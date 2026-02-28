Podemos llama a "recuperar el 28F" y alerta de que el autogobierno "corre peligro" con las políticas del PP

Las críticas hacia las políticas actuales y el llamado a fortalecer la autonomía andaluza centran las manifestaciones previas al Día de Andalucía. Según publicó Europa Press, Podemos advirtió durante una concentración en Sevilla que los derechos sociales y el autogobierno andaluz enfrentan riesgos considerables no solo por el auge de opciones políticas de extrema derecha, sino también por decisiones recientes del gobierno autonómico encabezado por el Partido Popular. La formación denunció situaciones que consideran como agravios institucionales, al tiempo que defendió la universalidad en el acceso a servicios básicos como la sanidad, la educación y las ayudas a la dependencia, señalando que estos preceptos constituyen los pilares del autogobierno.

De acuerdo con Europa Press, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, participó en la manifestación convocada por la Plataforma 28F donde expresó que “necesitamos reivindicar el autogobierno de Andalucía, y eso se hace, y siempre se ha hecho, peleando en las calles”. Belarra señaló la importancia de la movilización social como memoria democrática heredada de generaciones anteriores y remarcó el valor histórico del 28 de febrero en la lucha por el reconocimiento de los derechos andaluces como nacionalidad histórica. La dirigente reprochó que, a su juicio, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, utiliza los símbolos regionales “embanderándose” y tratando de “apropiarse del andalucismo”, pero al mismo tiempo, acusó, promueve políticas que desarticulan los servicios públicos, afectando la igualdad de oportunidades.

Tal como reportó Europa Press, Belarra subrayó que el autogobierno se construye garantizando acceso universal a la sanidad pública y a la educación, igualdad en el acceso a los servicios, y asistencia social para las personas mayores que permita preservar la vida en comunidad. En palabras de la dirigente, “la igualdad es lo que nos hace verdaderamente libres, y eso es lo que reivindicaba el 28 de febrero, cuando el pueblo de Andalucía defendió de manera masiva que esta comunidad debía ver reconocidos sus derechos”. Desde la formación política insisten en que la defensa de los servicios públicos es una condición imprescindible para que la autonomía andaluza tenga pleno sentido y utilidad para la gran mayoría de los habitantes de la región.

El medio Europa Press también informó que Podemos utilizó la conmemoración del Día de Andalucía para denunciar la decisión reciente del Ministerio del Interior, que rechazó reconocer a la familia de Manuel José García Caparrós como víctima del terrorismo. García Caparrós falleció durante las movilizaciones por la autonomía en 1977; para la formación política, el rechazo a esta consideración resulta una “humillación”. Así, la referencia al 28F incorpora de manera central el recuerdo de episodios históricos y figuras que, recalcan, simbolizan la conquista de libertades regionales y sociales.

Durante la movilización, el candidato de Podemos Andalucía a la presidencia de la Junta, Juan Antonio Delgado, intervino para cuestionar la narrativa institucional predominante durante los actos oficiales del Día de Andalucía. Según declaraciones recogidas por Europa Press, indicó que la jornada debía servir para “defender lo público, lo de todos y lo de los andaluces”, enfatizando que lo fundamental no reside en cifras macroeconómicas sino en los problemas cotidianos de la ciudadanía, como el encarecimiento de la cesta de la compra o las deficiencias del sistema de dependencia.

Delgado aportó datos que, según remarcó, evidencian el impacto de las políticas actuales sobre la población. Sostuvo que en el año 2025 murieron más de 7.000 personas en Andalucía mientras esperaban prestaciones de dependencia, se destinaron 5.000 millones de euros a la sanidad privada y más de 300 mujeres sospechosas de cáncer no accedieron a pruebas médicas necesarias. El dirigente lamentó que estas cifras y realidades sean invisibles en los discursos oficiales y en las celebraciones institucionales, donde, afirmó, predominan mensajes que reflejan bonanza para una minoría.

Según Europa Press, tanto Belarra como Delgado llevaron el debate público al eje de la universalización de derechos. Denunciaron una supuesta transferencia de servicios públicos a intereses empresariales y alertaron sobre las consecuencias de esta tendencia para la igualdad, la cohesión social y el carácter propio del autogobierno. Para la formación, la esencia del 28F reside en la conquista y la garantía de derechos materiales, no solo en la evocación simbólica de la identidad andaluza.

En el marco de los actos del Día de Andalucía, Podemos destacó que la autonomía, así como el modelo de Estado autonómico, fueron logros alcanzados tras prolongadas movilizaciones sociales y no una concesión espontánea. Según lo recogido por Europa Press, los dirigentes insistieron en que el acceso universal y efectivo a los servicios públicos constituye la base sobre la que se sostiene la libertad e igualdad real para los ciudadanos de Andalucía. De este modo, situaron el debate sobre la autonomía mucho más allá del discurso simbólico, atribuyendo centralidad a los derechos sociales, la sanidad, la educación y la atención a la dependencia.

El relato de Podemos en estos actos combina la denuncia de agravios institucionales, como la gestión del caso García Caparrós, con la exhibición de datos que, según su visión, prueban deterioros en la garantía de derechos esenciales. Europa Press expuso que la formación confrontó tanto la perspectiva del actual Ejecutivo autonómico como los planteamientos simbólicos asociados al Día de Andalucía, apostando por un enfoque orientado a la reivindicación de los servicios públicos y al fortalecimiento de la autonomía como garantía efectiva de bienestar social.