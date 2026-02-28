Feijóo agradece a Moreno su "buena gestión" en Andalucía: "Es estar siempre presente, en las buenas y en las malas"

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha felicitado este sábado al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, por su "buena gestión" y ha destacado que "la buena gestión es estar siempre presente, en las buenas y en las malas".

"Dicen que la buena gestión es fría... pero es justo lo contrario", ha asegurado Feijóo en un mensaje publicado en su cuenta de X en respuesta a otra publicación del presidente andaluz en el marco del Día de Andalucía.

Asimismo, el líder del PP ha subrayado que la "buena gestión" es "esforzarse, soñar y empujar como hace el pueblo cada día. Pero también sufrir y desgarrarse cuando la vida duele", como ha destacado en su publicación en la que ha recalcado su agradecimiento al presidente de la Junta.