesús Montero, vicepresidenta primera del Gobierno y secretaria general del PSOE-A, en la entrega de las medallas por el Día de Andalucía este 28 de febrero. Según publicó Europa Press, Sanz calificó la decisión de Montero como una "falta de respeto institucional" y un "error mayúsculo", considerando que el acto celebrado en el Teatro de la Maestranza representa un símbolo de unidad y compromiso institucional para todos los andaluces.

De acuerdo con lo declarado por el propio Sanz en una entrevista con Canal Sur Radio, citada por Europa Press, le resulta difícil comprender que alguien que pretende representar a la ciudadanía andaluza no asista a un evento de la relevancia de los actos conmemorativos del Día de Andalucía. El consejero recordó que, en períodos anteriores en los que el Partido Popular permanecía en la oposición, concurrían a estos actos a pesar de las malas expectativas electorales, manteniendo siempre la convicción de la importancia de no ausentarse en una fecha de tal significado institucional.

El funcionario destacó también que este tipo de actos no deben verse condicionados por la situación política de cada momento, sino que requieren de la presencia de los máximos representantes de la región para reflejar el espíritu de cohesión y responsabilidad pública. "Nos une a todos los andaluces", expresó Sanz en relación a la jornada y al acto de entrega de distinciones, según recogió Europa Press.

El medio Europa Press detalló que Sanz defendió el valor de la estabilidad política que, según su perspectiva, atraviesa Andalucía en la actualidad. Subrayó que la mayoría absoluta que ostenta el Partido Popular en la Junta de Andalucía les ha permitido aprobar un presupuesto propio y responder de manera ágil a situaciones de emergencia durante el mes de febrero. Para Sanz, este contexto de estabilidad refuerza la capacidad institucional y la gestión de la administración autonómica.

Sanz también analizó el escenario político de cara a las futuras elecciones autonómicas, asegurando que lo que se decidirá es la posibilidad de mantener o no una mayoría suficiente que garantice la estabilidad en la comunidad. El consejero insistió en que el PSOE-A, partido que lidera María Jesús Montero en Andalucía, ya no representa una alternativa de gobierno en la región. Además, señaló que Andalucía se encuentra entre las pocas comunidades autónomas donde no sería imprescindible el apoyo de Vox para formar un ejecutivo, lo cual, a su juicio, otorga una singularidad en el panorama político actual.

Durante sus declaraciones para Canal Sur Radio, recogidas por Europa Press, Sanz reiteró la importancia de la presencia en los ceremoniales y agravó lo que consideró un distanciamiento institucional por parte de la vicepresidenta. Apuntó que, aun en circunstancias adversas frente al electorado o ante sondeos desfavorables, la representación institucional es una obligación ineludible.

El acontecimiento que motivó estas declaraciones fue la entrega oficial de las distinciones y medallas con motivo del 28 de febrero, reconocida como una de las principales citas institucionales de la comunidad andaluza y que, para Sanz, constituye un punto de confluencia para todas las sensibilidades políticas y un espacio donde debe primar la institucionalidad por encima de los intereses partidistas.