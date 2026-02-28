Patxi López apela a "la desescalada y al diálogo" tras el ataque de EEUU e Israel a Irán

El portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Patxi López, afirmó en declaraciones recogidas por Europa Press en Salamanca que “la violencia no conduce nunca a ninguna solución” y subrayó que la prioridad debe centrarse en evitar una escalada bélica que se extienda en el tiempo. Estas manifestaciones surgen después de los ataques realizados por Estados Unidos e Israel sobre territorio iraní y la posterior respuesta militar de Irán, lo que ha generado preocupación por la posibilidad de que el enfrentamiento derive en un conflicto prolongado en la región. López contextualizó sus declaraciones dentro de la campaña electoral en Castilla y León, donde mostró respaldo a la postura adoptada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien rechazó la intensificación de las hostilidades en Oriente Medio.

Según informó Europa Press, López insistió en que la vía del diálogo y la desescalada debe primar ante la sucesión de ataques y respuestas militares entre las potencias involucradas. El portavoz socialista subrayó que una nueva prolongación del conflicto representa “lo que menos se necesita en este momento”, apuntando de manera particular a las posturas que —según sus palabras— parecen haberse fomentado tanto desde la administración Trump en Estados Unidos como desde el Gobierno israelí.

Europa Press detalló que López reiteró el compromiso del PSOE con “el derecho internacional, el multilateralismo y los derechos humanos”, valores que identificó como los principios que deben orientar la actuación de la comunidad internacional ante cualquier crisis geopolítica. En su intervención, remarcó que estas normas internacionales y el respeto a los derechos fundamentales han de prevalecer en todas las relaciones mundiales, tanto en situaciones de estabilidad como en episodios de tensión o conflicto.

En sus declaraciones públicas, López alertó contra la “prolongación” de un nuevo enfrentamiento armado que, a su juicio, agravaría la inestabilidad regional y tendría repercusiones negativas para la seguridad global. El portavoz socialista mencionó la importancia de apostar por alternativas diplomáticas y resolutivas, considerando que el uso de la fuerza carece de eficacia para solucionar crisis complejas. “Lo que menos se necesita en este momento es un nuevo conflicto bélico que se prolongue en el tiempo como lo que parece que se está planteando desde la administración Trump y desde Israel”, declaró López, conforme recoge Europa Press.

El medio también dio a conocer que, de acuerdo con la posición mantenida por el PSOE y su portavoz parlamentario, el partido mantendrá una defensa “contundente” del cumplimiento de los acuerdos internacionales y del principio de multilateralidad en las relaciones exteriores. López remarcó que la postura del Gobierno español y del PSOE se alinea con una respuesta basada en el rechazo a cualquier nueva escalada militar y en la promoción activa del diálogo entre las partes involucradas.

En el marco de la campaña electoral en Castilla y León, López dirigió este mensaje tanto a los actores internacionales como a la ciudadanía española, reiterando que la protección y la defensa de los derechos humanos figuran en el centro de la acción política y diplomática del PSOE. Europa Press precisó que, durante su comparecencia, López situó la preocupación del partido en la búsqueda de soluciones dialogadas como único camino para la resolución de los problemas derivados de la crisis actual en Oriente Medio. A su vez, el portavoz puso el acento en la corresponsabilidad de los gobiernos y organismos multilaterales para frenar la posible ampliación de la violencia en la zona.

Las posiciones expresadas por Patxi López y refrendadas por los socialistas, según Europa Press, reiteran el respaldo al rechazo público del presidente Pedro Sánchez ante la coyuntura internacional, así como la convicción de que el respeto al derecho internacional y el multilateralismo constituyen pilares irrenunciables para la convivencia internacional y la prevención de nuevos conflictos armados.