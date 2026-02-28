Pontón repasa una "década prodigiosa" al frente del BNG, que pasó de un momento "muy crítico" a ser segunda fuerza

Durante la celebración de los resultados obtenidos la noche electoral de 2024, cuando el Bloque Nacionalista Galego (BNG) logró 25 escaños y cerca de 500.000 votos, Ana Pontón, líder de la formación, resaltó este avance como un "resultado histórico" que posicionó al BNG como la segunda fuerza política y principal líder de la oposición en el Parlamento de Galicia. Este balance fue presentado por Pontón a través de un vídeo difundido por los canales sociales del BNG, en el que analizó el proceso que llevó al colectivo desde una etapa particularmente difícil hasta su actual protagonismo en la política gallega, según informó la propia formación.

En su declaración, la portavoz nacional del BNG rememoró que el partido experimentó un periodo al que definió como una "década prodigiosa". Señaló que al asumir el liderazgo en 2016 existía un gran escepticismo sobre la viabilidad del BNG, que atravesaba uno de los momentos más críticos de su historia. "Pasamos de tener una organización que muchos decían que estaba finiquitada, y que es cierto que estuvo en un momento muy crítico, a situarnos como la segunda fuerza política", apuntó Pontón, según publicó el BNG.

La líder nacionalista identificó como uno de los factores decisivos en el cambio de tendencia del partido la capacidad de reconexión con la sociedad gallega. Manifestó que la clave radicaba en analizar por qué la organización no estaba llegando a la ciudadanía y qué aspectos debían ajustar para recuperar la confianza social. "Teníamos que ver en qué estábamos fallando", expuso Pontón, quien recalcó que, desde que asumió la responsabilidad, creía firmemente en el futuro del Bloque si se lograba este acercamiento.

Pontón describió el año 2016, cuando tomó las riendas de la formación, como uno de los episodios más difíciles. Durante la campaña de ese año, señaló que las encuestas auguraban un escenario adverso, atribuyéndole entre 0 y 1 diputado. Ante este contexto, recordó haber transmitido a su equipo la decisión de no recibir más "trackings" porque prefería no conocer los pronósticos. Finalmente, el BNG obtuvo 6 escaños, superando las expectativas iniciales y marcando el inicio de una recuperación, según consignó el BNG.

La dirigente subrayó el papel de la militancia en esta remontada. En el mensaje grabado para conmemorar sus 10 años al frente del BNG, Pontón destacó la dedicación de los militantes y simpatizantes, a quienes atribuyó la responsabilidad de haber sostenido el proyecto aun en circunstancias especialmente adversas. "Otra en circunstancias tan adversas habrían tirado la toalla, pero la militancia y simpatizantes de esta organización han estado ahí siempre, irguiendo este proyecto, y sé que con ellas y con ellos todo es posible", reflexionó Pontón en declaraciones recogidas por el BNG.

Observando la evolución social y política de Galicia, la portavoz nacionalista usó como ejemplo el reciente movimiento de oposición al proyecto de la celulosa Altri. Se refirió a la capacidad de la sociedad para influir y ejercer presión sobre el gobierno gallego, interpretando este fenómeno como una señal clara de un cambio de ciclo y de un contexto en el que el BNG se prepara para desempeñar un papel de liderazgo. "Es un síntoma claro de que hay un cambio en marcha y el BNG está a disposición de liderarlo", opinó Pontón, según detalló el BNG en su difusión.

Al abordar la perspectiva de futuro para la formación, Pontón formuló un llamado a continuar el trabajo "con mucha humildad y con la mano tendida a todos esos gallegos y gallegas que llevan a Galicia en el corazón". Insistió en evitar dar por sentados los avances conseguidos, subrayando la importancia de mantener el compromiso y el esfuerzo colectivo.

Durante sus diez años de liderazgo, Pontón ha puesto en valor tanto la superación de los desafíos internos como la consolidación de la organización en el marco parlamentario gallego. El BNG, enfrentando inicialmente dudas sobre su continuidad, ha transitado hacia un rol destacado en el espectro político de Galicia. Con la mirada puesta en el futuro, la dirección nacionalista enfatiza la necesidad de persistir en la construcción de una alternativa política, afianzando la participación y el vínculo con la sociedad gallega, tal como viene detallando el propio BNG en sus comunicaciones recientes.