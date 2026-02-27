Feijóo defiende de nuevo la vuelta del rey emérito y dice que quienes lo critican "no le llegan a la suela del zapato"

Alberto Núñez Feijóo planteó que, si el rey emérito Juan Carlos I desea mantener su imagen y la de la Corona, considerar su residencia fiscal en España resulta relevante, en un contexto donde la posibilidad de su regreso permanente a territorio español genera debate. Según informó Europa Press, fuentes cercanas a la Casa Real explicaron que la decisión de residir en el país corresponde únicamente al antiguo monarca, aunque destacaron el impacto que su situación fiscal tendría en la percepción institucional.

Durante un mitin celebrado en el Teatro Fernando Arrabal en Ciudad Rodrigo, Salamanca, el presidente del Partido Popular reiteró su defensa del retorno de Juan Carlos I a España, enfatizando que ningún error cometido por el rey emérito puede opacar su legado, especialmente su papel durante la transición y la consolidación de la democracia. De acuerdo con Europa Press, Feijóo criticó frontalmente a quienes han censurado la figura de Juan Carlos I en su faceta como garante del sistema democrático, argumentando que “no le llegan a la suela del zapato”. El líder popular manifestó que el exjefe del Estado merece reconocimiento por su contribución histórica y afirmó que “tiene todo el derecho de venir a esta tierra porque es su tierra”.

Feijóo conectó esa defensa con la reciente desclasificación de documentos oficiales sobre el intento de golpe de Estado ocurrido el 23 de febrero de 1981. Según publicó Europa Press, el dirigente del PP consideró que dichos papeles oficiales solo confirman hechos conocidos, en los que Juan Carlos I desempeñó el rol de “garante de la democracia”. Esta postura coincide con el contexto de debate público generado tras la publicación de esos archivos, que han vuelto a poner sobre la mesa la legitimidad del regreso del exmonarca y el tratamiento de su imagen pública.

Otra línea de intervención del líder popular fue la crítica al Gobierno encabezado por Pedro Sánchez. Feijóo acusó al Ejecutivo socialista de utilizar “anzuelos” y “cortinas de humo” en la vida política española, calificando la desclasificación de los papeles del 23F como un ejemplo de maniobra política. Según consignó Europa Press, el presidente del PP afirmó que incluso esas estrategias resultan ineficaces, ya que, en su opinión, no logran distraer de los asuntos de fondo.

En este contexto, Feijóo reclamó mayor transparencia al Gobierno de Sánchez y enumeró una serie de informaciones y expedientes cuya desclasificación ha solicitado reiteradamente. Durante su intervención, enumeró preguntas dirigidas al actual presidente, como “¿Por qué no desclasifica los Presupuestos Generales del Estado que lleva tres años sin presentar?” y solicitó explicaciones sobre asuntos relacionados con la regularización de inmigrantes, “las mordidas que cobraron en el Ministerio de Transportes”, el caso conocido como “Delcygate” y los viajes oficiales, tanto de Pedro Sánchez como del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, según reportó Europa Press.

Feijóo también se refirió a la situación política actual y al papel de su partido en Castilla y León. Durante la presentación del candidato regional Alfonso Fernández Mañueco, expuso que considera la política practicada en la comunidad como un “aval”, defendiendo que “algún día volverá la política de los hechos y de los avales”. El líder popular expresó que aspira a “derribar los muros que está construyendo el Gobierno hacia la mitad de la población” y a recuperar un modelo basado en la prosperidad y en la valoración del trabajo político.

En diversas ocasiones de su discurso, Feijóo insistió en reprochar al jefe del Ejecutivo la creación semanal de nuevas controversias, interpretando que se busca “ganar unos días más” al frente del Gobierno. Según detalló Europa Press, acusó a Sánchez de carecer de capacidad para legislar por falta de mayoría parlamentaria, lo que, a su juicio, lo lleva a priorizar la producción de vídeos en redes sociales sobre la gestión política. Feijóo destacó que esta dinámica aleja al presidente de lo que debería ser su verdadera función, recibiendo la aprobación del público congregado en el teatro, que se hallaba completo durante el acto.

El evento en Salamanca también contó con intervenciones de Francisco Javier Iglesias, presidente de la Diputación Provincial; Carlos Manuel García, presidente del PP en la provincia; y Marcos Iglesias, alcalde de Ciudad Rodrigo. Según Europa Press, este acto sirvió como apertura de la campaña electoral de cara a las próximas elecciones en Castilla y León, previstas para el 15 de marzo.

El enfoque de Feijóo sobre la figura de Juan Carlos I se enmarca en un momento de especial atención sobre la monarquía española. Tal como consignó Europa Press, mientras la Casa Real sostiene que el rey emérito tiene la libertad de regresar y residir donde lo estime, también existe el entendimiento de que restablecer su residencia fiscal en el país supondría una contribución a la transparencia y a la reputación de la institución.

El debate suscitado en torno a la transparencia gubernamental, la legitimidad del regreso del exjefe del Estado y la valoración de su legado aparece acompañado de cuestionamientos directos a la gestión del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Entre las temáticas mencionadas por Feijóo figuran la desclasificación de los presupuestos, las investigaciones policiales sobre inmigración irregular, las supuestas comisiones en contratos públicos y las actividades oficiales de altos cargos actuales y anteriores.

La reiteración de Feijóo sobre el derecho de Juan Carlos I a regresar a su país coincide con la estrategia del Partido Popular de posicionarse frente a las críticas hacia el exmonarca y de exigir mayor claridad en la gobernanza estatal. Según publicó Europa Press, el dirigente popular cerró su intervención reafirmando la necesidad de “volver a prosperar y a valorar lo que un político es y un político ha hecho durante su mandato”, en alusión al clima político y social que identifica como motivo de división en la sociedad española.