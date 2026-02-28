Espana agencias

Moreno conversa con Susana Díaz y saluda brevemente a Montero antes del Pleno institucional del Parlamento por el 28F

Momentos antes del inicio de la sesión conmemorativa por el 28 de febrero, el líder andaluz se encontró con figuras claves del PSOE y miembros del Ejecutivo nacional en el emblemático edificio parlamentario de Sevilla, generando expectación institucional

El izado de la bandera de Andalucía en el patio del Parlamento sirvió de antesala para el Pleno institucional celebrado con motivo del 28 de febrero, Día de Andalucía. Durante este acto, encabezado por el presidente de la Junta, Juanma Moreno, estuvo presente una representación del Gobierno central, incluidos la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, quienes junto al presidente de la Cámara, Jesús Aguirre, y el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, optaron por no acudir a la gala de entrega de los galardones por el 28F en el Teatro de la Maestranza. Según consignó el medio, estos momentos institucionales en el emblemático edificio parlamentario de Sevilla generaron expectación entre los asistentes y fueron seguidos de cerca por diversos actores políticos.

Tal como publicó la nota, en los pasillos del Parlamento andaluz, poco antes de inicio del Pleno institucional, Juanma Moreno mantuvo una conversación distendida con Susana Díaz, quien presidió previamente la Junta y ahora ocupa un escaño en el Senado por el Partido Socialista. El encuentro tuvo lugar justo antes de que Moreno, acompañado por su esposa, Manuela Villena, se dirigiera al salón de Plenos. De acuerdo con lo reportado, Díaz abordó a Moreno para intercambiar unas palabras durante unos minutos en el trayecto hacia la Cámara. Esta conversación informal reflejó un ambiente de cordialidad entre representantes actuales y antiguos del Ejecutivo andaluz.

Instantes después de este intercambio, el presidente de la Junta saludó de manera breve a María Jesús Montero en el umbral del salón de plenos, según relató el medio. Montero participaba en representación del Gobierno nacional en el acto institucional. Además, en el interior de la Cámara se observó a la secretaria general del PSOE de Andalucía manteniendo una charla con Susana Díaz, lo que evidenció la constante interacción entre figuras destacadas del socialismo andaluz durante la jornada conmemorativa.

El 28 de febrero, efeméride clave para la identidad autonómica en Andalucía, concentra cada año a los dirigentes políticos en diferentes actos. De acuerdo con la información, la decisión de algunos representantes de no acudir a la ceremonia en el Teatro de la Maestranza supuso que la presencia institucional se centrara en el Parlamento, donde se vivieron escenas de interacción entre líderes de distintas etapas del ejecutivo regional y del gobierno central.

La jornada en el Parlamento de Andalucía contempló la interpretación del himno regional en el patio tras el izado de la bandera, un momento presidido por Moreno, Aguirre y los ministros del Ejecutivo central. Finalizado este acto, los líderes se trasladaron al salón principal para proceder a la sesión plenaria, escenario de los saludos y breves conversaciones entre Juanma Moreno, Susana Díaz y María Jesús Montero. Según detalló la fuente, el ambiente estuvo marcado por la cortesía y la expectación institucional propia de una fecha señalada en el calendario autonómico.

