Espana agencias

Feijóo defiende de nuevo la vuelta del rey emérito y dice que quienes lo critican "no le llegan a la suela del zapato"

Durante un acto en Salamanca, el líder del Partido Popular respaldó la residencia de Juan Carlos I en España, destacando su contribución histórica y criticando duramente a quienes cuestionan su figura, al tiempo que reclamó mayor transparencia al Ejecutivo socialista

Guardar

Alberto Núñez Feijóo planteó que, si el rey emérito Juan Carlos I desea mantener su imagen y la de la Corona, considerar su residencia fiscal en España resulta relevante, en un contexto donde la posibilidad de su regreso permanente a territorio español genera debate. Según informó Europa Press, fuentes cercanas a la Casa Real explicaron que la decisión de residir en el país corresponde únicamente al antiguo monarca, aunque destacaron el impacto que su situación fiscal tendría en la percepción institucional.

Durante un mitin celebrado en el Teatro Fernando Arrabal en Ciudad Rodrigo, Salamanca, el presidente del Partido Popular reiteró su defensa del retorno de Juan Carlos I a España, enfatizando que ningún error cometido por el rey emérito puede opacar su legado, especialmente su papel durante la transición y la consolidación de la democracia. De acuerdo con Europa Press, Feijóo criticó frontalmente a quienes han censurado la figura de Juan Carlos I en su faceta como garante del sistema democrático, argumentando que “no le llegan a la suela del zapato”. El líder popular manifestó que el exjefe del Estado merece reconocimiento por su contribución histórica y afirmó que “tiene todo el derecho de venir a esta tierra porque es su tierra”.

Feijóo conectó esa defensa con la reciente desclasificación de documentos oficiales sobre el intento de golpe de Estado ocurrido el 23 de febrero de 1981. Según publicó Europa Press, el dirigente del PP consideró que dichos papeles oficiales solo confirman hechos conocidos, en los que Juan Carlos I desempeñó el rol de “garante de la democracia”. Esta postura coincide con el contexto de debate público generado tras la publicación de esos archivos, que han vuelto a poner sobre la mesa la legitimidad del regreso del exmonarca y el tratamiento de su imagen pública.

Otra línea de intervención del líder popular fue la crítica al Gobierno encabezado por Pedro Sánchez. Feijóo acusó al Ejecutivo socialista de utilizar “anzuelos” y “cortinas de humo” en la vida política española, calificando la desclasificación de los papeles del 23F como un ejemplo de maniobra política. Según consignó Europa Press, el presidente del PP afirmó que incluso esas estrategias resultan ineficaces, ya que, en su opinión, no logran distraer de los asuntos de fondo.

En este contexto, Feijóo reclamó mayor transparencia al Gobierno de Sánchez y enumeró una serie de informaciones y expedientes cuya desclasificación ha solicitado reiteradamente. Durante su intervención, enumeró preguntas dirigidas al actual presidente, como “¿Por qué no desclasifica los Presupuestos Generales del Estado que lleva tres años sin presentar?” y solicitó explicaciones sobre asuntos relacionados con la regularización de inmigrantes, “las mordidas que cobraron en el Ministerio de Transportes”, el caso conocido como “Delcygate” y los viajes oficiales, tanto de Pedro Sánchez como del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, según reportó Europa Press.

Feijóo también se refirió a la situación política actual y al papel de su partido en Castilla y León. Durante la presentación del candidato regional Alfonso Fernández Mañueco, expuso que considera la política practicada en la comunidad como un “aval”, defendiendo que “algún día volverá la política de los hechos y de los avales”. El líder popular expresó que aspira a “derribar los muros que está construyendo el Gobierno hacia la mitad de la población” y a recuperar un modelo basado en la prosperidad y en la valoración del trabajo político.

En diversas ocasiones de su discurso, Feijóo insistió en reprochar al jefe del Ejecutivo la creación semanal de nuevas controversias, interpretando que se busca “ganar unos días más” al frente del Gobierno. Según detalló Europa Press, acusó a Sánchez de carecer de capacidad para legislar por falta de mayoría parlamentaria, lo que, a su juicio, lo lleva a priorizar la producción de vídeos en redes sociales sobre la gestión política. Feijóo destacó que esta dinámica aleja al presidente de lo que debería ser su verdadera función, recibiendo la aprobación del público congregado en el teatro, que se hallaba completo durante el acto.

El evento en Salamanca también contó con intervenciones de Francisco Javier Iglesias, presidente de la Diputación Provincial; Carlos Manuel García, presidente del PP en la provincia; y Marcos Iglesias, alcalde de Ciudad Rodrigo. Según Europa Press, este acto sirvió como apertura de la campaña electoral de cara a las próximas elecciones en Castilla y León, previstas para el 15 de marzo.

El enfoque de Feijóo sobre la figura de Juan Carlos I se enmarca en un momento de especial atención sobre la monarquía española. Tal como consignó Europa Press, mientras la Casa Real sostiene que el rey emérito tiene la libertad de regresar y residir donde lo estime, también existe el entendimiento de que restablecer su residencia fiscal en el país supondría una contribución a la transparencia y a la reputación de la institución.

El debate suscitado en torno a la transparencia gubernamental, la legitimidad del regreso del exjefe del Estado y la valoración de su legado aparece acompañado de cuestionamientos directos a la gestión del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Entre las temáticas mencionadas por Feijóo figuran la desclasificación de los presupuestos, las investigaciones policiales sobre inmigración irregular, las supuestas comisiones en contratos públicos y las actividades oficiales de altos cargos actuales y anteriores.

La reiteración de Feijóo sobre el derecho de Juan Carlos I a regresar a su país coincide con la estrategia del Partido Popular de posicionarse frente a las críticas hacia el exmonarca y de exigir mayor claridad en la gobernanza estatal. Según publicó Europa Press, el dirigente popular cerró su intervención reafirmando la necesidad de “volver a prosperar y a valorar lo que un político es y un político ha hecho durante su mandato”, en alusión al clima político y social que identifica como motivo de división en la sociedad española.

Temas Relacionados

Juan Carlos IAlberto Núñez FeijóoPartido PopularPedro SánchezEspañaSalamancaRey eméritoDebate políticoCasa RealCongreso de los DiputadosEUROPAPRESS

Últimas Noticias

Feijóo llama a unir el voto en el PP y no "dispersarlo" con Vox: "Si nos dividimos, no venceremos"

Alberto Núñez Feijóo instó a los electores a respaldar una sola opción de centro-derecha para potenciar su victoria el 15 de marzo, al tiempo que destacó la experiencia de Alfonso Fernández Mañueco y presentó compromisos concretos para Salamanca

Feijóo llama a unir el

Vox califica de "auténtica estafa" la aplicación provisional del acuerdo UE-Mercosur

Carolina López, líder de Vox en Asturias, acusó al Partido Popular Europeo de “traicionar al sector primario” con la puesta en marcha del pacto con Mercosur, advirtiendo de posibles consecuencias negativas para los productores locales según sus declaraciones

Vox califica de "auténtica estafa"

Condenado a 10 años de cárcel un hombre por agredir sexualmente y amenazar a su expareja en Orense

El tribunal provincial dictó sentencia tras considerar demostrados los delitos cometidos contra la mujer en febrero de 2022, valorando la solidez de la denuncia y el respaldo de pruebas forenses, aunque la resolución admite recurso ante el TSXG

Infobae

Osasuna se personará en la causa judicial por los incidentes ocurridos el pasado sábado en El Sadar

El club navarro ha confirmado que se sumará al procedimiento legal que se abrirá tras los altercados registrados al terminar el partido frente al conjunto madridista, buscando proteger los intereses de sus abonados y esclarecer lo sucedido en el estadio

Infobae

La Abogacía Española llama a mejorar las condiciones y los recursos destinados a los abogados de familia

Salvador González, líder del Consejo General de la Abogacía, urge reforzar la formación y proporcionar mayores recursos para la defensa en procedimientos de derecho de familia, destacando el papel crucial y humano que desempeñan estos profesionales en situaciones complejas

La Abogacía Española llama a
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Cómo votar por correo en

Cómo votar por correo en las elecciones de Castilla y León: plazos e instrucciones

El Gobierno valenciano releva a dos altos cargos de Emergencias, uno de los cuales cuestionó la actuación de Pradas en la DANA

“Te dejo como un trozo de carne. Te reviento”: una subinspectora de Policía pide que un comisario sea juzgado por acoso, amenazas, lesiones, y agresión sexual

Un tribunal ordena repetir un procedimiento de adopción internacional por falta de datos sobre la nacionalidad del menor

Los documentos desclasificados del 23F dan aire a Juan Carlos I: su intento de frenar el golpe de Estado alimenta las peticiones de su regreso a España

ECONOMÍA

La Justicia condena a una

La Justicia condena a una agencia de detectives a indemnizar a una mujer con incapacidad permanente total con 3.000 euros por fotografiarla en su casa

Renfe detecta un aumento de fibras de amianto en un taller de Madrid en el que trabajan más de 100 empleados: alteraciones en Cercanías

El Gobierno catalán destina 1.900 millones a políticas de vivienda en los presupuestos de 2026, la mayor inversión de su historia

El precio de la luz cae en España: ha sido el mes de febrero más barato de la historia

El campo rechaza el acuerdo UE-Mercosur mientras que los sectores del vino, aceite, carnes y frutas lo celebran

DEPORTES

Muere a las 89 años

Muere a las 89 años Santiago Aguado, miembro de la Junta Directiva del Real Madrid

Los equipos españoles ya tienen rival en octavos de Champions: Newcastle-Barcelona, Real Madrid-City y Atlético de Madrid-Tottenham

Futbolistas en activo con acciones en clubes: el ejemplo de Cristiano Ronaldo y una tendencia en expansión

Expulsan a un aficionado del Bernabéu por realizar un saludo nazi antes del partido entre Real Madrid y Benfica

Octavos de final de la Champions League: estos son los equipos que estarán en el sorteo del viernes