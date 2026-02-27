Espana agencias

Urtasun se descarta para liderar el nuevo Sumar y proclama que su papel será estar "al lado" del futuro candidato

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, se ha autodescartado como aspirante a liderar la nueva alianza de los partidos de Sumar y ha subrayado que su función dentro de este proyecto será "estar al lado" del candidato que se elija para las próximas elecciones generales.

En declaraciones a 'La Sexta', recogidas por Europa Press, ha recalcado que la designación del futuro liderazgo electoral vendrá después, dado que ahora están en un momento de rearme de la confluencia, y que su espacio político tiene un "capital" político y humano "inmenso" pare asumir el reto "importante" de relevar como candidata a la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz.

Urtasun ha recordado que todo el mundo conoce su trayectoria política, recordando que dejó de ser eurodiputado para enrolarse como portavoz, y luego ministro, en el proyecto político que inició la también ministra de Trabajo.

A la pregunta de si podría ser el relevo de Díaz como candidato, Urtasun ha dejado claro que no es su aspiración y que su rol consiste en ayudar, es decir, "estar al lado del candidato o la candidata" que elijan colectivamente.

"Yo en eso no voy a fallar, pero evidentemente y voy a estar ahí ayudando a la persona que quiera ponerse adelante y que elijamos entre todas y todas. E insisto, el capital político del espacio es absolutamente enorme", ha apostillado para recalcar que lo importante ahora no es entrar en el debate sobre los nombres, sino en el proyecto político que impulsan Comuns, IU, Más Madrid y Sumar.

AHORA HAY QUE "MOVILIZAR" E "ILUSIONAR"

El ministro ha desgranado que ahora tratan de emprender un "rearme organizativo" de la izquierda alternativa mientras prosiguen gobernando para la mayoría de la gente, porque queda mucha legislatura por delante.

"Los liderazgos vendrán después", ha ahondado para insistir en que ahora es el momento de la "movilización" y generar "ilusión" al electorado progresista con la construcción de alianzas. Y luego, ha relatado, los candidatos surgen de forma "natural" como ocurrió en 2023 con el caso de Díaz.

